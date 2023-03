Animalier e potente: il look di Zendaya è super wild a Parigi

Z endaya infuoca Parigi con un total look animalier favoloso: super wild e potente, proprio come lei!

Seducente, femminile, semplicemente potente: Zendaya conquista Parigi con un look super wild. L’attrice è apparsa a sorpresa all’ultima sfilata di Louis Vuitton, lasciando senza fiato i fan che l’hanno vista comparire nel front row dello show con un outfit favoloso. La star ha infatti scelto un completo animalier dall’effetto wow e super contemporaneo.

Con blazer, micro shorts e stivali col tacco tutti con la stessa stampa, abbinati ad un bra black e da una borsa della nota maison: una Capucine monogrammata. Un omaggio al brand che proprio a Parigi ha scelto di dedicare la sfilata alle borse cult nate negli anni e reinterpretate in chiave moderna. Il tocco finale? Gli orecchini e le collane in oro giallo: ideali per regalare luce ed evidenziare ancora di più lo splendido sorriso dell’attrice.

D’altronde ormai Zedaya è una certezza: i suoi look non sono mai scontati e riescono a ispirarci. Se qualche giorno fa la diva era apparsa ai SAG Awards 2023 con un abito romantico sui toni del rosa e tempestato di fiori, per conquistare Parigi ha scelto un outfit che grida girl power.

Segno che l’animalier non solo è sempre più di tendenza, ma anche che ci accompagnerà nei prossimi mesi con total look che spingono a osare e a farsi notare.

Leopardate, pitonate, zebrate oppure mashup: le stampe sono una garanzia. Un trend che torna ciclicamente di moda nelle sfilate, da maneggiare, ovviamente, con estrema cura. La forza dell’animalier sta proprio nella sua capacità di dare una marcia in più a qualsiasi look, rendendolo speciale. Largo spazio dunque a mini e maxi dress, ma anche a longuette con spacchi vertiginosi, capispalla e trench coat.

La domanda però resta sempre la stessa: come abbinare l’animalier? Il colore è essenziale quando si parla di questa tendenza. Chi è alle prime armi e desidera andare sul sicuro potrebbe puntare su un accostamento cromatico con colori base oppure neutri, ad esempio il nero, il beige, il grigio o il bianco. Mentre chi desidera osare troverà pane per i suoi denti grazie a total look con stampe animalier, anche differenti, accostate fra loro oppure l’uso di colori inusuali come il blu o il verde. Paura di esagerare? Allora comincia per gradi, aggiungendo qualche accessorio con questo motivo al tuo outfit. Ti farà sentire potente e bellissima, così tanto che in poco tempo non ne potrai fare più a meno!