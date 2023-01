U n grande classico cambia volto e ancora una volta ci stupisce e delizia, trasformandosi in un vestito corto e seducente. Le declinazioni più glam? Scoprile ora!

Il capo più classico, anche formale: il blazer. Classico sì, eppure dotato di una versatilità che non smette di stupirci e conquistarci. Non ci riferiamo solo agli abbinamenti, li abbiamo sperimentati tutti e sappiamo che il blazer può andare a nozze con qualsiasi capo: dal corsetto alla canotta bianca, dalla t-shirt metallara al reggiseno che fa bella mostra di sé. La versatilità va oltre, riguarda il taglio e il design, i colori e le stoffe; basti pensare, per esempio, agli ormai iconici modelli destrutturati e al più recente trionfo di quelli oversize. E sono proprio questi ultimi ad aver ispirato un trend che è emerso in tutto il suo fascino la scorsa primavera e che – ne siamo felici – non accenna a tramontare. Né ora, né per la prossima primavera! Insomma ragazze, pronte a sfoderare l’abito blazer (anche) in questo inverno 2023? Un unico indumento (o quasi) per un risultato 100% stile.

Focus sulle versioni più cool!

Oversize

Partiamo proprio dalla giacca vestito oversize: volumi ampi, taglio boxy, sembra davvero rubata dall’armadio di lui. E potrebbe esserlo davvero, perché no? La comodità è assicurata, l’effetto glam anche; se temi il famigerato effetto fagotto, porta le gambe in primissimo piano indossando un bel paio di décolleté. Perfetta alternativa sono gli stivali cuissardes, ma sempre piuttosto alti.

Doppiopetto

Per molti versi, l’abito robe manteau è parente dello chemisier: in entrambi i casi il punto di partenza è un pezzo ultra classico, ovvero il blazer e la camicia. In entrambi i casi viene modificato qualche connotato per ottenere un risultato più intrigante e seducente. La sartorialità può essere parzialmente sacrificata a favore vestibilità over, o di contro mantenuta e valorizzata. Come nel caso degli abiti blazer doppiopetto, che si rivelano perfetti anche per un outfit da sera. La combo con il maxi plateau stuzzica parecchio, non trovi?

Cut out

Il cut out imperversa in ogni dove, è una fashion mania a tutti gli effetti. Non stupisce, quindi, che quei tagli maliziosi quanto strategici possano caratterizzare anche l’abito blazer per questo inverno 2023. Quasi sempre sono posizionati in corrispondenza del punto vita, per sottolinearlo e movimentare l’insieme. In realtà, la malizia va a braccetto con l’ironia. Che chiede di esprimersi anche attraverso gli accessori.

Ovviamente fino ai primi caldi le più coraggiose potranno continuare a sfoggiarlo da solo (semplicemente sovrapponendo piumino o cappotto), ma per tutte noi "freddolose" esistono le alternative termiche (maglie aderenti e body) da indossare sotto-sotto. Una vera manna che renderà questo abito blazer accessibile quasi tutto l'anno!

Con la cintura

… Più che un modello preciso, un’idea: la giacca vestito con la cintura. Che già da sola riesce a connotare stilisticamente l’intero look. Pensa a quanto può risultare diverso l’effetto finale, per esempio, indossandone una con maxi borchie – ultra rock – oppure una classica, dallo spessore contenuto e con una semplice fibbia metallica. Ovviamente, è cosa buona e giusta che le scarpe siano sulla stessa lunghezza d’onda.

Extra long

L’abito blazer più cool per questo inverno 2023 è corto, in certi casi cortissimo. Anche perché le it girl appartenenti alla Gen Z hanno sviluppato una predilezione per gli orli ultra ridotti. Hai qualche titubanza? Due le soluzioni: indossare sotto la giacca micro shorts o una micro gonna, a patto che non si vedano; oppure puntare su una versione extra long, quasi al ginocchio. Si tratta proprio del robe manteau per eccellenza, a sua volta figlio di un gusto più classico ma non per questo meno chic. Anzi.

Vitaminico

Nero, bianco, grigio, blu notte, beige e tutte le altre tonalità neutre: dal punto di vista cromatico, queste le scelte più comuni in fatto di abito blazer. Per alzare un po’ il tiro, generalmente si punta sul rosso. E basta? Ma no. Le girls che amano far girare la testa sappiano che avanzano a gran passo i colori vitaminici e fluo. Capeggiati, manco a dirlo, dal fucsia. Ma anche il verde elettrico e il viola stanno macinando consensi: hai preso nota?

(Non solo) check

L’abito blazer perfetto per l'inverno 2023 è tendenzialmente monocolore, però le eccezioni non mancano. E quando si tratta di eccezioni, entrano subito in campo le fantasie check, seguite a ruota dal tweed e dal bouclé. Sono opzioni che suggeriscono subito un’idea di calore, quindi si rivela molto interessante la combo con un paio di calze parigine in lana. Altre stampe che piacciono? Si resta sulle geometrie: rombi, per esempio.

Noi concludiamo con una selezione di proposte targate autunno inverno 2023, poi... Tocca a te!

1/10 Vestito blazer nero - Zara

Credits: zara.com 2/10 Abito blazer stretch - Elisabetta Franchi

Credits: elisabettafranchi.com 3/10 Abito blazer doppiopetto - H&M

Credits: www2.hm.com 4/10 Blazer abito fucsia - Genny

Credits: genny.com 5/10 Abito marciano modello blazer - Guess

Credits: guess.eu 6/10 Abito giacca - Patrizia Pepe

Credits: patriziapepe.com 7/10 Vestito blazer doppiopetto - Motivi

Credits: motivi.com 8/10 Abito blazer con cristalli multicolor - MSGM

Credits: it.shop-msgm.com 9/10 Giacca abito - Chiara Boni

Credits: chiaraboni.com 10/10 Abito blazer cut out - Jacquemus

Credits: jacquemus.com PREV NEXT