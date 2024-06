L a primavera e l'estate sono anche le stagioni delle cerimonie: gli inviti (ai matrimoni e non solo) si susseguono, urge trovare l'outfit giusto. No panic, ti aiutiamo noi!

La bella stagione è anche la stagione delle cerimonie, si sa. Almeno due-tre inviti sono da mettere in conto, se non di più. E dunque eccoci qui, pronti a passare in rassegna gli abiti da cerimonia da comprare online, senza spendere troppo. La scelta dipende da svariati fattori: la propria bodyshape, l’orario della cerimonia, l’eventuale dress code. Il tipo di contesto. Come prima cosa quindi ti suggeriamo un ripasso dei tips&tricks per un look da cerimonia impeccabile. Punto secondo, è bene andare oltre il quesito più comune – ovvero: come vestirsi a un matrimonio? – e puntare su un outfit versatile. Che, cioè, possa andar bene anche per altri eventi. Terzo, i classici non si mettono in discussione ma una strizzata d’occhio alle tendenze moda fa sempre bene.

Detto questo, passiamo all’azione: ti mostriamo una selezione di abiti da cerimonia primavera estate 2024 in grado di mettere tutte (o quasi!) d’accordo. Tu quale preferisci?

Abito floreale

Entriamo subito nel vivo con un abito da cerimonia floreale, che è al tempo stesso un’opzione classica e un trend moda. Perché i vestiti a fiori, per la primavera estate 2024, vanno forte. E questo modello va a ruba: lunghezza midi, silhouette leggermente svasata, scollo all’americana. Perfetto per le cerimonie di giorno e pomeridiane.

Tubino

Tra gli abiti da cerimonia sempre “giusti” c’è il tubino. Evitiamo il nero, perché non sempre si rivela adatto alla situazione (pensiamo ai matrimoni, appunto). Meglio virare su una tonalità neutra oppure su un colore pastello. Il lavander, per esempio. Questo modello ha una linea morbida, è leggermente drappeggiato e quella lieve asimmetria in corrispondenza dell’orlo ci intriga. Non trovi?

Abito in tulle

… E adesso che è giunto il momento di decidere quale abito da cerimonia comprare online per la primavera estate 2024, tieni presente anche che l’estetica balletcore non ha perso consensi. Anzi, con il suo romanticismo innato è più cute che mai. Dunque sì: un abito in tulle, proprio stile ballerina, va benissimo per le cerimonie più eleganti. Questo, per esempio, è delizioso!

Abito stile balletcore

Retrò

Lo stile retrò è la tendenza moda più forte dell’universo fashion, ormai da qualche tempo a questa parte. E lo sarà anche nel futuro prossimo, le Fashion Weeks hanno parlato chiaro. Dunque, ben venga un abito da cerimonia sintonizzato su questa stessa frequenza. Ti mostriamo uno dei vestiti più richiesti su Amazon: gonna a ruota, punto vita ben segnato, scollo quadrato. Un omaggio agli anni ’50 e ’60!

Senza spalline

Passiamo agli abiti da cerimonia lunghi da comprare online. Questo ci ha colpiti subito per la sua raffinatezza e delicatezza: è senza spalline, con bustino e gonna drappeggiata, caratterizzato anche da un’alternanza di tinta unita e fantasie floreali. Per le cerimonie di sera? Non soltanto: un vestito del genere non conosce orari!

Camaleontico

Quando gli inviti alle cerimonie si moltiplicano, un po’ di panico è inevitabile. Dovuto al seguente pensiero: “Ma quanti vestiti devo comprare?”. Ecco, abbiamo scovato un vero e proprio jolly che aiuta a contenere le spese. Un abito lungo, plissettato e… trasformista! Puoi cioè allacciarlo in modo da ottenere risultati diversi: con spalline, senza spalline, monospalla, incrociato davanti, incrociato dietro e non solo. Le combinazioni possibili sono almeno una ventina!

Long dress da cerimonia

