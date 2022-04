Trasparenze, diamanti e curve: Beyonce su Instagram è pura bellezza

G razie a Beyonce, Instagram diventa ancora una volta uno spazio d'ispirazione: la cantante e imprenditrice ha lasciato tutti senza fiato con un look ricco di trasparenze che, letteralmente, brilla sul suo corpo curvy

Non servirebbe dirlo, ma vogliamo farlo: grazie a Beyonce, Instagram è decisamente un posto migliore. Da molto tempo la popstar usa il suo profilo per condividere i suoi scatti più belli e per mostrare i suoi outfit di tendenza, ispirando milioni di fan.

Gli ultimi scatti che la Knowles ci ha regalato, però, segnano un punto talmente alto da sembrare irraggiungibile: un tripudio di sensualità, bellezza ed eleganza sfoggiato in occasione del suo personalissimo Gold Party 2022, organizzato per celebrare la chiusura della stagione degli Awards a New York.

Per questo evento Beyonce ha scelto un abito creato dalla stilista greca Celia Kritharioti: un long dress che avvolge la parte superiore del corpo in uno stretto abbraccio sensuale per poi aprirsi grazie a uno spacco tanto vertiginoso quanto morbido.

Realizzato con organza impalpabile e finemente ricamata a mano, l'abito conta sull'applicazione di cristalli swarovski di diverse misure, intagliati appositamente per incastrarsi creando un perfetto mosaico sulla scollatura, sul seno, sulle braccia e sulle lunghezze al fine di restituire un effetto vedo/non vedo davvero eccezionale.

All'abito, Beyonce ha abbinato anche un gioiello iconico di Tiffany, la collana Empire Diamond, con un prezioso diamante da 80 carati a spiccare, finemente adagiato sullo scollo per seguirne le linee sinuose.

Notevole anche la scelta delle scarpe e della clutch. I primi sono sandali brillanti con un tacco a stiletto firmati da Gianvito Rossi, realizzati interamente a mano, in pelle e resi moderni e d'effetto grazie al cinturino in plexi presente sia alla caviglia che nella parte anteriore. La seconda è un capolavoro della designer Judith Leiber, tempestata di cristalli swarovski quadrati e perfettamente allineati.

Ciò che però rende davvero incantevole il tutto, diciamolo pure, è la stessa Beyonce. Affascinante e grintosa, afferma con questo look quello che continua a ripetere da anni: la bellezza è anche una questione di sicurezza, di amor proprio e autostima.

Ogni corpo è straordinario, e, con le sue curve perfettamente esaltate da questo abito, Beyonce sembra dirlo ancora: tutte dobbiamo amarci come siamo.