L’abito bluette di Letizia di Spagna? È il capo sorprendente che tutte potremmo avere

C he Letizia di Spagna sia una fiera sostenitrice del riuso è noto, ma con l'abito bluette sfoggiato alla Cerimonia celebrativa dei 75 della EMT di Madrid ha davvero superato sé stessa, andando oltre al concetto di stagione

Combinare abiti e accessori in maniere differenti può fare delle vere e proprie magie: lo sa bene Letizia di Spagna, che da anni riusa i capi del suo guardaroba dando loro un'immagine sempre diversa, più chic o seducente.

L'ultima lezione in materia di fashion mix vincenti della Reina sta tutte nell'abito bluette che ha deciso di sfoggiare per la Cerimonia di Apertura del 75° anniversario dell'EMT di Madrid.

Un vero sogno, non trovate? Si tratta di un abito in maglia firmato Massimo Dutti, semplice ma d'effetto, casual ma non troppo, con una parte superiore caratterizzata da maniche lunghe, strategiche striature sul seno e uno scollo a V non profondo ma perfettamente in grado di esaltare l'esile collo della Regina Consorte.

La parte inferiore colpisce invece per la gonna morbida, lunga fino alla caviglie, che potrebbe adattarsi non solo al fisico esile e slanciato di Letizia ma in generale a ogni tipo di fisico, e per la cintura-nastro annodata a mo' di fiocco per sottolinearne il punto vita.

Una scelta vincente, che Letizia aveva già sfoggiato in altre tre occasioni: la prima risale al giugno del 2019, sempre a Madrid, per la riapertura del Matadero Contemporary Creation Center, e la seconda pochi mesi fa, ad aprile, per una visita istituzionale ad Henares.

Ebbene sì, un solo abito, tre stagioni diverse: estate, primavera e autunno. La Regina Consorte di Spagna ha travalicato il concetto di stagione e ha adattato un capo versatile a occasioni distanti nel tempo, senza perdere neanche un po' di stile. Com'è possibile? Semplicemente facendo gli abbinamenti giusti.

Ma non è tutto qui, perché nel dare la sua lezione di stile Letizia di Spagna non ha usato un capo esclusivo, dal costo stellare: tutto il contrario. L'abito, infatti, era in vendita a soli 79.95 euro. La dimostrazione che ogni vestito può diventare praticamente un evergreen, se si sa come valorizzarlo.

Per esempio, mentre in passato lo ha abbinato a delle décolleté, per l'occasione autunnale ha optato per dei seducenti stivali clussard, neri ed elasticizzati, firmati da Steve Madden, che modernizzano il look.

Scelta ad hoc anche per i capispalla: mentre per la prima uscita con l'abito aveva scelto un cappotto leggero color avorio, nell'ultima ha scelto un cappotto oversize nero dalle linee, modello vestaglia, firmato dalla sua stilista preferita, Carolina Herrera.