È arrivato il tanto atteso season change e quindi anche il cambio dell'armadio. Non cambiare tutto però! Perché alcuni capi sono seasonless e potranno essere usati tutto l'anno. Di quale pezzo ti racconteremo questa volta? Del bermuda!

Alcune di noi non vedono l'ora di lasciarsi alle spalle le estati torride degli ultimi anni... Di respirare l'aria fresca dell'autunno per poter finalmente tirare fuori i cappotti preferiti in letargo da mesi. Le più nostalgiche invece non si rassegnano a dover abbandonare i summer looks del cuore, complici delle conquiste estive. Però siamo certe che tu, nostra amata follower, non ti sarai sicuramente fatta sfuggire i nostri tips & tricks su come indossare i bermuda in Estate, vero? Bene perché invece oggi ti aiuteremo ad abbinare i tuoi bermuda estivi anche durante questa stagione! Pronta per sapere come indossare i bermuda in inverno?

Aspetta ancora un attimo. Prima di ispirarti e abbinare tutto quello di più cool c'è in questa stagione ci dobbiamo assicurare che tu sappia alla perfezione cosa sono i bermuda.

Il bermuda è un capo inizialmente usato dagli uomini, un panta di lunghezza fino al ginocchio. Da donna, ovviamente, esistono molti più modelli di quelli che ci sono da uomo. Possono essere realizzati aderenti à la leggings, larghi a zampa, a sigaretta o anche lunghi come una via di mezzo tra i bermuda classici ed i pantaloni conosciuti come i chino.

Ready, steady, go! Ecco per te la nostra mini guida degli outfits più hot. Chiaramente non mancheranno i nostri consigli per un vero shopping di bermuda che non ti farà affatto rimpiangere gli outfit estivi!

1. Preppy bermuda

Come icona di stile, non possiamo farci sfuggire la nostra femme fatale Chloé Harrouche. Perché è proprio lei che sa sempre come abbinare i nuovi trends in stile chic parisienne proponendo silhouettes eleganti che giocano con le proporzioni. Quindi se ti piace il bianco e ami un'immagine pulita e ordinata, ecco il tuo nuovo outfit per questa stagione!

Indossa un maxi cardigan lungo fino al ginocchio abbinato ad un bermuda della stessa lunghezza, con un blusa a collo alto o una camicia dall'aria bon-ton ed il gioco è fatto. E per non perdere l'allure retrò non dimenticare l'occhiale big e fully color, l'effetto WOW è assicurato!

Getty Images 1/6 Chloé Harrouche NANUSHKA 2/6 bermuda, NANUSHKA URBAN CLASSICS 3/6 cardigan, URBAN CLASSICS PIECES 4/6 dolce vita, PIECES BEBO 5/6 stivali alti, BEBO HAWKERS 6/6 occhiali, HAWKERS PREV NEXT

2. In pelle

Vuoi o non vuoi, la pelle sarà sempre di moda. Lo sa bene la fashion stylist & regina del vintage, Beatrice Gutu. Beatrice indossa un total look di pelle, composto da un bermuda casual e un trench alla caviglia portato in pieno giorno con nonchalance, lanciando un inequivocabile messaggio di stile.

Se sei una cruelty free come noi, non ti preoccupare perché ormai tante maison realizzano i capi in vegan leather o ri-utilizzano pelle di capi invenduti. Quanto è bello vivere nel 21esimo secolo! Ora preparati e vai a sbirciare nei negozi, basta guardare bene il cartellino all'interno del capo o chiedere ad una delle commesse di raccontarti quale sia l'origine della pelle. Quindi don’t worry & be stylish!

Beatrice Gutu 1/6 Beatrice Gutu COS 2/6 bermuda, COS BOTTEGA VENETA 3/6 trenchcoat in pelle, BOTTEGA VENETA ZIGN 4/6 canotta, ZIGN BOTTEGA VENETA 5/6 borsa, BOTTEGA VENETA MANGO 6/6 sandali, MANGO PREV NEXT

3. Glitter & shiny bermuda

Ti piacciono davvero i bermuda ma credi che non siano abbastanza femminili? Cara lettrice, ti sbagli. Leonie Hanne, la top influencer della Germania te lo dimostra con il suo outfit glitterato. Puoi osare anche tu! Basta seguire la nostra shopping list e acquistare un paio di bermuda in paillettes da abbinare ad una blazer o giacca doppio petto e una pochette bianchissima da illuminare la tua serata.

Non ci sono dubbi, i riflettori saranno tutti puntati su di te!

Leonie Hanne 1/5 Leonie Hanne FORTE FORTE 2/5 shiny bermuda, FORTE FORTE BERSHKA 3/5 blazer, BERSHKA H&M 4/5 pullover, H&M ZARA 5/5 borsa imbottita, ZARA PREV NEXT

4.Masculine chic

Poche di noi sanno portare la moda maschile bene come Alyssa Coscarelli, la fashion writer e influencer che, con il suo stile semplice, è una autentica rubacuori e soprattutto strappa-like.

Un completo in stile grandpa, fatto da una giacca oversized e un pantalone classico con le pinces è proprio quello che fa al caso nostro. Allora perché non provi a sbirciare nell'armadio del tuo papà per un completo? Basta poi passare dalla tua sarta di zona e farti stringere un po' la vita, accorciare la gamba et voilà! Un tailleur di blazer & bermuda talmente originale che non lo vedrai su nessun'altra.

Ovviamente non dimenticare di abbinare un clutch e sandali modernissimi per scongiurare l'effetto sciura perché i capi up cycled sono di tendenza solo se rivisitati in chiave contemporary!

Alyssa Coscarelli 1/6 Alyssa Coscarelli &OTHER STORIES 2/6 bermuda, & OTHER STORIES &OTHER STORIES 3/6 blazer, & OTHER STORIES ANNA FIELD 4/6 dolce vita, ANNA FIELD GUCCI 5/6 borsa a tracolla, GUCCI SAINT LAURENT 6/6 sandali, SAINT LAURENT PREV NEXT

5. Warm but cool

Come indossare i bermuda in autunno inverno e sentirsi davverp warm & cool? Spesso, in inverno, sentirsi comfy ed essere fashion sembra un binomio impossibile e con outfits eccessivamente coprenti corriamo il rischio dell'effetto omino-Michelin.

Allora come essere stylish senza morire di freddo? Per te, che adori i maglioni over con spalla over, abbiamo l'outfit dei sogni. La IT-girl di Amburgo, Xenia Adonts, sa come abbinarlo in maniera più stylish che mai. Ispirati alla nostra proposta per il tuo prossimo shopping e opta per un bermuda in lana e un paio di stivali alti anzi altissimi per proteggerti da tutto il freddo che potrebbe arrivare.

Non te l’aspettavi? Peekaboo!

Xenia Adonts 1/6 Xenia Adonts PESERICO 2/6 bermuda, PESERICO STELLA MCCARTNEY 3/6 maglione con spalla, STELLA MCCARTNEY STEVE MADDEN 4/6 stivali alti, STEVE MADDEN PRADA 5/6 borsa, PRADA CALVIN KLEIN JEANS 6/6 cintura in pelle, CALVIN KLEIN JEANS PREV NEXT

6.50 Shades of neutral

Stregate e non perché ci avviciniamo ad Halloween ma perché siamo state totalmente irretite dal gioco di sfumature di bianchi, beige e tortora che questa stagione ci avvolge con morbidezza ed eleganza in outfit monocolore. In più, è innegabile, il colore cammello non uscirà mai di moda!

Per i giorni freschi non dimenticare di utilizzare anche un foulard intorno alla testa ma, attenzione, per essere una vera icona di stile ricorda di indossare sandali rigorosamente senza collant, perché si sa le power girls sfoggiano imperturbabili gambe nude anche con temperature glaciali!

Getty Images 1/6 PULL & BEAR 2/6 bermuda, PULL & BEAR UGG 3/6 capotto teddy bear, UGG MAXMARA 4/6 pullover di lana e cashmere, MAX MARA GIANVITO ROSSI 5/6 sandali, GIANVITO ROSSI MASSIMO DUTTI 6/6 foulard, MASSIMO DUTTI PREV NEXT

Allora qual è il tuo favourite outfit? C'è davvero l'imbarazzo della scelta! Per noi è stato piuttosto difficile scegliere tra tutti i bermuda - outfit che le influencers e le top - models di tutto il mondo hanno sfoggiato questo autunno ma siamo certe che avrai trovato il trend che fa per te.

Ora che sai come indossare i bermuda in autunno inverno e finirai il tuo shopping, sarai anche tu un vera icona di bermuda! Non dimenticare di scattarti una foto e taggare #thewom perché di sicuro il tuo post riscuoterà un’immensità di likes e noi siamo davvero felici di averti ispirato!

See you soon, bermuda girl!