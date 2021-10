M axi e morbidissime, imbottite o super-colorate… quale bag conquisterà un posto speciale nei tuoi look invernali? Prova a scegliere dalla nostra selezione del cuore (se ci riesci!)

La borsa perfetta, aka uno degli obiettivi stagionali più impegnativi e “seri” per qualsiasi donna! Già, che tu sia un’amante incallita della coolness oppure una tra le più ferventi sostenitrici della praticità, siamo pronte a scommettere che – come noi! - non puoi resistere alle primizie di stagione.

Oh lo sappiamo: le novità in fatto di borse sono sempre delle sirene tentatrici un po’ per tutto il genere femminile, ma c’è da dire che una bag ben scelta sarà una compagna d’avventure fedelissima. Quindi meglio prestare attenzione alle proposte per individuare colei che per te sarà “l’unica e sola” (o quasi!), almeno per questa stagione fredda.

E diciamocelo: questo inverno ne vedremo davvero delle belle, anzi… di bellissime! Passeremo dalla “ratio” di borse molto geometriche e compatte ai formati XL dalle skin morbidissime, pronte a mutare forma a seconda del contenuto. Sarà solo questione di gusti!

Quindi che si fa? Non temere! Ci siamo noi, prontissimi a tentarti… ops, ad aiutarti nella scelta: abbiamo selezionato 10 modelli di borse tra i best-of delle collezioni fall winter 2021/22. Ma quali saranno i trend da tenere d’occhio?

Colorful bags

In fatto di borse questo inverno ne vedremo di tutti i colori, è davvero il caso di dirlo! Nonostante la stagione fredda di norma chiami tinte neutre e per lo più scure, le proposte per la fall winter 2021/22 sono in nuances davvero sorprendenti.

E non aspettarti sfumature particolarmente tenui, in linea con il calendario: nossignore qui parliamo di “colore pieno”, vivace e brillante, spesso declinato anche su pellami pregiati (o simili)!

I modelli più colorful? Le mini-bag, a mano oppure crossbody, sfiziose per la sera e perfette per un tocco very cute di giorno. Avrai solo l’imbarazzo della scelta!

Borse sofficissime

Le nuovissime it-bag stagionali? Saranno morbidissime: imbottite come fossero caldi e soffici piumini!

Già, le borse più hot del momento, si fanno cozy come non mai e si preparano a conquistarci a suon di comodissima coolness!

Preparati dunque: maxi-pochette oppure tote-bag, troverai versioni trapuntate declinate un po’ in tutte le salse e per tutte le esigenze. Fatti sotto!

Formati over in pelle

E per le amanti dei formati XL? Lo abbiamo detto: i modelli oversize non tramontano mai, tantomeno questo inverno!

Facciamoci trovare quindi prontissime ad accogliere nel guardaroba le nuove tote-bag, maxi per inserirci la qualunque e dal pellame super-morbido.

I colori? Su questi modelli si torna con più facilità “nei ranghi” delle nuances classiche (anche se non mancano le proposte in technicolor!), ideali per borse che dovranno essere il più possibili versatili e trasversali. Se ami il genere quindi metti un bell’asterisco sulle skin marroni o beige: scommettiamo che ti innamori?

I modelli più hot del momento

Ed eccoci al momento tanto atteso: una selezione di 10 borse, pescate tra i modelli più cool delle collezioni fall-winter 2021/22! Ti sfidiamo: sarai capace di sceglierne solamente una?

