C olorati, eleganti e super cool: oggi gli accessori dedicati i nostri cani sono diventanti complementi anche dei nostri look e, per questo, non possono e non devono essere lasciati al caso.

Lo sai quali sono gli accessori cool per cani che puoi comprare online? Non pensare ai soliti guinzagli, alle classiche pettorine o ai maxi cuscini: i nostri amici a quattro zampe meritano di più, molto di più, e questo passa anche dai complementi stilosi che aggiungeranno stile a loro ma anche al tuo look.

Pensi sia impossibile trovarli? Il lavoro non è semplice e, per quello abbiamo realizzato una selezione davvero imperdibile.

Cuccia

Facile dire cuccia, meno facile trovarne una diversa dalle altre e che si distingua per stile e design. Un esempio? Questa cuccia a tenda total white, l'ideale per i cagnolini di cane di piccola e media taglia.

Bandana

Perfetta come tocco di stile, ma anche per proteggere il pelo del cane. Le bandane per cani sono sempre più usate e queste, di PiuPet, sono realizzate in delicata mussola. Ottime anche per coprire anche il collare ed evitare di segnare o rovinare il pelo.

Collare

Il collare è sicuramente uno degli accessori per cani più utilizzati e indossati dai cani 24 ore su 24. Per questo motivo è super importante sceglierne uno con stile, come quello di Morso: super cool e colorato, questo collare è super leggero e resistente anche agli UV e all'acqua.

Guinzaglio

In tessuto e con dettagli in cuoio: questo guinzaglio di Freudentier è un vero colpo di stile. Il plus, oltre allo stile, è anche utile vista la possibilità di regolarlo su tre misure diverse per dare più o meno libertà al cane.

Ciotola

Sì, il design non si dimentica anche degli amici a quattro zampe. Ne sono un esempio le ciotole di United Pets, realizzate dal designer Giulio Iacchetti e realizzate in plastica riciclata. Da avere.

Cappottino

Il cappottino per cani non è solo un vezzo, ma un accessorio davvero utile per le stagioni più fredde o per le giornate piovose. Ovviamente gli stili sono tantissimi, ma questo modello double face permette di adattarsi a ogni gusto.

Pettorina

Una valida alternativa al collare è la pettorina. Per chi ama avere tutto in pendant, si lascerà conquistare da questo modello in pelle coordinato con guinzaglio e mini bag per i sacchetti igienici.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.