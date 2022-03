M axi o mini non ci sono limiti. Segna nella tua wishlist le nuove bag che saranno di tendenza per la stagione più fredda e che indosserai con tutti i tuoi look.

Piccoli e grandi capolavori di arte (e design!) tutti da sfoggiare. Ecco le borse must have che dovrai subito mettere nella tua wishlist per essere di tendenza per l'autunno inverno 2022-2023. Le maxi bag si alternano alle mini mini, non ci sono limiti. Anzi, è proprio il gioco di contrapposizioni che le rende ancora più interessanti e versatili. Se da un lato ci sono i modelli eleganti che potresti portare con te per una serata o un'occasione speciale, dall'altro invece non mancano quelle più casual (ma anche più capienti) che potrebbero tornarti utili anche (ma non solo) per andare a lavoro.

È un mix&match anche di stile, sono femminili ma anche classiche, ad esempio, anche se non mancano elementi etnici, stampe logate e pattern animalier. D'altronde anche la tavolozza cromatica è variopinta e spazia dalle nuance neutre a quelle della terra come il marrone o il beige, ai colori pastello come il rosa o strong come il fucsia. Alcune borse sono finanche più estrose.

Per sfoggiare tutti i must have ecco per te un prospetto di tutte le borse che abbiamo visto in questi giorni di sfilate per l'autunno inverno 2022 2023.

Proenza Schouler

Monocolore, da portare a spalla o a mano a patto che siano maxi o abbastanza capienti da portare con te tutto l'indispensabili. Le borse di questa collezione hanno le linee pulite (a sacco o hobo) e spaziano dal bianco al marrone al red passion.

Altuzarra

Se da un lato ci sono quelle mini mini (proprio come un gioiello) dall'altro invece non mancano quelle più capienti. Via libera ai modelli a secchiello e cestino che si portano a spalla.

Carolina Herrera

Sono preziose come non mai e si sposano alla perfezione con gli abiti da grande soirée. Anzi, danno quel tocco in più all'outfit proprio perché sono decorate da strass, paillettes e cristalli dalle mille tinte.

Tory Burch

Le borse hanno la linea minimal e contemporanea per una donna che si muove sempre in città. Se da un lato ci sono le shoulder bag dall'altro invece i modelli a valigia o le tote. Non mancano però anche i modelli mini a tracolla da portare a spalla per essere più comoda.

Gabriela Hearst

Avanti alle forme geometriche, è questo infatti il fil rouge che lega i nuovi modelli della collezione. A mano o a spalla purché diano quel tocco in più di originalità. Anzi, ce ne sono persino alcune molto estrose proprio come se fossero delle piccole sculture.

Michael Kors

Mini mini o maxi maxi, le borse per l'autunno inverno 2022-2023 hanno le linee semplici e i colori sono neutri, spaziano dal nero al marrone quindi potresti facilmente abbinarle a tutti i tuoi look. Non con qualche accenno alle stampe intramontabili come quelle maculate.

Fendi

Un po' frou frou, un po' ladylike, alcune sono in pelle come le tote monocolore (nere o marroni ad esempio), altre invece dalle nuance pastello e morbidissime come peluche. Si portano a mano o a braccio.

Blumarine

Più che per la loro comodità sono un vezzo che danno una nota femminile in più ai tuoi look. In particolare le mini bag morbide ma anche le shoulder che porteresti a mano. La tavolozza spazia dai colori pastello come il rosa, al fucsia al rosso e marrone.

Tod's

Sono classiche e per questo motivo anche molto versatili, da un lato ci sono le shoulder bag dall'altro invece i modelli più capienti e comodissimi, ma anche tote più eleganti nelle tonalità neutre come il bianco e il nero e il marrone.

Etro

Dallo stile e dai pattern etnici, le borse si portano a spalla o a tracolla e si abbinano perfettamente a qualsiasi tipo di outfit anche al più classico. Le frange sono il punto di forza di questa nuova collezione.

Prada

Sono mini e si portano a mano, alcune dalle linee geometriche e monocolore altre invece persino decorate dalle piume. Via libera alle tote bag ma anche ai modelli a sacchetto, i colori spaziano dal nero al verde al rosa pastello.

Gucci

Shoulder bag da portare a mano o a braccio monocolore o color block ma sempre dalle tonalità neutre o con qualche accenno a quelle più strong come il rosso ad esempio.

Max Mara

Gli anni Novanta non ci abbandonano mai per questo motivo via libera ai marsupi monocolore che spaziano dal marrone al rosso al bianco. Alcuni sono morbidissimi effetto teddy proprio come alcune shoulder bag.

Elisabetta Franchi

Le nuove borse sono mini e sono perfette se le sfoggi con mise eleganti ma anche con i tailleur ad esempio. Ce ne sono alcune davvero minuscole, sono più un vezzo.

1/13 Gabriela Hearst autunno inverno 2022-2023 2/13 Etro autunno inverno 2022-2023 3/13 Fendi autunno inverno 2022-2023 4/13 Gucci autunno inverno 2022-2023 5/13 Max Mara autunno inverno 2022-2023 6/13 Michael Kors autunno inverno 2022-2023 7/13 Prada autunno inverno 2022-2023 8/13 Proenza Schouler autunno inverno 2022-2023 9/13 Tod's autunno inverno 2022-2023 10/13 Tory Burch autunno inverno 2022-2023 11/13 Blumarine autunno inverno 2022-2023 12/13 Carolina Herrera autunno inverno 2022-2023 13/13 Elisabetta Franchi autunno inverno 2022-2023 PREV NEXT