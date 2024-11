Dolcevita, impossibile farne a meno: scatta l’operazione shopping online!

U n capo iconico, senza tempo, nostro fedele alleato durante la stagione fredda e protagonista degli outfit più cool. Quale scegliere e come abbinarlo? Ecco qualche dritta per te.

No, il dolcevita donna non è tra le tendenze moda dell’inverno 2024. Non sgranare gli occhi, cosa hai capito? Intendiamo semplicemente dire che è un must have assoluto e non riducibile a un trend. Un capo timeless, intramontabile, che non teme di essere surclassato – appunto – dalle mode stagionali. Parliamo di un pezzo con una storia da raccontare. Il dolcevita si chiama così in onore della pellicola cult di Federico Fellini, La Dolce Vita. Il protagonista, Marcello Mastroianni, indossava spesso questo tipo di maglione a collo alto. Mai sul set, ma poco è importato: ha avuto un ruolo comunque determinante nella definizione di quest’icona dell’abbigliamento.

La origini del dolcevita però risalgono a molto, molto tempo prima: secondo alcuni studiosi, si parla addirittura del Medioevo. Nei secoli successivi è diventato indispensabile per i marinai e i pescatori, li proteggeva dalle intemperie senza ingombrare. Poi, all’inizio del Novecento, è diventato una sorta di divisa per chi si rifiutava di vestirsi secondo i canoni tradizionali. Era considerato un capo audace, pensa un po’. Infrangeva le convenzioni, quindi ha assunto anche un ruolo simbolico. Negli anni Cinquanta e Sessanta, poi, ha sedotto le celebrità. Non solo Mastroianni, dunque. Anche altri personaggi famosi se ne sono innamorati follemente: pensiamo – giusto per fare qualche nome – a Audrey Hepburn, Marylin Monroe, Sophia Loren. E da allora non è mai più uscito di scena.

Perché il dolcevita è comodo, chic, ultra versatile. Leggero ma caldo. In questo periodo storico, se possibile, risulta ancora più cool. La ragione (aggiuntiva) è semplice: rappresenta egregiamente quel minimalismo che attualmente imperat nel mondo della moda. Dunque, è arrivato il momento di arricchire la nostra collezione personale con un po’ di shopping online… Non trovi? Ti diamo subito qualche idea!

Dolcevita donna nero

Il dolcevita è un maglione a collo alto, realizzato in diversi tessuti: lana, cahsmere, microfibra o altre materie prime sintetiche. La silhouette è piuttosto aderente. Il collo richiede un risvolto, al contrario del lupetto; proprio qui sta la differenza tra i due capi. Il dolcevita donna nero è un passepartout assoluto, vietato non averne almeno uno nel cassetto. Ci accompagna per tutta la stagione fredda, rivelandosi adatto alle occasioni più informali come ai contesti che richiedono una maggiore eleganza.

Dolcevita nero + cappotto nero doppiopetto + short in pelle nera

Dolcevita stretch

Come abbinare un dolcevita? La questione si fa sempre più interessante, anche grazie alle ultime tendenze maglioni donna. Come sotto-giacca lo indossiamo da sempre. Sotto il cappotto, anche. Ma per l’inverno 2024 diventa anche il pezzo chiave del layering, il nuovo mood che fa furore. Gioca e mescola le carte. Infila una camicia e, sopra, il dolcevita. Ma va benissimo anche il contrario, in modo che il turtleneck faccia capolino dal colletto della camicia stessa. Sperimenta le combo con i dress smanicati, usa il dolcevita per creare contrasti cromatici strong, valorizzalo con collier bold. Abbinalo anche a pantaloni di pelle, gonne a ruota, gonne trasparenti con culotte a vista. Insomma, punta sull’originalità! Intanto ti mostriamo un dolcevita elasticizzato che agevola… le sovrapposizioni!

Dolcevita a costine

In genere il dolcevita è realizzato in maglia liscia e sottile, però non mancano versioni caratterizzate da lavorazioni un po’ più elaborate che si traducono anche in uno spessore maggiore. E quindi un più elevato grado di calore. Ti mostriamo un dolcevita a costine molto richiesto su Amazon; abbiamo scelto uno dei colori di tendenza autunno inverno 2024, ovvero il verde bosco. Sì, ci piace!

Dolcevita donna cropped

La cropped mania tiene ancora banco tra i trend moda, lo sappiamo bene. E il dolcevita corto non può che catturare la nostra attenzione. Trattandosi sempre di silhouette slim, perfette sono le combo con i pantaloni a gamba larga. I jeans baggy, tanto per cominciare. Ma anche i cargo pants e i pantaloni palazzo.

Dolcevita lana e cashmere

Il calore e la morbidezza che regala un dolcevita di lana sono ineguagliabili. Anzi, possono essere superati soltanto dal dolcevita di cashmere. Allora ti proponiamo un modello realizzato con entrambi questi tessuti, dal prezzo più che accessibile. Quale colore? Concediamoci un bel rosso acceso, che a sua volta figura tra le tonalità più cool di questa stagione.

Dolcevita rosso + caban bianco + mini gonna in velluto

Dolcevita a righe

Il dolcevita è a tinta unita: ecco un’altra sua peculiarità. Ma le eccezioni non mancano, e si tramutano in un plus di dinamismo per i nostri outfit. Va praticamente a ruba su Amazon questo modello a righe, giocato sull’accoppiata beige e blu scuro. Casual chic!

