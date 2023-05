D opo la cerimonia civile del 13 maggio, Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez hanno detto sì anche con rito religioso in quel di Cernobbio, sul Lago di Como. E la sposa indossava un brand italiano

Oh, sì: il matrimonio tra Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez sta decisamente facendo andare in brodo di giuggiole sia gli appassionati di cronaca rosa che i fashion addicted. D'altronde, a convolare a nozze sono un calciatore e una notissima modella e fashion blogger che, per altro, si è sempre battuta contro i luoghi comuni.

Determinata e caparbia, Agustina è un'icona di stile su tutti i fronti e anche nel giorno delle sue nozze religiose non poteva essere da meno. Per la realizzazione dell'abito da sposa la fashion blogger si è rivolta a un brand italiano, Atelier Emè. E non è tutto qui, perché anche le due sorelle di Agustina ed entrambe le mamme degli sposi hanno indossato modelli firmati dal brand.

Una scelta che sottende eleganza e fascino, ma d'altronde non ci si poteva aspettare altrimenti. Già il 13 maggio, in occasione del rito civile, la modella aveva indossato un completo bianco, formato da top e pantaloni abbinati con inserti in pizzi e trasparenze, e da una giacca elegantissima.

Le trasparenze erano volte per altro a sottolineare le sue forme: la Gandolfo è infatti in dolce attesa, aspetta il secondo figlio dal calciatore, che dovrebbe per altro arrivare a breve. La loro storia d'amore sembra solida e duratura e sta davvero facendo sognare: persino la proposta di matrimonio, avvenuta tra petali di rose e lumi di candele, sembra un vero sogno romantico.

Tornando alla cerimonia religiosa (la prima delle due, un'altra si svolgerà in Argentina), si è tenuta a Villa D'Este, sul Lago di Como. Anche la location è estremamente chic: immersa in un parco di 10 ettari, la villa si distingue per i saloni elegantissimi e per opere d'arte di grandissimo pregio (tra cui alcune della scuola Casanova).

Per tutto l'intero periodo dei preparativi sono trapelate pochissime informazioni e anche dopo la cerimonia gli sposi sono rimasti quanto più possibile riservati, tenendo prevalentemente per sé la loro gioia. Ciò che è certo è che grande giorno si è tenuto con gli sposi, elegantissimi, circondati da più di 200 invitati, tra cui l'Inter al completo.