S foggia quattro mise che ti infondono il buonumore. Dai colori vivaci e fluo alle stampe e persino i dettagli più divertenti per superare il 17 gennaio, il giorno più triste dell'anno.

La regola numero uno per affrontare il giorno più triste dell'anno? Indossare capi e accessori che ti diano il buonumore, che domande! Quest'anno il Blue Monday cadrà il 17 gennaio ma tu sarai assolutamente preparata ad affrontarlo nel migliore dei modi. Via libera quindi ai look a tinte accese, ai dettagli che fanno la differenza e rendono il tuo outfit a prova di qualsiasi "giorno nero" (anzi, blue!).

Anche perché i vestiti che indossi raccontano molto di te e seguendo alcune semplici regole daresti una sferzata di energia a tutto (non solo ai tuoi look!). Attenzione, quindi, per non lasciarti travolgere dalla malinconia dovresti indossare colori vivaci, le tonalità sono il riflesso della tua personalità. E non solo. Avanti anche ai mix and match di stampe e nuance scaccia-tristezza.

Noi ti diamo giusto qualche dritta fashion per superare il Blue Monday nel migliore dei modi. Ti suggeriamo infatti quattro mise che potrai divertirti (è proprio il caso di dirlo!) a copiare e che ti aiuteranno a superare persino questo giorno così triste.

"Blue" anti Blue Monday

Per darti una sferzata di allegria dovresti puntare alle nuance vivaci...Perché dunque non sdrammatizzare anche il lunedì più triste dell'anno proprio con il blu? Secondo la psicologia della moda questo colore trasmette pace e tranquillità...Tutto quello che ci vuole per non lasciarsi prendere dalla tristezza. Potresti quindi indossare anche solo un capo che ti infonda energia proprio come un cappotto (dal taglio elegante o un teddy morbido, a te la scelta!). Non esagerare con tante tonalità, ad esempio potresti abbinare un paio di jeans e una camicia bianca. Un look che punta sul blu, ma che infonde serenità (ergo anti-blue monday!).

1/6 2/6 Cappotto blu elettrico con cintura (FORTE FORTE) 3/6 Jeans a vita alta (LEVI'S) 4/6 Camicia bianca (KARL LAGERFELD) 5/6 Sneakers chunky bianche (FILA) 6/6 Borsa a tracolla effetto "teddy" gialla (THEMOIRE) PREV NEXT

Tute coloratissime

Comoda e chic al tempo stesso? Nulla di più semplice! Indossa una tuta e il gioco è fatto. Impossibile non averne almeno una che indosseresti tranquillamente con un paio di sneakers ma finanche di stivaletti e, perché no, persino con le scarpe con tacco. In questo caso (e per il tuo look anti-Blue Monday) prediligi una dalle tinte accese come il fucsia, un vero e proprio toccasana che ti aiuterà a ritrovare il buonumore. Potresti indossarla anche con un cappotto, per non esagerare preferisci le tonalità neutre e persino il grigio che in questo caso avrà una sferzata di energia (anche grazie agli accessori ton sur ton con la tuta).

1/6 2/6 Tuta intera rosa (ADIDAS) 3/6 Cappotto doppiopetto grigio (TWINSET) 4/6 Borsa a tracolla rosa (VERSACE) 5/6 Sneakers chunky bianche (BUFFALO) 6/6 Occhiali da sole montatura oversize neri (GUCCI EYEWEAR) PREV NEXT

Un mix di colori e stampe

Pensi che i mix and match di stampe e colori siano "too much"? Prova a mixarli insieme seguendo poche regole. Punta alle tonalità complementari o magari alle nuance (fredde o calde) che si sposano benissimo fra loro come il viola e il verde ma finanche il giallo ad esempio. Per quanto riguarda le stampe potresti remixare il tutto indossando i capi e gli accessori giusti. Sfoggia ad esempio un cappotto dal taglio classico viola e abbinalo a un mini dress dalla stampa check a quadretti sul verde o sul giallo. Per sdrammatizzare un look altrimenti serio potresti finanche indossare un paio di stivaletti o di mocassini manlike.

1/5 2/5 Cappotto con cintura viola (ROBERTO CAVALLI) 3/5 Mini dress a quadretti sul giallo (GANNI) 4/5 Borsa shopping bianca con stampe (KARL LAGERFELD) 5/5 Mocassini in pelle neri (TOD'S) PREV NEXT

Paillettes e dettagli luminosi

Un tocco luminoso può certamente fare la differenza e rendere il tuo look più energico. Se ami l'eleganza ti servono poche fashion rules e altrettanti capi che eleveranno al massimo il tuo outfit. Via libera alle paillettes che donano anche teatralità alla tua mise. Ad esempio una gonna midi (rosa o fucsia) con le paillettes la abbineresti tranquillamente a una faux fur. C'è molta teatralità in questo stile, perciò dovrai fare attenzione a come mixare i capi fra loro. E non solo. Finanche gli accessori come un paio di occhiali da sole maxi o le décolleté in tinta con la gonna. Pochi dettagli, insomma, ma coloratissimi... anti-Blue Monday.

1/5 2/5 Gonna con paillettes fucsia (ALBERTA FERRETTI) 3/5 Maglione nero con stampa sul bianco e fucsia (CHIARA FERRAGNI) 4/5 Cappotto stile faux fur nero (P.A.R.O.S.H) 5/5 Borsa a tracolla fucsia (TOSCA BLU) PREV NEXT