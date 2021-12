D al mini dress al cappotto, il velluto è il tessuto delle festività: morbido come una carezza, lussuoso, raffinato e soprattutto versatile: ecco qualche consiglio per abbinarlo

Morbido, cangiante, lussurioso: il velluto è il tessuto più sexy in circolazione, sinonimo di eleganza, raffinatezza e sensualità. Non stupisce dunque che sia tra i preferiti per la stagione delle feste 2021 2022 ci sia il velluto, grazie alla capacità di tenere al caldo e scivolare sulle forme come una carezza, rendendo ogni look immediatamente più lussuoso e ricercato.

Per troppi anni considerato eccessivamente “antico”, negli ultimi tempi il velluto è stato riscoperto da gran parte dei designer e utilizzato per realizzare minidress e pantaloni, sfruttato per inserti preziosi e accessori, reso protagonista con capospalla e stivali. Il punto di forza è l’estrema vestibilità e la versatilità, che consente di giocare con lunghezze, tagli e colori.

“She wore blue velvet”, “Indossava velluto blu”, cantava Bobby Vinto negli anni ’60, e le tonalità scure del velluto sono in effetti quelle più amate soprattutto in inverno e nel periodo delle festività. Blu notte e nero restano grandi classici, ma anche viola scuro, bordeaux e verde bosco sono perfetti per party natalizi e veglioni di capodanno. Non resta quindi che scegliere come indossarlo: abiti, pantaloni, blazer e gonne, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Il tubino

Un classico come il tubino declinato in versione festiva, tutto grazie al velluto. L’abito reso iconico da Audrey Hepburn è una scelta garantita, ma grazie al velluto si può osare un po’ di più. Ottima scelta in linea con i trend di stagione, una versione nera con maniche ampie

Il mini dress

Variazione sul tema del tubino, il mini dress con spalle rinforzate e scollatura profonda: il nero resta il colore elegante per eccellenza, ma si può osare con altre tonalità tenendo anche conto dei propri colori. Il rosa antico, per esempio, è perfetto per chi ha capelli e carnagione scura. Il dettaglio prezioso rende tutto ancora più glamour.

I pantaloni palazzo

Glamour, raffinati e sofisticati: i pantaloni palazzo sono un dei trend che ci portiamo dietro ormai da diverse stagioni, ma la versione in velluto è perfetta per le feste. Soprattutto se in tonalità come il verde, il nero o il rosso: è sufficiente abbinare una camicia bianca, magari con polsini e e colletto importanti, per ottenere un look perfetto per la cena di Natale.

Il tailleur

Il tailleur è un grande classico per troppi anni relegato a outfit da ufficio, ma che ha in realtà enormi potenzialità, come dimostrano anche da Kate Middleton. La giacca può avere una linea classica o un taglio a kimono, e può essere indossata direttamente sulla pelle nuda o sopra un sottogiacca di raso o seta. Un look d’ispirazione maschile estremamente femminile: da provare.

Il blazer

Il blazer di velluto è un classico per le feste, e attenzione: classico non vuol dire piatto. Tutt’altro: raffinato ed elegante, può diventare il pezzo forte del look o accompagnare senza rubare la scena alzando il tasso di sensualità. Doppiopetto o oversize, fluido o più strutturato, si abbina a minigonna e pantaloni, al tacco 12 o all'anfibio, senza perdere un grammo di glamour.

Il cappotto

Il cappotto di velluto è perfetto per le feste, perché è il vero protagonista: il look ruota interamente intorno al capospalla, che veste alla perfezione esaltando la figura senza segnarla. La quintessenza dell’eleganza, ottima ispirazione per il veglione di Capodanno.

La borsa

Il velluto non convince sul fronte abbigliamento? Nessun problema: è talmente versatile che si può giocare con gli accessori: una tracolla di morbido velluto o una pochette, con qualche dettaglio metallico per aggiungere un tocco scintillate come una fibbia o una catena.

Accessori a prova di velluto

Il velluto richiama atmosfere sofisticate ed eleganti, e i gioielli sono l’accessorio fondamentale per completare il look: perle e cristalli ne enfatizzano il lusso, fibbie metalliche e piume lo rendono subito più rock. E che dire poi delle scarpe? Il mini dress è perfetto con stivali cuissard, il tailleur com la gonna con le Mary-Jane a seconda dello stile, pump con tacco a stiletto completano l’outfit di capodanno sotto il tailleur, mini di velluto e blusa leggera si sposano con sandali platform.