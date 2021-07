L a tendenza più forte di questa stagione è già visibile dappertutto. Influenza le nostre vite, il modo in cui guardiamo e trattiamo il nostro pianeta e soprattutto cosa consumiamo. Sei anche tu un'appassionata del trend della stylish sustainability?

Se ne sei una follower sicuramente tra i tuoi essentials di stagione avrai almeno una borraccia e quindi un portaborracce da abbinare ai tuoi outfit preferiti. No? Allora continua a leggere per ottenere qualche inspo. Borracce e portaborracce per l'estate 2021 sono ormai un accessorio must have. Magari non te ne sei ancora accorta ma i portaborracce spopolano tra le sfilate e gli street styles delle fashion week di tutto il mondo, confermando che la moda è sempre lo specchio della società.

Why not?

Se non hai ancora una borraccia e ti chiedi il perché dovresti usarla e soprattutto portarla in giro con te, ecco alcuni numeri che aprono gli occhi.

1.6 milioni di chilometri quadrati, questa è la misura dell'isola creata dalla plastica e altra spazzatura nell'oceano chiamata “The Great Pacific Garbage” (La grande spazzatura del Pacifico).

Gli studi dicono che in tutto il mondo vengono usate almeno 1 milione di bottiglie di plastica al minuto (circa 1.5 miliardi di bottiglie di plastica usate al giorno).

100 milioni all'anno di animali marini muoiono a causa dell'inquinamento della plastica perché viene ingerita o si incastra nei loro corpi rendendo impossibile il movimento.

Nell'oceano ci sono circa 5.25 trilioni di micro plastica impossibili da filtrare e arriva perfino nel nostro corpo.

Ci vogliono 1000 anni per disintegrare una bottiglietta di plastica.

Questi sono solo alcuni dei tanti studi che fanno spaventare. Se ti interessa qualcosa in più su questo argomento, vai e controlla il nostro caro amico Netflix: è pieno di documentari sul tema!

Non ti è bastato? Ecco allora un'altra ragione per la quale dovresti amare le borracce ed i portaborracce. Non ti faranno mai dimenticare di bere acqua, come raccomandano gli esperti della linea e del benessere. Lo so, che noia! Però ricordati che, come tutte sappiamo (e come viene consigliato da tutte le top models), l'acqua è la cura migliore per il tuo corpo.

Allora, stay hydrated! Sempre.

Borracce e portaborracce chic & sustainable

Borracce

Piccola o grande, minimalista o con fantasia? Ormai ce ne sono di tutti gusti e sicuramente troverai proprio quella che piace a te.

La capienza varia tra 400 ml fino ad 1.0 l. Le puoi trovare di varie forme - quadrate, tonde, pieghevoli o piatte. Il materiale più usato è l'acciaio, il vetro o polimero. Se vuoi che in estate la tua acqua resti fresca e in inverno la tua tisana ti riscaldi per tutto il giorno direzionati verso le borracce termiche (chiamate anche Clima) o verso quelle con l'infusore (puoi inserire anche qualche frutto per aggiungere un gusto extra all'acqua). Per una scelta ampia fidati dei famosi 24 bottles che offrono tantissimi modelli incluso collaborazioni con i brand più importanti del mondo (Dior, Fendi, Chiara Ferragni, etc.).

Portaborracce

Non ti abbiamo convinta con le borracce? Non ti preoccupare, per questo ci sono loro, i designers!

Questa stagione sembrano davvero essersi messi d'accordo, tutti gli stilisti del mondo si sono sbizzarriti per creare i portaborracce più stilosi che mai. Da Fendi, Jacquemus o Chanel agli artigiani fino ai brand del fast fashion. Di pelle, di tessuto, all'uncinetto o di materiali inediti hai davvero una scelta infinita. Come portaborracce non sottovalutare il moschettone di design o anche una cintura da usare intorno ai fianchi.

Il portaborracce è il nuovo accessorio di punta della stagione, per essere una stylish girl di tutto rispetto non dimenticare di coordinarlo con il tuo outfit.

Per le nostalgiche dell'artigianalità non poteva infatti mancare la proposta del portaborracce in crochet rigorosamente handmade e da abbinare a dei pezzi di maglieria per un outfit totalmente Made in Italy!

Non ci sono dubbi… È esplosa la Bottle Bag mania!

Mix & match

Vuoi sapere come rimanere cool indossando le tue borracce e il portaborracce come accessori di stagione? Per prima cosa appena acquisterai il tuo primo portaborracce non dovrai mai più preoccuparti di essere out perché ad ogni outfit il suo portaborraccia!

Se il pantalone baggy è il tuo best friend, puoi usare la borraccia in pelle abbinata alla cintura attaccandola con un moschettone.

Invece se sei una fan di un completo grigio minimal allora non dimenticare di aggiungere il touch of color grazie al portaborracce coordinato alla tua clutch: una vera chicca di questa Primavera-Estate.

Per un look più luxury cerca invece il portaborracce in pelle e catene con cui sfoderare la tua collezione di guanti in pelle che creeranno un completo di accessori indimenticabile.

Patchwork è il tuo mood di vita? Allora opta per tutti i colori che ami, completando il tuo outfit con borracce piene di colori.

Shopping guide delle borracce e portaborracce più cool

Per aiutarti nell'acquisto degli accessori più cool ecco di seguito la nostra mini guide di borracce e portaborracce per l'estate 2021 da avere!

