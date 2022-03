A nne Hathaway ci lascia senza fiato con un coordinato che valorizza il suo fisico sottile e la fa apparire ancora più bella

Anne Hathaway ci insegna come giocare con il look e ci regala un coordinato che valorizza il fisico e si fa notare…eccome! L’attrice sta vivendo un momento magico non solo dal punto di vista della carriera, ma anche dello stile. Da qualche tempo infatti ha scelto di affidarsi alla fashion stylist Erin Walsh che si occupa di scegliere gli abiti sfoggiati dalla star nelle sue apparizioni pubbliche.

Abbandonato lo stile preppy che l’ha sempre caratterizzata, Anne Hathaway ha iniziato a osare di più, puntando su abiti che evidenziano il suo fisico longilineo e la sua bellezza. L’ultimo outfit, decisamente audace e originale, Anne l’ha sfoggiato al The Late Show With Stefano Colbert dove è approdata per presentare WeCrashed, nuova serie Apple TV+.

Per la sua ospitata nello show, la Hathaway ha puntato su un jumpsuit firmato Christopher John Rogers a pois colorati, abbinato a una mini bag Versace. Un capo luminoso e coloratissimo, con top bustier e pantaloni larghi, sfoggiato con un blazer oversize con la stessa stampa. Grafismi e sfumature giocose sembrano donare molto all’attrice che è apparsa splendida all’ingresso degli studi televisivi dove si è lasciata immortalare con il suo look.

Il look senza ombra di dubbio è l’ideale per valorizzare al massimo la silhouette della diva di Hollywood. 39 anni e una lunga carriera alle spalle, Anne Hathaway è rimasta la ragazza acqua e sapone de Il diavolo veste Prada. Il tempo sembra essersi fermato per l’attrice che vanta orgogliosa un fisico perfetto, esaltato dal jumpsuit coloratissimo.

Il suo segreto? Una dieta bilanciata e la giusta dose di allenamento. Anne non ha mai nascosto il fatto di non essere una appassionata di sport, per questo ha puntato su attività fisiche poco impegnative e divertenti, per tenersi in forma senza sforzo.

Ad esempio l’Aerial Hoop, un allenamento ispirato alle arti circensi che mescola danza e potenziamento muscolare. Vengono infatti eseguite delle coreografie usando il cerchio di ferro sospeso in aria. Fra i migliori alleati di Anne poi c’è l’idratazione. L’attrice non fa segreto di quanto sia importante per lei bere acqua tutti i giorni, puntando su circa 10-12 bicchieri al dì per idratare al massimo la pelle e contrastare la ritenzione idrica. Infine il fisico di Anne Hathaway è frutto di una lunga camminata – a passo veloce – che l’attrice si concede ogni giorno appena sveglia, regalandosi poi una colazione rigorosamente bio.