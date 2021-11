I l look viola firmato Gucci e indossato da Lady Gaga a Londra è ciò di cui non sapevamo di aver bisogno (e che dovremmo copiare)

Non potremo mai ringraziare abbastanza l'universo, il cosmo, Tutto per averci dato Lady Gaga. Con lei tutto diventa spettacolo, anche la première britannica di House of Gucci. Qui Lady Gaga ha sfoggiato un abito viola che mette alla porta le nostre certezze e ci insegna una cosa: in autunno e in inverno possiamo sfoggiare tutti i colori che vogliamo lasciando il grigiore chiuso a chiave nel cassetto.

Red carpet dopo red carpet, la Divina sfoggia mise di alta moda con una naturalezza e uno charme che dovremmo prendere d'esempio. Perché non importa se siamo magre o grasse, alte o basse e chi più ne ha più ne metta. Lady Gaga è la dimostrazione che a renderci uniche e indimenticabili è prima di tutto la sicurezza in noi stesse.

Certo l'abito aiuta, specialmente se è un pezzo di pregio come quello della maison Gucci indossato alla première di Londra. La protagonista del film (in cui interpreta la controversa Patrizia Reggiani) ha scelto per l'occasione un lungo abito viola plissettato e raccolto in un drappeggio incrociato sul petto.

Etereo, trasparente, impalpabile ma anche sexy da morire. Sulle spalle un lunghissimo mantello fluttuante che la Divina Gaga (che ne sa una più del diavolo) agitava contorcendosi come una contemporanea odalisca. Sulla gamba sinistra invece l'artista ha sfoggiato uno spacco - che definire vertiginoso sarebbe riduttivo -, un tocco di classe (furbetto) per mettere in mostra le autoreggenti a motivo geometrico.

Lady Gaga splendida in viola a Londra per la premiere di House of Gucci

Fin qui tutto molto "classico", ma poteva mancare l'elemento-sorpresa? A rendere iconici i look di Lady Gaga, come sempre, sono i dettagli verso i quali la Divina nutre una particolare predilezione. Stupire prima di ogni cosa, dimenticandosi delle "regole" che sono belle proprio perché son fatte per essere infrante (cit.). Così nel leggiadro fluttuare del lungo mantello di tulle, ecco che la Gaga irrompe con degli stivaletti neri di pelle con lacci, plateau e tacchi altissimi. Che praticamente vengono le vertigini soltanto a guardarli.

A completare il tutto non potevano mancare i gioielli, ulteriore tocco da "gran signora". Lady Gaga ha impreziosito l'abito viola di Gucci con un paio di orecchini pendant di diamanti e un maestoso girocollo in oro. I guanti neri trasparenti tempestati di brillanti, poi, ricordano le grandi dive del cinema di un tempo e sono a dir poco perfetti. Anche il make-up con effetto smokey si inserisce perfettamente nel look e mette perfettamente in risalto i lineamenti dell'artista, contornati da una piega semplice (e liscia), rigorosamente biondo platino.

Grazie Lady Gaga, infinita fonte di ispirazione. Questo autunno-inverno 2022 sembra l'occasione giusta per abbandonarci all'allegria, anche di sera. In linea con le tonalità della stagione audaci, cariche di energia e ottimismo, dimenticate tutto e fate come la Divina: rompete gli schemi e avvolgetevi in tessuti sgargianti!