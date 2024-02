Uno stile da… “bomber”. Ecco come una giacca ti salva il look

È stylish come un coat, ma anche versatile e caldo come una puffer jacket. Il bomber torna cool ed è tra i fashion pieces preferiti dalle it girls.

C’è chi vedendo Gigi Hadid mano nella mano con Bradley Cooper ha avuto subito gli occhi a cuore e chi quegli stessi occhi prima di tutto li ha usati per scannerizzare il look della modella, pensando subito: «wow, che stile da bomber!». Al di là della coppia stellare, effettivamente, qui stiamo sempre parlando di una storia romantica. Quella con la calda giacca imbottita che di stagione in stagione si rinnova, tornando sempre a far breccia nel nostro cuore …e nel nostro guardaroba!

Se si potesse scegliere un capo e avere tanti outfit diversi allora il bomber sarebbe il pezzo prescelto. Il suo identikit è semplice: è glamour, pratico, audace e decisamente hot. Il suo massimo lo da negli ensemble da daywear, tanto che le celebs e le fashion victims lo scelgono per le loro passeggiate. Super fan di questa giacca in pelle nera e puffy è infatti anche Hailey Bieber, che in più di una occasione ha dimostrato come basti un solo bomber per essere subito virale. Non è una novità d’altronde che la fondatrice di Rhode goda della fama di guru della moda. A ben vedere è proprio lei che può ispirarci con alcuni look senza farci commettere errori. (P.s cerca la sua stylist Dani Michelle su Instagram, non te ne pentirai).

Emili Sindlev indossa una bomber jacket imbottita + jeans + white shoes

Parliamoci chiaro. Il modo più semplice e disinvolto per sfoggiare il bomber è quello di abbinarlo a un paio di jeans chiari dal fit rilassato ma mai troppo oversize. Completa tutto con una T-shirt bianca e dei mocassini college, magari black&white se vuoi rimanere ton sur ton. Se invece preferisci un effetto più ricercato opta per micro dress e minigonne o longuette. Come avrai intuito, il segreto è bilanciare i volumi in modo da segnare piccoli dettagli e mettere al meglio in risalto la tua silhouette senza appesantirla eccessivamente. Per gli accessori però hai il via libera: cappellini, occhiali importanti e perché no anche pinze e mollettoni particolarmente colorate sono concesse.

Bomber + long skirt + trainers

Su TikTok è inutile dirlo. L’hashtag #bomberjacket è on fire! E se proprio proprio vuoi rubare lo styling di Hailey ti consigliamo caldamente di fare un giro nei saldi di Zara. Chissà che non troverai un dupe… noi però non ti abbiamo detto nulla. Ora guarda la gallery se vuoi qualche idea in più su come portare il bomber!

Bomber jacket look 1/12 Bomber nero imbottito (BERSHKA) 2/12 Jeans dritti (CLOSED) 3/12 Cerchietto per capelli (SOPHIE BUHAI) 4/12 Mocassino black&white (SEBAGO) 5/12 Bomber brown (ACNE) 6/12 Mini skirt denim (MANGO) 7/12 Bag (FEDERICO CINA9 8/12 Scarpe sportive (SALOMON) 9/12 Bomber imbottito (LOEWE) 10/12 Pantaloni tuta (H&M) 11/12 Balaclava (HELIOT EMIL) 12/12 Derby shoes (PARABOOT) PREV NEXT