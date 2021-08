C ool, un po’ boho, molto chic… vi presentiamo le borse da mare 2021 (da sfoggiare anche in città!). Ecco le tendenze più calde delle quali innamorarsi subito

A-A-Abbronzatissima… sotto i raggi del sole e con una beach bag nuova fiammante! Oh sì, allo scoccare dei primi veri caldi la voglia di borse da mare si alza insieme alle temperature. Ma siamo proprio sicure che si tratti di borse da portare esclusivamente sotto l’ombrellone?

Non è detto: le nuovissime it-bag da spiaggia ssono l'accessorio più hot dell'estate per vestirsi bene al mare come in città, grazie a quell’allure raffinatissima che ne fa dei veri oggetti del desiderio da sfoggiare all summer long.

Già, quest’estate le cosiddette borse per la spiaggia si fanno particolarmente chic e cariche di coolness: impossibile non esserne tentate!

Come scegliere dunque? Nessun problema: per aiutarti a trovare la compagna di viaggio perfetta da infilare di corsa in valigia, abbiamo preparato una selezione dei must-have del momento, ovvero le 10 tendenze più calde dell’estate 2021. E ora dicci: quale beach bag fa davvero per te?

1. Borse in paglia & co.

Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare. E stessa borsa!

È il vero tormentone dell’estate 2021 e, contemporaneamente, un grande classico della borsa “summer edition”. Parliamo ovviamente della straw bag, ovvero la borsa in paglia.

A mano e ampie o in nuovissime e sfiziosissime vesti - come il secchiello o i modelli tondi – ma anche intrecciate in modo naturale e mescolate con la pelle o ancora ricamate o “a stampa logo”, ne troverai davvero per tutti i gusti. Insomma, le borse in paglia, vimini e rafia saranno le compagne perfette per tutta la stagione calda: sia al mare che in chiave urban e portabilissime dalla mattina all’ora dell’aperitivo. Saranno senza dubbio il passepartout chic che tutte ameremo!

2. Basket in plastica

Un tuffo dove l’acqua è più blu? Sì grazie, ma anche negli anni ’80: con un modello di beach bag super-sfizioso!

Si tratta dell’iconica borsetta a mano in plastica semirigida che ha segnato le estati di quasi quarant’anni fa a colpi di nuance neon: traforata con effetto see through,coloratissima e – nella versione 2021 – tassativamente in materiale riciclato.

Insomma, lo sappiamo, la moda (sì, anche quella da mare) fa spesso dei giri immensi e poi ritorna. E quando lo fa è sempre un successo!

3. Borse in maglia crochet

Le borse crochet, così deliziosamente boho chic, sono di certo perfette per il mare. Ma anche per l’estate in generale!

A tracolla o a mano (magari con manico tondo, tartarugato oppure in metallo), sono davvero la quintessenza della leggerezza più chic nelle versioni lisce e in nuance neutre mentre riescono ad essere sfiziosissime e “forever young” se colorate e decorate con perline o conchiglie. Tu quale interpretazione preferisci?

4. Borse a rete

La via degli intrecci continua, ecco una bella variante del crochet dall'effetto handmade. A maglia fittissima - con forma morbida tipo bisaccia (che tra l’altro occupa anche davvero poco spazio in valigia!) - oppure con trama molto larga - spesso a ricoprire una scocca rigida o una fodera colorata - la rete è già un tema ricorrente molto amato per l’estate 2021.

Richiama alla mente il mare per direttissima (con un parallelismo nemmeno troppo velato alle reti dei pescatori) e riesce ad essere nello stesso tempo contemporanea e leggera grazie ancora una volta all’effetto see through, un’autentica ossessione per l’estate 2021. Pronta a scoprire tutte le borse a rete in circolazione?

5. Shopper in tela rigida

Ami lo stile iper-raffinato, senza fronzoli né iperboli stilistiche? Bene, la shopper in tela, un po’ rigida e spessa che fa tanto “effetto borsa da barca”, è quello che fa per te.

Sceglila in tonalità chiare e neutre, magari con qualche chicchissimo inserto in pelle e dalla linea pulitissima: sarai perfetta e decisamente “on trend” sia al mare che in città.

6. Borse con nappine

Se ami uno stile meno essenziale e più “isla bonita” va da sé: per te la borsa da spiaggia deve avere rigorosamente un tot di nappine che la rendano divertente e sfiziosa, perfetta per l’estate.

Bene, buone notizie: quest’anno le nappine tornano, ma in versione meno colorata e più neutra. Ton sur ton con il resto della borsa, magari in rafia o in cotone naturale, circondano i bordi di shopper dondolando allegre e portando quel “non so che” di estivo che fa subito venire voglia di infilare al volo nella sea-bag in questione un telo e i solari per correre al mare!

7. Borse con frange

Tra le hit del momento, in alternativa alle più classiche nappine, ci sono loro: le frange, ovvero il tormentone super-cool del momento!

Ecco le istruzioni per l’uso: scegli la tua borsa da spiaggia con frange rigorosamente lunghe e all over, riempila con tutti i tuoi beach essentials e corri verso il mare. Non ti servirà altro!

8. Tote trasparenti

La macro tendenza del see through continua: non solo reti in maglia e basket in plastica, ci sono anche le maxi tote bag trasparenti, che impazzano sulle spiagge (e nei nostri cuori!).

In nylon o in morbida plastica trasparente sono coloratissime, super-capienti, comode e dall’allure frizzantina: rappresentano decisamente la quota più sporty and funny delle collezioni di accessori per la spiaggia targati 2021. Pronta a scegliere la tua e a non lasciarla più?

9. Shopper con manici in corda

Torniamo in barca? Yes please!

Altre borse di grande tendenza e dall’aspetto decisamente “marinaro” sono infatti i modelli con dettagli (principalmente i manici) in corda spessa, ancorati alla beach bag con grossi nodi. Per l’estate 2021 i manici in corda si appoggiano davvero un po’ ovunque, mescolandosi ad altri trend: su borse in tela naturale o a righe alla marinière, ma anche su molte borse in paglia e rafia o in plastica trasparente.

A noi piacciono perché il solo guardarle ti fa sentire in mezzo al mare con tanto di brezza tra i capelli. Tu quale variante preferisci?

10. Borse tie dye

Non abbiamo ancora menzionato stampe, pattern e compagnia bella.

In effetti la presenza di borse da mare printed è decisamente inferiore alla media questa stagione, ma se sei un’amante delle fantasie e del colore non temere: c’è anche la quota giusta per te!

Per l’estate 2021 il nostro consiglio è uno soltanto: punta dritto sul tie dye, l'iconico lavaggio di tessuto che fa sempre un po' hippie e un po' Coachella style, e che anche per questa stagione ha già conquistato capi e accessori di tutti i tipi. Borse (perfette per la spiaggia!) comprese ovviamente!

