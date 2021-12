P er la cena della Vigilia meglio un abito o una gonna? E per il pranzo del 25 dicembre conviene puntare su maglione o blazer? Ecco tre look natalizi dallo street style a cui ispirarti durante le Feste

We’re dreaming of a cute Christmas!

Credi sia possibile? Certo che sì, in fondo basterà sfoderare il look natalizio giusto e tutto si tingerà del bianco più glamour che esista!

Sappiamo quello che stai pensando: non è sempre così facile puntare sull’outfit giusto per la Vigilia o per il pranzo di Natale (ma anche per i Christams party con amici e colleghi eh!) senza risultare banali.

Ebbene noi siamo qui apposta: da ora ci trasformiamo in stilosissimi elfi fabbricatori di look intrisi del giusto spirito natalizio… ma anche della giusta coolness!



Abbiamo preso spunto da tre mise avvistate tra lo street style più hot e abbiamo pescato direttamente dalle collezioni fall-winter per mettere a punto tre proposte look davvero perfette per il tuo Natale. Insomma, consideralo un super-regalo pensato apposta per compiere la magia: ispirarti e rendere il tuo 25 dicembre very cute! E ora dicci: quale look di Natale fa davvero al caso tuo?

1. Maglione + pantaloni

Chi l’ha detto che un outfit semplice e comodo, maglione e pantalone, non possa essere anche super chic e pieno di charme natalizio? Ebbene, per sfatare questa e altre leggende, ci siamo noi con la soluzione ideale. Perfetto tanto per una cena in famiglia la sera della Vigilia quanto per il pranzo di Natale, ecco il look che stavamo tutte aspettando: quello versatile e che funziona sempre (ma proprio sempre, anche per gli aperitivi di auguri con gli amici!).

Ecco dunque la ricetta facile-facile che ti farà gustare il panettone con un tocco di classe in più! Prendi un maglione di lana grossa e intrecciata - rigorosamente pescato tra i grandi classici del colore natalizio (rosso acceso o verde bosco) – e abbinalo a un paio di pantaloni neri impreziositi da paillettes e lustrini. Una mini bag gioiello e un paio di Mary Jane (con tacco comodissimo, ma chic come nessun’altra calzatura!) faranno il resto. Che dire se non: oh-oh-oh… Buon Natale!

1/4 Maglione RALPH LAUREN

Pantaloni con paillettes MAJE

Mary Jane sparkling MIU MIU

Baby bag gioiello ROSANTICA MILANO

PREV NEXT

2. Blazer + gonna

Nuovo look, nuovo mood… stessa versatilità!

Oh sì, per il tuo Natale abbiamo pensato anche a una mise che preveda una bella gonna, ma che possa essere ugualmente perfetta sia per la cena della Vigilia che per il pranzo di Natale. Curiosa?

Salvo il tuo obiettivo non sia un mix and match molto elegante, il trucco per un look jolly qui sta proprio nell’evitare di scegliere lustrini e paillettes (esattamente l’opposto della combo precedente, che per semplicità di linee necessitava invece di un tocco di glam in più).

Ebbene per restare comunque in perfetto clima natalizio punta sul classico tartan e fanne il grande protagonista dell’outfit, scegliendolo per una pencil skirt ad effetto. Abbina la longuette a un body (o a un maglioncino semplice) e a un blazer verde (che ben si sposa con il tartan, riprendendo una nuance in quota di minoranza).

Chiudi il tuo look di Natale con un paio di pump ai piedi, che slanciano e fanno subito chic. E che i festeggiamenti abbiano inizio!

1/4 Pencil skirt in tartan RED VALENTINO

Body con drappeggio ZARA

Blazer PINKO

Pump CHRISTIAN LOUBOUTIN

PREV NEXT

3. Abito + accessori gioiello

Dulcis in fundo, pensiamo alle cene più eleganti e ai Christmas party che richiedono una mise con un pizzico di scintillio in più. Ovviamente il consiglio è quello di puntare dritto su un abito, che chiuderà il grosso dei discorsi senza troppe difficoltà. Già, ma quale? E come renderlo davvero “natalizio”?

Inutile dire che ancora una volta il tessuto è la chiave di volta che ci svolta il look! Scegli un materiale deluxe, che non sia troppo bold ma inconfutabilmente elegante come il velluto, e una nuance elegante “senza se e senza ma”, come il nero o il blu classico. Ci penseranno i dettagli a illuminare l’insieme!

Fai all-in su accessori sparkling e gioiello: un cerchietto tra i capelli, una cintura a impreziosire il midi dress e un bel paio di sandali da indossare con i collant che preferisci, sono le nostre scelte per un Natale all’insegna dello chic. Non ti reterà che alzare il calice e brindare alle Feste!

1/4 Abito H&M

Cintura sparkling BENEDETTA BRUZZICHES

Cerchietto con perle BLUETIFUL MILANO

Sandalo gioiello JIMMY CHOO

Sandalo gioiello JIMMY CHOO