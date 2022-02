L’outfit di Chiara Ferragni a New York ci ricorda che l’animalier non passa mai di moda

A New York per la Fashion Week 2022, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look che dimostra, ancora una volta, come la mise animalier sia sempre estremamente di tendenza

Animalier? Sì grazie! Sembra dire proprio questo Chiara Ferragni, posando per le strade della Grande Mela in occasione nella New York Fashion Week 2022.

Com'è ovvio che sia l'imprenditrice digitale e influencer è estremamente impegnata a seguire i fashion show in giro per il mondo. Ma, come sempre, non è soltanto una spettatrice della moda: è anche uno dei personaggi che la plasma, giorno dopo giorno.

E infatti, ancora una volta, ha calamitato l'attenzione dei suoi follower e dei fashion addicted con una serie di scatti che la vedono cavalcare (e lanciare) le più attuali tendenza in fatto di moda e beauty.

A dominare, negli ultimi scatti, è uno stile fortemente street ma al contempo chic. La Ferragni ha infatti indossato un completo zebrato firmato da N21 di Alessandro dell'Acqua.

In piena linea con la mission dello stilista, l'ensemble animalier riesce a essere tanto semplice quanto sensuale, con linee rette e capi confortevoli che si rivelano allo stesso tempo provocanti. Il taglio classico ma non rigido è il cuore di questo look, che su Chiara Ferragni brilla e diventa esemplare.

L'outfit vede protagonisti un blazer e una minigonna dal taglio retto, accostati a un pullover nero a collo alto e a un paio di calze thermal rosso acceso che nel complesso restituiscono un look tanto easy quanto estremamente curato ed elegante.

A rendere decisamente più street il look sono il capospalla oversize bianco e super avvolgente e gli stivaletti con tacco chunchy, dal taglio quasi punk. Non da meno è la borsa Chanel, che pur essendo elegantissima conferisce un tocco super rock per trama e catena.

Da notare gli accostamenti beauty: capelli sciolti e scompigliati dal vento, quasi wild, smalto rosso in tinta con le calze e un eye-make up graffiante, che gioca con una sapiente combinazione di smokey e eyeliner grafico.

Insomma, ancora una volta Chiara Ferragni fa scuola e diventa ispirazione. Siamo pronte a scommettere che questo è solo il primo di moltissimi altri look che la Regina delle Influencer sfoggerà, anticipando ciò che diventerà di tendenza nei prossimi mesi.