M axi o mini che siano.... Lasciati conquistare dalla loro allure spensierata e portale con te sulla spiaggia o in città.

Eccole di nuovo qua: le borse di paglia e rafia sono tornate prepotentemente alla ribalta per l’estate 2021. E si sfoggiano anche in città… Certo, la loro allure spensierata ci fa pensare alle zone di mare, alla costa, a quel sapore tutto provenzale tipico delle vacanze. Eppure, le borse di paglia e rafia non sono solo un accessorio tipicamente estivo ma diventano il non plus ultra di outfit comodi e persino eleganti. Il segreto del loro successo? Sono un vero e proprio passe-partout così potresti portarle sempre con te, anche per un look metropolitano…E affronteresti con quel pizzico di allegria in più la giungla urbana.

Ma non è tutto. Sì, perché potrebbero essere le tue alleate per creare look sempre diversi, delle fidate amiche di stile insomma. Anche perché ce ne sono davvero per tutti i gusti: dai modelli maxi e super capienti alle mini mini in cui porteresti con te giusto l’indispensabile per uscire (a volte neanche). Ma di sicuro sono capaci di aggiungere quella nota bohémien, tipica della “dolce vita”, anche a un abito elegante destinato a una serata importante (rompendo gli schemi!).

Le straws bags, insomma, non sono solo delle semplici “borse da mare”, ma finanche da (a)mare…Pronta a portarle sempre con te?

Borse di paglia e rafia per la città

A patto che siano maxi e capienti così avresti con te tutto ciò che ti serve. Via libera, quindi, ai modelli tote o alle shopping bag realizzate con intrecci di paglia e rafia. La loro particolarità? I manici e gli inserti di pelle che le fanno diventare più chic, un vero e proprio pezzo forte dei tuoi look. Le indosseresti tranquillamente con un paio di jeans così come con un maxi abito.

Mini bag per la sera

Le borse di paglia e rafia in formato mini sono una vera tentazione e non potresti farne a meno. Le porteresti a braccio e le abbineresti agli abiti più belli. C'è il mini bauletto, ad esempio, realizzato in midollino che è più resistente. Tanti modelli, insomma, pronti a far breccia nel tuo cuore. A te la scelta!

Le forme particolari

Non chiamatele solo borse, infatti sono molto di più. Quasi delle vere e proprie opere d'arte da sfoggiare from day to night! Un esempio? Le borse di paglia e rafia in versione rotonda sono dei gioiellini che ci fanno subito pensare a terre lontane. Potresti abbinare le tue bags preferite ai vestiti in pizzo sangallo ad esempio. Ma ci sono finanche quelle con le frange, per un tocco easy-chic. Un abbraccio agli anni Sessanta.

Con ricami e decorazioni

Ad alto tasso di glamour! Quelle di tendenza per l'estate spaziano dai modelli con i loghi ricamati alle pochette con le pietre preziose che indosseresti benissimo anche con un abito elegante. Le straws bags, insomma, si rifanno il look e da semplici borse da spiaggia diventano le protagoniste delle tue serate!

E adesso che sai proprio tutto sui modelli di tendenza, mettiti comoda, sfoglia la gallery e scegli tra i nostri consigli di shopping la tua borsa da mare preferita!

1 di 15 - Borsa modello secchiello di paglia (ALBERTA FERRETTI) 2 di 15 - Borsa di paglia con decorazioni colorate (CAMOMILLA) 3 di 15 - Borsa modello shopper di paglia (H&M) 4 di 15 - Borsa di paglia con dettagli e manici in pelle (KURT GEIGER LONDON) 5 di 15 - Borsa di paglia con frange (LA MILANESA) 6 di 15 - Borsa di paglia con dettagli e manici in pelle (LOEWE) 7 di 15 - Borsa di paglia modello secchiello con ricami e frange (MANGO) 8 di 15 - Borsa di paglia con scritta ricamata (MOTIVI) 9 di 15 - Borsa modello clutch di paglia con applicazioni (OVS) 10 di 15 - Borsa modello cestino di paglia con dettagli in pelle (SAINT LAURENT) 11 di 15 - Borsa di paglia con scritte ricamate e dettagli colorati (SAINTH BARTH) 12 di 15 - Borsa di paglia piccola (STAUD)U 13 di 15 - Borsa di paglia con manici in ecopelle (UNITED COLORS OF BENETTON) 14 di 15 - Borsa di paglia con frange (YUZEFI) 15 di 15 - Borsa modello shopper di paglia (ZARA)

