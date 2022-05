A llenarsi sì, ma per farlo meglio avere una selezione di capi per fare sport che siano cool e allo stesso tempo funzionali all'attività scelta

Parliamo sempre di abbigliamento per tutti i giorni, ma chi pensa al momento dedicato all'attività fisica? I capi per lo sport, per alcuni, sono una parte fondamentale del proprio guardaroba e perché rinunciare allo stile anche sul tapis roulant o durante una corsa.

Proprio per questo motivo abbiamo selezionato i migliori capi per fare attività fisica e dettare stile allo stesso momento. Dove comprarli? Basterà solo un clic, te lo assicuriamo.

Bralette

Da indossare sotto la tua t-shirt che non abbandoni mai durante gli allenamenti o, se preferisci, anche da sola per una sessione casalinga o di yoga. Questa bralette di Levi's entra a pieno titolo tra i nostri capi perfetti sia per il workout che per una giornata tra amiche; provala sotto a una camica di jeans: super cool.

Leggings

I leggings sono quel capo da avere in quantità perché, oltre a essere fondamentali per l'allenamento, sono un capo sempre utile anche per una passeggiata fuori porta. Il modello Under Armour è realizzato in tessuto HeatGear, che offre copertura senza aggiungere peso extra.

Felpa over

Comoda come un abbraccio: la felpa over è quel capo che non acquisti mai ma, se ci pensi bene, è fondamentale. Ti riparerà dalla brezza serale post allenamento e, allo stesso tempo, è un capo utile che indosserai oltre l'allenamento. Il nostro modello preferito è con il cappuccio, imperdibile per chi ama le tendenze.

Jogger da yoga

Il tuo momento di meditazione quotidiano non può che meritare un abbigliamento consono e che sia comodo e confortevole. Proprio per questo i jogger da yoga sono imperdibili: morbidi e dalla linea leggermente affusolata che permette di movimenti in libertà.

T-shirt

Una linea basic perfetta sia per l'allenamento sia per il tempo libero: la t-shirt è quel capo di sportwear che ormai è entrato a far parte del quotidiano di chiunque. Il nostro consiglio: opta sempre per il cotone per rispettare la tua pelle e meglio un modello più corto e affusolato per la libertà di movimento.

Scarpe da running

Sneakers: grande amore, ma se si parla di attività fisica meglio pensare alla praticità. Questo modello, dedicato al running, unisce però le caratteristiche del modello da running al design di tendenza delle sneaker più cool del momento.

Top

Leggero, elastico e che segue le linee del fisico in totale armonia: un top va aggiungo alla tua borsa per la palestra e, questa proposta di Nike è davvero imperdibile. Provalo per i tuoi prossimi allenamenti e non lo abbandonerai più.

