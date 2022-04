T ia, Lisa, Abisola e Melissa hanno selezionato capi e accessori dalla collezione Spring/Summer creando un lookbook adatto a tutte.

Ma in fondo cos’è la moda? Creatività, fantasia, divertimento e soprattutto libera espressione della propria personalità. Indumenti e accessori sono strumenti che ci consentono di essere noi stesse senza filtri e rivelarci agli altri, anche assecondando il nostro mood del momento. Ecco allora che Amazon Fashion ha messo in campo una collaborazione con 4 influencer provenienti da diverse parti del mondo, invitandole a selezionare dalle proposte Spring Summer 2022 ciò che meglio le rispecchia e racconta. L’ispirazione è per tutte!

Un lookbook per tutte

Finalmente eccola, la tanto attesa primavera. Coi suoi colori, la sua delicatezza, la sua allegria. Ed ecco giunto quindi il momento di tirar fuori dal guardaroba i nostri capi preferiti per accostarli e mixarli a nuovi prodotti iconici e di tendenza. Insieme all’estate, la primavera è il periodo dell’anno che ci permette di giocare al meglio col nostro stile, trovando diversi modi – sempre nuovi - per esprimerci attraverso sovrapposizioni e proporzioni, colori e texture, tessuti e fantasie.

Proprio per la stagione Spring Summer 2022, Amazon Fashion ha arruolato 4 creator molto amate dalla Gen Z: Tia Taylor, Lisa Hahnbuck, Abisola Omole e Melissa Villarreal. Rispettivamente per Italia, Germania, UK e Spagna. Il risultato? Un lookbook vincente nella sua semplicità, adatto a qualsiasi body shape e ai gusti più diversi.

I brand più noti per outfit da copiare

Il lookbook creato da Tia Taylor, Lisa Hahnbuck, Abisola Omole e Melissa Villarreal è una selezione di must have disponibili su Amazon.it, quindi di proposte firmate da alcuni tra i brand più noti come Hugo Boss, Pinko, G-Star Raw, Tommy Hilfiger, Levi's, DKNY, New Balance e Steve Madden. Si aggiungono marchi best seller come NA-KD e JW PEI e, ovviamente, i brand di proprietà Amazon Aware, Amazon Essentials, Find e The Drop.

Per esempio Tia Taylor, creator e author di racconti, americana con base a Milano nonché founder di Colory.it, si è cimentata nella selezione di capi e accessori, studiando con attenzione ed entusiasmo outfit che includono i suoi prodotti preferiti. Un’interpretazione che ha dato vita a 5 look scelti dall’ampia gamma di prodotti disponibili su Amazon Fashion; sapienti mix di grandi classici e nuovi trend, tutti adatti alla vita di ogni giorno.

La curiosità chiama!

E le altre influencer "arruolate" da Amazon Fashion, cosa hanno scelto? Scoprilo su Amazon.it/Fashion, insieme a tante altre proposte per la Primavera Estate. La curiosità chiama, urge rispondere!

