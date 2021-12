Come indossare il piumino in maniera chic e glamour

I l piumino è il migliore amico della stagione fredda ma spesso è il peggior nemico dello stile raffinato. Per aiutarti a non sbagliare una mossa in materia di capispalla imbottiti di piume "et similia", ecco la guida che ti insegna step by step a uscire di casa con un piumino come se stessi indossando uno slip dress in seta pura. Il risultato? Sexy, charmant e wow!

Il piumino è il capospalla numero uno della stagione fredda, vero e proprio best friend per i mesi in cui il termometro scende al di sotto dello zero.

Ma spesso quando il termometro scende al di sotto dello zero anche lo stile di chi indossa il piumino in maniera errata scende al di sotto della stessa soglia…

Non è facile gestire un modello simile risultando chic, slanciate, sexy ed eleganti, lo sanno bene tutte quelle che si guardano allo specchio prima di uscire di casa e decidono alla fine di patire un po' più il freddo, togliendosi il piumino e optando per un cappotto.

Tuttavia patire il freddo non va mai bene, specie in tempi in cui un raffreddore può significare doversi fare un tampone per scongiurare un’eventuale positività al virus...

Quindi questa guida per non fare scivoloni di stile in materia di piumini capita a fagiolo, da seguire pedissequamente per non dover fare a meno di un capo caldissimo e, al contempo, non dover tralasciare l'estetica.

Per aiutarti a non sbagliare mai, ecco poche ma ferree regole da seguire se vuoi andare d'accordo con il tuo piumino del cuore.

Lunghezza maxi va a braccetto con i tacchi

Partiamo dalla lunghezza. Per avere un carico di calduccio notevole, opta pure per un maxi piumino lungo fino ai piedi. Bada bene però che questo modello è da indossare solo ed esclusivamente con un bel paio di tacchi, altrimenti il rischio è quello di risultare tutt'altro che slanciate.

Gli stivaletti con il tacco saranno la dolce metà di un piumino lungo. Sarebbe però meglio scegliere un disegno simile (long) solo se si può vantare un'altezza top, di nome e di fatto, ma non temere: se anche la tua statura non è proprio quella da super modella, puoi sempre farti aiutare da un tacco 12!

Abbina poi il piumino a un look casual fatto di jeans dal lavaggio chiaro e una T-shirt basic bianca e sarai a cavallo. Non che un piumino maxi stoni con un abitino, però il fascino indiscreto del jeans abbinato al capospalla imbottito è intramontabile. Per bilanciare i toni, alza l'asticella del glamour attraverso gli accessori e i dettagli: una borsa a secchiello in pelle matelassé e un paio di stivaletti con dettagli dorati faranno al caso tuo.

Portare un piumino in maniera sensuale

Se chiedi a un uomo qual è la cosa meno sensuale che può indossare una donna, dopo le ballerine ti risponderà “il piumino”. Tuttavia si tratta di un retaggio culturale che bisogna assolutamente mandare in pensione.

Il piumino può diventare qualcosa di ultra sexy, basta saperlo portare al meglio. Per farlo, aguzza l'ingegno e punta sui tuoi punti di forza: una spalla nuda che fuoriesce da un abito monospalla, una scollatura generosa che caratterizza una blusa…

Ci sono tantissimi modi per risultare una vera e propria femme fatale nonostante il piumino. Usiamo il termine nonostante ancora per quel retaggio culturale che vede questa giacca qualcosa di goffo, causa di impaccio. Aiutaci quindi a dimostrare a tutti che questa è la nuova primavera del piumino, nel senso che sboccia finalmente in tutto il suo splendore!

Il ton sur ton per dare un continuum cromatico

Da non sottovalutare è anche la palette cromatica. Con questa non intendiamo solamente il colore del piumino in sé ma proprio dell'intero outfit. Se il bicolore scelto tra le tinte sobrie e chic dei neutri è una garanzia, ancora di più lo sarà il tinta unita.

Il ton sur ton non ha mai deluso nessuno, specialmente chi vuole risultare elegante e rendere giustizia alla propria silhouette.

Un paio di pantaloni beige si sposeranno al bacio con un piumino e una maglia della stessa nuance.

Fashion all'ennesima potenza

Altrimenti fatti aiutare dal marchio. Benché molte non amino sfoggiare firme, simboli e marchi delle Maison, con il piumino è un discorso a parte. Questa giacca si rivela infatti la perfetta tela con cui gridare ai quattro venti (gelidi) che amiamo la moda più di ogni altra cosa.

Un piumino cropped che celebri la casa che più ci fa battere il cuore è di certo un modo per essere glamour anche sulle piste da sci o mentre prendi il sole sul terrazzo della baita.

Non sbagliarti però a esagerare: con un capospalla tempestato di loghi evita assolutamente altri capi, accessori e calzature che perseguono lo stello fil rouge.

Questione di pesi e misure

Se temi l'effetto goffaggine, gioca di contrasti: con un piumino abbondante indossa un abito aderente dal tessuto impalpabile.

Non dovrai temere il freddo perché la giacca imbottita di piume ti coprirà benissimo e intanto lo charme non ne risentirà minimamente.

Un mini dress si abbina bene a un piumino oversize e anche un paio di stivali, così anche i tuoi piedi staranno bene al caldo.

Super cropped e super stretch

Dulcis in fundo, vale la solita regola del cropped e stretch che, insieme, conferiscono sensualità a pacchi. Per essere longilinei e al contempo sensuali con un piumino, basta selezionare un modello abbastanza aderente e corto.

Così facendo non dovrai preoccuparti di bilanciare pesi e misure, di indossare tacchi alti e via dicendo.

Un piumino cropped e avvitato è parecchio eclettico: potrai indossarlo in qualsiasi occasione e con qualsivoglia mise, non puoi mai sbagliare.

E ora dalla teoria passiamo alla pratica, con una tappa obbligata: lo shopping! Per aiutarti a scegliere il piumino che più si addice al tuo stile e alla tua personalità, abbiamo scelto le giacche imbottite più belle di questa stagione. Sei pronta a innamorartene al primo sguardo? Il colpo di fulmine è l'altra tappa obbligata...

