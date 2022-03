È il primo brand di Amazon che include prodotti realizzati in modo consapevole e dotati di certificazioni esterne incluse nel programma Climate Pledge Friendly

Amazon ha lanciato anche in Italia Amazon Aware, il suo primo marchio che comprende numerosi prodotti creati in modo consapevole e dotati di certificazioni esterne – tra cui Fairtrade, Organic Cotton Standard 100, Global Recycled Standard e HIGG Index Materials Seal - incluse nel programma Climate Pledge Friendly, messo a punto dall’azienda stessa. Un’ottima occasione per usufruire di un’elevata qualità a prezzi accessibili e contribuire concretamente alla salvaguardia dell’ambiente.

I prodotti: abbigliamento e non solo

Amazon Aware mette a disposizione degli utenti un’ampia selezione di capi di abbigliamento, in primis t-shirt, jeans classici, abiti, top, giacche e maglieria; tra i materiali ecologici utilizzati figurano il cotone organico e diversi tessuti riciclabili. È possibile inoltre acquistare prodotti per la cura della persona formulati con ingredienti come l’olio di oliva Fairtrade, l’aloe vera, l’olio di avocado e l’olio di cocco biologici.

L’assortimento è completato da biancheria da notte e per il bagno nonché da prodotti per la casa. La biancheria, in particolare, è realizzata con cotone organico certificato ed è certificata Made in Green da OEKO-TEX, il cui compito è verificare che i processi produttivi siano a ridotto impatto ambientale e avvengano in condizioni di lavoro socialmente responsabili.

I packaging sono in carta riciclata, per abbattere i consumi di plastica. Cosa può fare al caso tuo? Devi semplicemente dare un’occhiata alle vetrine Climate Pledge Friendly e Amazon Aware su Amazon.it.

L’impegno per un futuro più sostenibile

“Ci impegniamo – ha dichiarato Matt Taddy, vicepresidente dei marchi Amazon - a creare programmi in grado di contribuire a un futuro più sostenibile. Amazon Aware è un altro modo per continuare a testare, apprendere e innovare, offrendo al contempo prodotti essenziali e di uso quotidiano a basso prezzo ai nostri clienti”.

“Creare prodotti come quelli per la cura dei capelli e del corpo di Amazon Aware, che utilizzano olio d’oliva Fairtrad – ha fatto eco Anna Barker, Head of Responsible Business di The Fairtrade Foundation - aiuta a sviluppare importanti rapporti coi fornitori e condizioni commerciali migliori per i produttori di olio d’oliva, creando opportunità economiche e sociali nelle loro aziende e all’interno delle loro comunità”.

Ricordiamo l’importante obiettivo che Amazon si prefigge di raggiungere entro il 2040 proprio con il Climate Pledge: zero emissioni di CO2 in tutto il suo business. La vetrina e il badge Climate Pledge Friendly sono stati lanciati nel 2020, per aiutare i clienti europei a scoprire e acquistare prodotti più sostenibili - ormai oltre 100.000 - su Amazon.

In Italia, per le consegne dai vari centri logistici, Amazon ha sostituito i sacchetti di plastica monouso con quelli in carta riciclabile e con buste di cartone, che sono anche più facilmente riutilizzabili negli ambienti domestici. Nel 2021, Amazon ha consegnato più di 7 milioni di pacchi con metodi di trasporto più sostenibili, ovvero servendosi di furgoni elettrici e bici da carico.