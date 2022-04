11 capi di primavera da avere subito (con un click)

Q uesto è il momento giusto per far spazio nel tuo guardaroba e dire addio alla stagione fredda per fare spazio a questa selezione fashion dedicata alla primavera

Capire come e quando effettuare il cambio armadio non è mai semplice, ma sapere quali saranno i capi di primavera da aggiungere alla propria capsule è sicuramente un grande aiuto.

Leggeri e freschi, caratterizzati da colori nuovi e vero proprio inno alla stagione calda e ricca di novità: le possibilità sono tantissime, ma per uno shopping ben mirato e senza sprechi, potresti aver bisogno di aiuto.

Ecco perché abbiamo selezionato 11 capi di primavera da avere subito (e con un solo click) da avere assolutamente.

Mini bag

L'elemento perfetto per dar luce a qualsiasi look, sia di giorno che di sera. Questa mini bag di Pinko ti accompagnerà per tutta la primavera (e non solo).

Jeans

I jeans non sono mai abbastanza e in primavera diventano uno dei capi principali da indossare sia di giorno che di sera, sia con le sneakers che con un paio di pump. Noi puntiamo tutto su un modello regular dal lavaggio chiaro per un look easy ma chic.

Set notte

Fidati, questo set per la notte è il pezzo da avere. Mille versioni di un completo elegante che ti farà sentire al top anche al risveglio, quando i capelli saranno arruffati e non avrai ancora bevuto il primo caffè della giornata.

Skinny

Chi ama gli skinny non può farne a meno mai, in nessuna delle quattro stagioni. Ma per cambiare un po' puoi sempre optare per il total white, da usare su un look monocromatico o a contrasto. Quali scarpe pensi di abbinarci?

Abito

Pensa a questo abito con un chiodo di pelle o un giacca in denim: non la trovi la combo perfetta? Noi sì e per questo te lo consigliamo tra i pezzi imperdibili della primavera.

Pantoni floreali

Un po' revival, ma soprattutto decisamente primaverili. Il pattern floreale su sfondo nero è quello che cerchi se per te le fantasie devono esserci, ma non sei ancora pronta ad abbandonare le tonalità scure tipiche dell'inverno.

Giacca denim

Non è primavera senza giacca denim: l'hai indossata fin da piccola e ora torna in abbinamenti casual ma decisamente più curati. Nonostante le tendenze suggeriscano modelli oversize, noi abbiamo pensato a una giacca che segue le forme e segna la tua silhouette.

Pigiama

Tutti, ma proprio tutti dovremmo avere un pigiama che ci faccia sentire bene anche sotto le lenzuola. Cogli l'occasione del cambio stagione per dire addio a maglietta e pantaloni recuperati chissà dove e pensa a un acquisto mirato e con stile (come te).

Camicia

Le abbiamo perse di vista per un po', ma le rouche hanno deciso di tornare con prepotenza nella loro versione maxi. Per non esagerare, meglio abbinarle a una camicia bianca dal collo alto e senza bottoni. Da portare con un pantalone a sigaretta o con un jeans e tacco alto.

Tank t-shirt

Bianca o nera poco importa, questa tank t-shirt segue le tendenze e si aggiungerà al tuo outfit di primavera quando il sole di mezzogiorno sarà così caldo da preannunciare l'arrivo dell'estate. Promossa sotto un maxi cardigan a coste.

Mini dress

Questo denim dress, un paio di mocassini e il look è pronto. Come fare a dirgli di no? Per noi un capo senza tempo da portare anche aperto come soprabito alternativo quando l'aria è ancora fresca e frizzante.

