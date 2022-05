L 'abito c'è, ma gli accessori da cerimonia? Qui troverai i giusti consigli di shopping per aggiungere dettagli unici e preziosi al tuo look elegante.

Scegliere i giusti accessori da cerimonia può sembrare facile, ma in realtà è proprio qui che si nascondono i piccoli fashion mistake che possono cogliere in fallo chiunque. E se sai che partire dall'abito per scegliere il look perfetto per un matrimonio, e non solo, da quali accessori partire e come sceglierli per unire stile e comodità? Qui di seguito troverai una guida utile alla scelta dei giusti accessori da cerimonia 2022 (da comprare online) e qualche inspo da non sottovalutare per il prossimo appuntamento importante in agenda.

Pochette

La regola numero uno per la borsa da cerimonia è fare attenzione alle proporzioni. Automaticamente sarai portata alla scelta di modelli super small, ma non è detto che siano le giuste dimensioni. Evita comunque borse a spalla o a tracolla, ma opta piuttosto per tracolle o clutch dove inserire il minimo indispensabile. Controlla sempre che abbiano la tracolla: ti salverà da spiacevoli incidenti durante la giornata.

Orecchini

Non pensare che gli orecchini a lobo siano l'unica soluzione per una cerimonia e, se puoi, evita bijoux e gioielli troppo vistosi. Gli orecchini cerchio sono un'ottima via di mezzo, sia che tu scelga di tenere i capelli raccolti o sciolti, per aggiungere luminosità al viso senza essere di troppo nel tuo look elegante.

Slingback

Le scarpe da cerimonia scatenano sempre amore e odio. Belle, spesso bellissime, ma trappole mortali soprattutto dopo averli indossate per ore e ore in attesa dei momenti più importanti della cerimonia. Noi, per evitare troppi fastidi, abbiamo scelto un paio di slingback in total black per abbinarsi con la maggiior parte degli abiti.

Fiocco

Voglia di esagerare? Allora aggiungi al tuo capo un maxi fiocco. Aggiungerà quel tocco british e regale che, ultimamente, stiamo riscoprendo.

Cerchietto

Non ami i raccolti, ma lasciare i capelli liberi ti sembra di mortificare il tuo look? La nostra soluzione, e il nostro suggerimento, è di puntare tutto su un maxi cerchietto luminoso. Basterà una spazzolaa di capelli e questa cascata di diamantini per completare il tuo outfit più classico.

Foulard

Annulla l'appuntamento dal tuo parrucchiere e valuta questa acconciatura per la cerimonia a cui sei stata invitata. Un foulard leggero, nei toni pastello, è quello che manca al tua pony tail da realizzare prima di una cerimonia (specialmente se molto cada).

Collana

Sottile ed elegante: se hai scelto un abito scollato non dimenticare di aggiungere un girocollo tra i tuoi accessori per la cerimonia 2022. Questo modello gioca con i due pesi posti come ciondolo, che non solo permetteranno di dare luce al décolleté ma eviteranno alla collana di muoversi.

Orologio

Per te è impossible rinunciare all'orologio? Anche in questo caso è bene scegliere un modello più delicato e con colori neutri. In questo modo diventerà sì un accessorio perfetto per un giorno speciale, ma senza rubare spazio al tuo look.

