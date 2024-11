Gli stivali bianchi sono i nuovi stivali neri?

C ontroversi e non facilissimi da indossare, gli stivali bianchi sono il guilty pleasure delle fashioniste convinte (ma non indossarli nei giorni di pioggia!)...

Amati, odiati, discussi: gli stivali bianchi sono tornati sotto i riflettori e si stanno facendo silenziosamente strada come uno dei dettagli più audaci e cool del momento. Da simbolo degli anni '60 (grazie all'allure futuristica dei go-go boots di André Courrèges) a sinonimo di scelte stilistiche azzardate negli anni '80, oggi queste shoes si stanno rifacendo notare dopo un periodo di silenzio stampa. Certo, hanno una nuova veste sofisticata e moderna, eppure diciamocelo: abbinarli non è una passeggiata perché il rischio di sembrare fuori tempo è dietro l'angolo. Ma non preoccuparti, il way to wear c’è ma è questa volta è fondamentale la forma… d’altronde non può essere sempre tutto facile!

White boots + check skirt + sweater + shopping bag

Mettiti l’anima in pace, gli stivali bianchi non sono scarpe da "look in cinque minuti". Vanno stylizzati o il risultato potrebbe non essere quello sperato. Il segreto per sfoggiarli con successo sta tutto nella loro linea. Lascia stare i texani, per esempio, e punta più su quelli dalla silhouette morbida e un po’ cadente o, in alternativa, aderente. Oppure su quelli alla caviglia con tacco basso che, se portati nel modo corretto, possono essere il jolly che ti assicura glamour e comodità. L’importante, a prescindere dal modello, è giocare con il vedo non vedo e le lunghezze dei tuoi capi. Uno stratagemma che non vuole nasconderli, ma dare uno slancio all’appeal generale della mise. In fin dei conti puoi prendere questo “trend” come un primo banco di prova per gli stivaletti da box (bianchi, of course!) che useranno la prossima primavera…

Ora che hai capito che non tutti gli stivali bianchi funzionano allo stesso modo, vediamo come puoi abbinarli. Per un lazy day, matchali a dei bermuda o a dei pants check (quelli da "pigiama mood", per intenderci, e di cui abbiamo notato una certa presenza massiccia), oppure ricrea una mise total white con giochi di sovrapposizioni e texture. In definitiva? Gli stivali bianchi non son certo per le giornate piovose ma di sicuro sono una dichiarazione di stile.

White boots + dress + bomber

Insomma, se non vuoi passare inosservata gli stivali bianchi sono tuoi al 110%. Ed è forse proprio per questo che per te potranno diventare “i nuovi stivali neri”! C’è solo una controindicazione: hanno bisogno di una certa manutenzione. Ma per quello ci penserai una volta arrivata a casa... o dopo aver guardato quelli che ti abbiamo lasciato qui sotto!

Stivali bianchi 1 / 10 1/10 Stivali bianchi oversize (H&M) 2/10 White boots al ginocchio (COS) 3/10 Stivale punta quadrata (COPERNI, via LuisaViaRoma) 4/10 Stivali tacco alto (ZARA) 5/10 White boots al ginocchio (BY FAR, via Yoox) 6/10 Stivale aderente senza tacco (PARFOIS) 7/10 Boots in pelle senza tacco (CO, via Mytheresa) 8/10 Stivaletto alla caviglia (SERGIO ROSSI) 9/10 Boots con tacco scultoreo (STUART WEITZMAN) 10/10 Stivaletto alla caviglia (CALLIOPE) PREV NEXT