T oday is the day! Quale? Quello delle Christmas Jumper più cool, divertenti ed eccentriche: scopri con noi i maglioni perfetti da sfoggiare per tutta la holiday season natalizia

Quali sono i pezzi davvero indispensabili per un Christmas closet che possa definirsi “di tutto rispetto”? Facile: il primo passo è avere a disposizione un buon assortimento di maglioni natalizi!

Ebbene sì, parliamo proprio di loro: le mitiche Chrismas Jumper, notoriamente il tocco più cool e colorato (e talvolta persino spassoso e irriverente!) che possa essere inserito in un outfit di Natale “con i fiocchi” (o, come diceva Elio in una famosa canzone di Natale, “con i baffi”!).

Diciamocelo: è dai primissimi anni 2000 che questi strambi maglioni di Natale rappresentano quanto di più cute ci sia in circolazione, per aggiungere un twist divertente in look a tema ma anche per simpaticissimi regali da fare agli amici.

Ma sapevi che gli anglosassoni li chiamano, in modo un po’ bizzarro, Ugly Christmas Sweater?

Insomma se sei un’appassionata del fashion di Natale questo piccolo viaggio nei maglioni più pazzi delle Feste fa davvero al caso tuo! In occasione del Christmas Jumper day, scopri con noi gli Ugly Christmas Sweater più cute e “pazzi” e preparati ad indossarli per tutta la holiday season ormai alle porte!

Ugly Christmas Sweater: breve storia di una stella di Natale

Una cosa è certa: dopo “Bridget Jone’s Diary” il mondo non è stato più lo stesso… non quello degli outfit natalizi per lo meno! Come dimenticare l’imbarazzo di Mark Darcy (aka Colin Firth) nel suo buffo maglione con renna dal nasone rosso?Ebbene quello è proprio il tipico esempio Christmas Jumper, al secolo noto anche come Ugly Christmas Sweater!

Si tratta di felpe o maglioni jaquard, tipici della tradizione natalizia anglosassone, a volte colorati e decorati con pattern geometrici di vario tipo, ma spesso anche spassosi e volutamente esagerati. Possono avere infatti disegni raffiguranti renne, pinguini o addirittura Mr. Santa Claus in persona, ma anche buffe scritte e dettagli un po’ pazzi!

Insomma, non sono certo la quintessenza del glamour e dello chic, anzi sono sempre stati considerati pezzi simpatici ma un po’ kitsch da sfoggiare con goliardico spirito natalizio. Ugly per l’appunto!

Beh, che tu ci creda o no, da un certo punto in avanti, questo “brutto” maglionedella tradizione ha fatto il giro del mondo, diventando must-have per le celeb ed entrando in cast indimenticabili della commedia americana o delle Tv Series. E da lì praticamente in tutti i nostri guardaroba!

Quando indossare una Christmas Jumper

Bene, ora che abbiamo chiarito quanto siano cool i “brutti” maglioni di Natale, non ci resta che capire quando sfoggiarli. La risposta è semplice: in ogni occasione non troppo formale ci si presenti nel corso delle Feste!

Aperitivi e brindisi di auguri con gli amici oppure cene e merende a tema natalizio in famiglia saranno momenti perfetti per portare un tocco in più, grazie a un look ad hoc (magari da coordinare con chi ami!).

Insomma, fino all’Epifania “che tutte le Feste le porta via” una Christmas Jumper sarà davvero un’ottima idea da sfoggiare per urlare al mondo quanto ami questo periodo dell’anno. Dacci dentro!

I modelli di Christmas Jumper più cute

Dulcis in fundo, proprio in occasione del giorno dedicato agli Ugly Christmas Sweater, eccoci prontissimi con una selezione davvero irresistibile! E tu, quale maglione di Natale sfoggerai?

