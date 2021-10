E tu lo sai che tipo di stile hai? Classico tradizionale, classico sofisticato, gamine, boho chic, tomboy, fatale e fashion victim... Ce n'è per ogni gusto e guardaroba! Scopri in quale ti rispecchi meglio e divertiti a renderlo sempre più "wow"

Sapere qual è il proprio stile non è affatto facile, anzi: non sempre si appartiene a un preciso stile, spesso infatti si finisce per mescolare elementi di diversi stili e non trovare una propria identità stilistica. Vuoi scoprire il tuo? Basta analizzare con attenzione i 7 stili della moda principali che esistono, in passerella così come nello street style. Individua quello che senti più tuo e fallo diventare il best friend forever che non tradirai mai! Fino al prossimo cambiamento di stile, ovvio.

Classico tradizionale

Lo stile classico tradizionale è quello più conservativo e sobrio di tutti gli stili della moda. Di solito lo adottano le donne in politica proprio perché è estremamente classico e pulito. I capi basici di questo stile? Giacca dal taglio classico leggermente sciancrata in vita, pantaloni a sigaretta, camicia bianca o azzurra, gonna e abito a tubino, il tutto in colori neutri.

Se questo è il tuo stile, sappi che trasmetti rigore, praticità e sobrietà. I pro del classico tradizionale sono la semplicità e l'immagine bonton, il punto a sfavore è invece il rischio di scivolare nella banalità: per evitarlo scegli capi con tessuti di ottima qualità, inserisci qualche color touch intenso oltre ai neutri. E completa il look con qualche bell’accessorio, ovviamente!

Classico sofisticato

Lo stile classico sofisticato rispetto al classico tradizionale è un po’ più ricercato in termini di taglio dei capi, con un occhio di riguardo sempre rivolto alle tendenze del momento. È uno stile più femminile rispetto al tradizionale che risulta più rigoroso e serio.

I capi basici di questo stile sono la giacca dal taglio particolare (blazer o a scialle), i pantaloni a palazzo oppure cropped o slim, le camicie e i sotto giacca in crepe, seta, georgette o chiffon, con dettagli in plissé, fiocchi, polsini alti con bottoni preziosi, gonne midi pencil o a campana, abiti destrutturati e accessori statement di design.

Si tratta di un modo di vestire che punta sulla qualità dei tessuti e sul design, in poche parole quel “Made in Italy” sofisticato che tutto il mondo ci riconosce e ama, quindi se appartieni a questo stile sei molto cool.

Gamine

La parola “gamine” in francese significa ragazzina e lo stile gamine è quello della iconica Audrey Hepburn.

Uno stile squisitamente vintage che rimanda al passato, agli anni ’40 e ’50. Il trucco base è quello di mescolare elementi maschili ma femminilizzati, creando outfit da maschiaccio molto ma molto raffinato e romantico.

I capi basici di questo stile sono il top mariniere, i pantaloni e i jeans slim corti alla caviglia. Non deve mancare neanche il trench, le ballerine, il basco, l’abitino con la vita segnata e gonna a campana oppure a trapezio, la gonna pencil e la t-shirt.

Questo stile comunica leggerezza, semplicità e un tocco di romanticismo. Si può classificare come casual-chic tra gli stili della moda, ma basta renderlo più strutturato introducendo una giacca sulla t-shirt o sul top a righe, completando il tutto con una scarpa maschile stringata o un mocassino in pelle, et voilà: sarete gamine in maniera irresistibile!

Boho-chic

La definizione “boho” è l’abbreviazione di bohémien. Bohémiens erano gli artisti di fine 800 che volevano discostarsi dallo stile di vita tradizionale del tempo, anche nell’abbigliamento.

Oggi il linguaggio di questo stile parla con stampe vintage optical o fiorate dai colori caldi o pastello, frange qua e là, la gonna lunga, le tuniche, l’eco-pelliccia, le camicie in chiffon dalle maniche abbondanti, la jumpsuit a fiori.

Tanti bangles, il cappello a tesa larga, gli stivali morbidi in pelle color cognac o in camoscio, i jeans a palazzo o a zampa... Insomma, gli outfit del Coachella Music Festival che ogni anno si tiene in California!

Se appartieni a questo stile sei sicuramente una donna creativa e un po' naïf, ti senti libera di esprimenti senza condizionamenti né paure. Ricorda che questo stile non è facilmente adattabile all’ufficio o a situazioni molto formali.

TomBoy

Lo stile TomBoy è prettamente il maschile applicato alla donna. Hai presente la mitica Marlene Dietrich in tuxedo nero? Ecco!

I capi basici di questo stile sono il blazer (mono o doppio petto), i pantaloni classici in versione sigaretta, cropped o palazzo, la t-shirt e la camicia esclusivamente in bianco, le francesine e i mocassini, le calze in fantasie ricercate, le bretelle, il cappello modello fedora (preferibilmente l'originale Borsalino), l’anello chevalier che si porta al mignolo e l’orologio importante.

Nella sua versione più casual prevede i jeans con il giubbotto di pelle e sneakers urban o francesine, oppure un bermuda con la giacca.

Ti rivedi in questo stile? Allora significa che sei una donna anticonformista, decisa, sensuale e anche un po’ misteriosa...

Se vuoi ammorbidire un po' il tomboy style e renderlo più femminile, indossa i capi basici con delle décolleté alte, punta su dettagli femminili del sotto giacca (plissè, bottoni preziosi) e cura molto bene il make-up.

Fatale

Lo stile fatale è pura sensualità e femminilità, la cui icona incontrastata è Marilyn Monroe.

Probabilmente è tra tutti gli stili della moda lo stile più amato da tanti, tantissimi uomini. Ma anche le donne non sono da meno! Lo stile fatale è sentirsi 'donna' con la d maiuscola, sfoggiandolo con orgoglio.

I capi basici di questo stile sono la gonna pencil a vita alta e fasciante, i top scollati infilati nella gonna con la cintura, lo chemisier ben stretto in vita e l’abito anni ’50 con scollo a V profondo e gonna a campana.

Anche i pantaloni a vita alta che accarezzano le curve, le decolleté molto scollate o le open toe non possono mancare, abbinati al rossetto e allo smalto dai colori intensi, rosso fuoco in primis.

Se il tuo stile è fatale sei una donna estroversa, molto sicura di te e grintosa, pur conservando una delicata grazia. Però è importante sapere dosare lo stile fatale, in sintonia con i dress code delle varie situazioni: se vai a un party ben venga l’abito fasciante stile anni ’50 e i tacchi a spillo, se invece devi andare in ufficio scegli lo chemisier con un kitten heel. Basta dosare e il gioco è fatto, il tuo stile fatale rimarrà intatto e non sbaglierai mai.

Fashion Addicted

Non è facile essere una vera fashion addicted perché a volte risulta davvero un lavoro e non un semplice stile tra gli stili della moda: richiede aggiornamento costante e un budget alto per accaparrarsi sempre l’ultimo modello… di qualsiasi cosa!

Lo stile fashion addicted è quello che si incarna perfettamente nella Carrie di Sex and the city: outfit che ti fanno pensare “ma come avrà fatto mai a realizzarli?”.

I capi basici di questo stile? Non esistono. Non c’è nulla di basico, classico, banale o prevedibile, piuttosto sono capi inaspettati, originali, fuori dalle righe e a volte anche un po’ azzardati a comporre i guardaroba delle fashioniste.

Quello che più conta è poi come vengono mixati: la vera esperta è una maestra del mix and match.

Se hai uno stile fashion di questo tipo comunichi creatività, estroversione, amore per la ricerca e per il design. Il limite di questo stile può essere l’esagerazione e l’ostentazione quindi cerca di dosare i pezzi di tendenza con pezzi più semplici e puliti.

Adesso che sai a quale stile appartieni divertiti a migliorarlo sempre di più per renderlo unico e solo tuo!