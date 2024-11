Questo è decisamente l’anno dei collant?

S ono l’accessorio più sottovalutato di sempre eppure possono fare la differenza. Colorate, di pizzo o a costine, con i collant l’outfit acquista carattere. Sei pronta a mostrare le gambe?

Un po’ di tempo fa eravamo fisse solo su quelle nere, 30 o 50 denari, ma quest’anno il collant è decisamente più audace, eclettico e variopinto tanto che è riuscito a rubare la scena ai capi sulle passerelle di stagione. Lo sappiamo, avrai difficoltà a crederci perché, ammettilo, anche tu hai sempre un po’ sottovalutato la potenzialità di un accessorio come la calza. Eppure ti assicuriamo (con tanto di croce sul cuore) che, se scelte del materiale e della fantasia adatti, possono aggiungere quel je ne sais quoi davvero cool al tuo outfit. Ora, bando alla noia: andiamo a scoprire quali sono quelle sui cui ti consigliamo di puntare, osando anche un po’.

Collant a coste + dress + pile corto + gloves

Complici i trend del momento, le gambe sono tornate in primo piano; per questo il modo migliore per valorizzarle è quello di vestirle con collant degni di nota. Come ti abbiamo anticipato, è un piccolo accorgimento stilistico ma che è di sicuro in grado di cambiare faccia anche al look più monotono. Quindi, per cominciare, ti diciamo subito che quest’inverno hai l’imbarazzo della scelta. Li puoi trovare colorati, dalle nuance pastello a quelle più pop, o a costine per uno stile più preppy. Oppure in fantasia animalier e bling bling per le occasioni più audaci, o addirittura in lana e in pizzo, perfette se l’effetto che vuoi ottenere è quello di una doll delicata ma contemporanea. Già così è chiaro che la “calzamaglia” non è più un pezzo da lasciare nascosto sotto abiti e gonne.

Tra quelli che ti abbiamo citato, i collant colorati sono forse quelli che rendono la mise un po’ più stylish. Dalle tonalità decise a quelle più pacate, come il marrone, queste calze sono perfette per creare il giusto layering. Un modello più sheer, lime per esempio, trova il suo match con un look grigio o portato con una midi velata. Mentre uno più coprente, magari bordeaux o olive green, può essere sfoggiato abbinato tono su tono con il resto del look. Creando così una sinfonia cromatica che non passa inosservata.

Collant olive green coprenti + mini skirt + blazer + handbag

Per chi ama le texture e i giochi di dettagli, invece, i collant in pizzo e a costine sono scelte che coniugano l’urban e il glamour. Le prime, delicatamente decorate con motivi floreali o geometrici, sono romantiche e femminili. Soprattutto sono so cool se le scegli bianche. Le seconde invece richiamano un’estetica cozy, vagamente rétro, ma certamente d’effetto. Come d’altra parte lo sono quelle in fantasia, con righe o disegni astratti, che aggiungono un tocco giocoso a qualsiasi look. Attenzione però, in questo caso l’abbinamento è tutto. Anche la più piccola indecisione potrebbe costarti molto; per iniziare magari ripassa la lezione (ri)guardando la sfilata autunno-inverno 2024 di Missoni.

Emili Sindlev in total look Missoni

Insomma, che siano en pendant o no, i collant non sono più un dettaglio accessorio, ma un vero e proprio strumento di espressione personale. Anzi un elemento che ti permette di raccontare qualcosa di te! Quest’anno, quindi, al bando la monotonia. E ti diciamo un’ultima cosa: per le feste imminenti lascia stare i vestiti con troppi fronzoli e orpelli. Potrai brillare con poco… dopotutto ti servirà solo un collant con qualche swarovski o inserto metal per essere il diamante della stagione!

Collant 1 / 10 1/10 Collant in pizzo lavorate (H&M) 2/10 Calze velate (MIU MIU, via Stileo) 3/10 Collant a costine pesanti (ASOS DESIGN) 4/10 Collant bordeaux (FALKE) 5/10 Calze fantasia multicolor (GALLO) 6/10 Collant in cotone a coste (MAX MARA) 7/10 Collant a rete con strass (ZARA) 8/10 Calze a rete fitta con effetto brillante (TEZENIS) 9/10 Collant coprenti (URBAN OUTFITTERS) 10/10 Calze bianche (CALZEDONIA) PREV NEXT