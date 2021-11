M ocassini e calze corte sono la coppia più cool del momento. Dallo street style, ecco 4 idee per portarli senza sosta e con tanto stile

Ogni stagione ha la sua “coppia fashion protagonista”, quella che un po’ tutte sogniamo. No, non stiamo parlando di “iconic couples” formate da personaggi famosi, ma di combo tra capi e accessori che finiscono col creare una connessione talmente speciale da diventare la più cute di tutte!

Ebbene, quest’anno lo scettro va senz’altro ai mocassini indossati con le calze (corte, of course). Un trend che ci riporta uno spicchio di anni ’80 e un pizzico di preppy in un colpo solo! Come poteva non farci innamorare?

Come molte tendenze nuove di zecca però, non sempre sappiamo come maneggiare la combo del momento fin dal primo istante: spesso servono piccole dritte, “istruzioni per l’uso” e un po’ di esercizio per adattare il trend al proprio stile con sicurezza.

Quali mocassini scegliere? E con quali calzini scatta effettivamente la “magia”? No panic, siamo qui per chiarirti le idee: ecco 4 idee di combo mocassini e calze corte fresche-fresche dallo street style che ti daranno gli spunti giusti. Insomma, se stai pensando di puntare su questa "fashion couple", la nostra mini-guida fa davvero al caso tuo!

Mocassini + calzini bianchi

La ricetta è semplice e ci arriva dritta-dritta dagli anni ’80 di Michael Jackson and Co.! Prendi un mocassino nero e classico e mixalo a una calzina bianca e liscia, possibilmente da portare leggermente “scesa” con qualche pieghina tattica. Et voilà: il gioco è fatto!

È la combo “mocassino + calzino” perfetta da portare con quella mise “black and white” dall’aria un po’ “seria” a cui vorresti dare un piccolo twist di coolness, oppure a coronamento di un look manlike ben riuscito. Provala con un paio di pantaloni a sigaretta o con una pencil skirt midi: non resterai delusa!

Credits:Getty Images

Mocassini + calzini neri

“Mocassino + calzino” in una formula “super-safe”? Facile: vai dritta su un modello classico di mocassino nero e abbinalo a un semplicissimo calzino total black. La continuità cromatica del “nero su nero” creerà un effetto “stivaletto” decisamente facile da sfoggiare.

Quando e come indossare questa combo? Spesso e volentieri, specie agli inizi dei propri look sperimentali con mocassini e calze corte. Oppure sfruttala per completare outfit di per sé molto colorati e particolari, che necessitano della coolness di questa “fashion couple” ai piedi, ma senza ulteriori accenti cromatici. È o non è la formula più sicura e facile che potessi desiderare?

Credits: Getty Images

Mocassini + calzini colorati

Alziamo un po’ il livello di difficoltà nel maneggiare la combo “mocassino + calza corta”. Prendi un mocassino nero e chunky - quindi con linee e para grosse – e accostalo a un paio di calzine colorate, anzi coloratissime!



Già, la regola fondamentale sta nel giocarsi la calza in una sfumatura pop, oppure molto sfiziosa e originale. Deve sapere come farsi notare insomma, diventando protagonista dell’outfit.

Usa questa combo per mise ton sur ton - magari giocate su nuance basiche - che necessitano di una sferzata di energia. Il risultato ti sorprenderà!

Credits: Getty Images

Mocassini + calzini sportivi

Entriamo definitivamente nel level-pro della combo “mocassino + calzino”, ovvero quello che vede protagonisti mocassini di carattere (meglio se bold) e calzettoni sportivi un po’ eighty-style, di quelli spessi a coste e con uno o più anelli colorati (ma anche loghi vintage di famosi brand del settore) all’altezza del polpaccio.

Si tratta di un azzardo evidente certo, ma ormai ampiamente sdoganato: basterà solo imparare a maneggiare questo mix nel modo giusto.

La regola principale in questo caso sta nell’utilizzare la combinazione “mocassino e calzino sporty” su look di carattere e un po’ a contrasto: mini skirt coloratissime oppure college-style, ma anche il tuo paio di jeans straight preferito, saranno la base ideale per le fashioniste più esperte che non stanno più nella pelle dalla voglia di sperimentare questa combo. Il nostro consiglio? Azzarda e usa la creatività, non te ne pentirai!

Credits: Getty Images