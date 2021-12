L’abito in tulle di Cristina Chiabotto? È una visione che rende chic il Natale

G onna in tulle e bustier: il look di Cristina Chiabotto per le feste è estremamente romantico e fa battere il cuore

Non ci sono dubbi: l'abito in tulle di Cristina Chiabotto ha conquistato tutte! Le feste sembrano avere una palette ben definita e tra le tonalità più chic spicca il rose gold. Ad interpretarlo alla perfezione è la bellissima Cristina Chiabotto. L’ex Miss Italia mostra sul suo profilo Instagram un look speciale: un abito elegante e romantico con gonna in tulle e corpetto bustier.

La didascalia che accompagna il post è semplice: “nude, rosa cipria e champagne… i colori del primo Natale di Luce. Il mio cuore? Un arcobaleno di emozioni”. Sì, perché la conduttrice televisiva ex modella ed ex Miss Italia è da poco diventata mamma e si prepara a festeggiare un Natale davvero speciale.

L’abito indossato su Instagram da Cristina Chiabotto è perfetto per le feste: un elegante bustier in raso opaco con tagli sartoriali è accompagnato ad una gonna in tulle voluminosa. L’abito è studiato per valorizzare la figura, enfatizzando il punto vita e mettendo in mostra la silhouette. Il modello è firmato Atelier Emé.

In posa vicino all’albero di Natale che sembra richiamare gli stessi colori, l’abito è assoluto protagonista: niente decorazioni eccentriche per mettere in risalto proprio il minimalismo dell’outfit tinta unita. Protagonista assoluta la gonna vaporosa che ricorda tanto quella indossata da Carrie durante una celebre puntata di Sex and the City.

Nude anche le scarpe: décolleté tinta unita con tacco a spillo. Ad attirare l’attenzione sul viso ci pensano gli orecchini luminosi e l’immancabile sorriso della Chiabotto. I numerosi commenti positivi dei fan non lasciano dubbi: Cristina ha fatto centro con un look romantico, sofisticato e chic.

La neo mamma rinnova l’apprezzamento per i capi di Atelier Emé che ha già sfoggiato in altre occasioni e mostra come indossare un abito da cerimonia e da party durante le feste e scintillare come una diva.