Dal total look al singolo capo su cui costruire l'intero outftit, è il momento di tirare fuori dall'armadio i capi di ecopelle che abbiamo lasciato riposti per un anno e mezzo causa lockdown. E di ricordarci perché li amiamo così tanto

Ufficio o tempo libero, gita fuori porta o cena con le amiche, appuntamento romantico o meeting di lavoro. Che cosa hanno in comune tutte queste occasioni? Lei, la divisa autunnale per eccellenza: l’ecopelle.

Nell’anno in cui numerosi brand e stilisti hanno annunciato l’intenzione di abbandonare pelle e pellicce, una scelta cruelty free e amica dell’ambiente, l’ecopelle non è mai stata così affascinante e così onnipresente. Blazer, gonne, pantaloni, trench e abiti: non ci sono limiti quando parliamo di ecopelle e di come può essere declinata e abbinata. Il total look ha assunto il ruolo di protagonista senza alcuna difficoltà, ma capiamo che per qualcuno vestirsi di pelle (per quanto eco) da capo a piedi può risultare un po’ troppo audace o impegnativo.

In questo caso niente paura, perché la bellezza dell’ecopelle è che un singolo capo ha grandi, enormi potenzialità e condiziona l’intero outfit rendendolo subito di tendenza. Nessun indugio ulteriore, allora, e gettiamoci a capofitto in questa tendenza più autunnale che mai.

Il trench

Il capospalla è la star della mezza stagione, e l’ecopelle è il tessuto perfetto che lo rende sfoggiabile anche a più basse temperature. Il trench è un grande classico, forse troppo diranno alcune, e allora ecco qui arrivare la versione in ecopelle appunto.

Nessun limite al colore: marrone, nero, ma anche bordeaux o crema, si appoggia languidamente sulle spalle o si infila con piglio deciso annodando la cintura o lasciandolo svolazzare. Ciò che sta sotto può tenere anche un basso profilo, perché è lui a comandare e rubare la scena. Avete ancora dubbi? Allora date un’occhiata a quanto è strepitosa Adele nel video della sua nuova hit, “Easy on me”: il look è interamente ispirazione anni ’70 e il protagonista è il trench burgundy firmato Lanvin, fatto su misura per lei. In una parola: favolosa.

Il blazer

Anche qui si attinge dal passato per guardare al futuro: il blazer di pelle andava parecchio di moda negli anni ’80, ma già da qualche anno ha iniziato a rubare la scena alla biker jacket, soprattutto tra le amanti dei look d’ispirazione classica che non vogliono rinunciare a un tocco trendy. E l’ecopelle lo rende il non plus ultra della versatilità: con jeans e t-shirt è basico e stiloso, con longuette e stivali iper femminile con un tocco vintage, ma è perfetto anche capi più sportivi. Impossibile sbagliare, neppure col colore, a patto di sceglierlo della foggia più adatta alla figura: in versione slim evidenzia punto vita e décolleté, in versione più lunga bilancia un fianco più generoso e segue dolcemente le curve enfatizzando anche le spalle.

L’abito

Costruire l’intero look partendo dall’abito di ecopelle è molto più semplice di quanto si potrebbe pensare, e il risultato va spesso oltre ogni più rosea aspettativa. Sensuale anche quando è castigato, quest’anno convince soprattutto nella versione midi, da portare giorno e sera giocando con scarpe e accessori: stivaletto alla caviglia e borsa a mano per l’ufficio, pump e clutch per la sera. Sul colore c’è solo l’imbarazzo della scelta, e si può spaziare dal total black, chic ma grintoso, sino a colori più audaci come il bordeaux, il blu scuro o il viola, che è anche una delle nuance di stagione.

I pantaloni

Il pezzo forte della divisa d’ordinanza e pilastro dei look autunnali. Slim o con la gamba larga, a vita alta o scivolati sui fianchi, cuciture a vista o linea pulita: tante alternative per altrettanti modelli che si sposano con ogni genere di budget e stile.

Qualche idea per indossarli: nel tempo libero t-shirt, cardigan e sneaker per un look casual ma cool, in versione romantica via libera a bluse e camicie di seta e stivaletti alla caviglia, ballerine e maglioncino per la riunione mattutina. E per la sera, sandalo col tacco (con o senza calzino abbinato a seconda delle temperature) o décolleté. La palette colori quest’anno spinge sui marroni, dal castagna al cammello, e un finish opaco, ma i pantaloni di pelle sono un evergreen che può essere declinato nel modo preferito.

La gonna

Anche qui ci si può sbizzarrire, perché i modelli di ecopelle sono decine e gli abbinamenti almeno il triplo. La prima cosa da fare però è scegliere la lunghezza della gonna di ecopelle, e da lì costruire il look. La mini skirt per esempio è un classico, quest’anno rivisto anche in versione pleated, ed è perfetta con una classica t-shirt bianca (tinta unita o stampata) e sneakers, una felpa una camicia di denim da indossare sopra.

La lunghezza al polpaccio chiama crop-top e micro cardigan, bluse leggere rimboccate in vita e camicie a fantasia romantica. La pencil skirt, di contro, è quanto di più seducente si possa sfoggiare, e le scelte sono due: sdrammatizzate con felpa e sneaker o anfibi, oppure enfatizzare il mood sexy con dolcevita e tacco alto. Nero e marrone restano i colori più in auge, ma c’è spazio anche per nuance più accese come il rosso, il verde, il blu.