I conica e sempre al centro dell'attenzione: anche in occasione del Pallone d'Oro 2021 Zendaya ha ammaliato i presenti (e non solo) con un look mozzafiato. Che nasconde anche un messaggio

Per parlare del talento e della bellezza di Zendaya non basterebbero milioni di parole. L'attrice, più che mai sulla cresta dell'onda, riesce a conquistare tutti anche solo con uno sguardo.

Lo ha fatto anche sul red carpet del Pallone d'Oro a Parigi, presentandosi con un abito a dir poco mozzafiato che non si può non invidiarle: un'opera d'arte sartoriale apparentemente castigata sul davanti che si apriva sulla schiena con un vero e proprio capolavoro d'oro e intrecci.

Firmato da Roberto Cavalli, questo long dress nero dall'anima vintage fa parte della collezione Autunno 2000 dello stilista. Aderentissimo e coprente frontalmente, con uno scollo a barchetta particolarmente alto, l'abito è stato scelto da Zendaya come base per una modifica sostanziale.

Sì, perché l'attrice ha espresso al direttore creativo Fausto Puglisi, un preciso desiderio: mantenere la profonda scollatura posteriore arricchita da un gioiello dorato pensato per sagomare la colonna vertebrale, ma modificando proprio il gioiello in questione.

Le due teste di serpente che capeggiano il gioiello, infatti, sono state leggermente ingrandite e arricchite con pietre preziose per nascondere un messaggio segreto. Quale? Una dedica al film Spiderman - No Way Home, dove Zendaya e il suo fidanzato Tom Holland recitano insieme.

Molti appassionati del Marvel Universe hanno infatti notato che l'abito sembrava essere proprio un tributo a uno dei principali antagonisti di Spiderman, Doctor Octopus, e nella fattispecie alle sue tentacolari braccia meccaniche. Che sia vero oppure no, non è dato saperlo: di certo, però, Zendaya è stata raggiunta sul red carpet proprio dal suo Tom, facendo impazzire i fan.

Per dare maggiore risalto all'abito, Zendaya ha scelto degli anelli e un paio di orecchini a cerchio oversize d'oro giallo (esattamente come il gioiello sulla sua schiena) firmati da Bulgari.

Riguardo alle scarpe, ha optato per delle décolleté nere in pelle con tacco a stiletto, firmate da Louboutin. Il look è stato completato da un'acconciatura raccolta, pensata tatticamente per esaltare la preziosa scollatura posteriore dell'abito, e da un make up minimal, pulito e sfumato sugli occhi in modo da restituire uno sguardo felino e sensuale.