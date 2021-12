Come vestirsi con stile quando piove

E vviva, piove: è ora di indossare i pezzi rain-resistant più cool che abbiamo nell’armadio! Ecco una selezione fantastica che ci salverà i look durante le giornate piovose.

It’s raining, girl… alleluja!

No, non siamo impazzite. Lo sappiamo, certo, non sempre la pioggia è portatrice di cose belle: traffico in città, mezzi stracolmi e pieghe dei capelli che si disfano alla velocità della luce, sono decisamente quanto di più irritante possa venire in mente! Eppure – che tu ci creda o no – in una giornata uggiosa possiamo trovare anche dei lati positivi, basta mettere in atto le strategie giuste. O meglio: basta avere l’arsenale più cute!

Ebbene sì, con i giusti pezzi antipioggia nel guardaroba la prospettiva sarà completamente diversa, fidati di noi! Avere a disposizione l’occorrente per comporre look rain-resistant pratici e funzionali (ma anche carichi di coolness) non solo ci semplificherà la vita, ci farà anche venire voglia di sfoggiare tutto il prima possibile! Insomma vestire con stile quando piove si può eccome, e noi siamo qui per dimostrartelo.

In che modo? A novembre ormai concluso, ecco la nostra selezione di mantelle and co. per affrontare al meglio la “december-rain” (ma anche quella di gennaio, febbraio e marzo!) col piglio giusto. Unico effetto collaterale: potrebbe venirti una voglia irrefrenabile di fare la danza della pioggia, cerca di resistere!

Parka e cappotti in tessuto impermeabile

Piove, piove… e se la gatta può permettersi di non muoversi e restare al calduccio, tu avrai di certo le tue mille cose da fare! Cosa c’è di meglio di un coat o di una giacca in tessuto impermeabile per andare e venire con disinvoltura?

Con imbottitura calda oppure super-leggero da “buttare sopra” a qualsiasi outfit, il capospalla in materiale antipioggia sarà un alleato insostituibile. Se non ne hai ancora uno nell’armadio ti consigliamo di provvedere!

Bellissime le versioni che attingono dalle tavolozze dei marroni o dei verdi - come il fango, il foresta, il tabacco o il sabbia – da scegliere più strutturate e da indossare spesso e volentieri. Se invece sei a caccia di un trench o giubbotto in materiale impermeabile “smart” e leggero, da sfoderare all’occorrenza e via, il nostro consiglio è quello di concedertene anche più di uno pescando tra le pallette moda più cute. Ravviverai i tuoi rainy-day!

Coat impermeabile lilla WORDROBE NYC

Giacca in tessuto spalmato BARBOUR X ALEXA CHUNG

Coat impermeabile ZARA

Giacca impermeabile oro PETIT BATEAU



Stivali antipioggia

Fin da quando eravamo bambine, un grande classico dei giorni di pioggia sono loro: gli stivali in gomma.

Ebbene, ancora oggi, come farne a meno? È grazie a loro se possiamo vagare per le vie della città (ma anche della campagna, che fa subito Royal Family) con disinvoltura, senza l’ansia di bagnarci o sporcarci.

Certo, gli stivali antipioggia di oggi sono molto diversi da quelli degli anni’80! Dai nineties e Kate Moss in avanti, infatti, sono diventati sempre più accessori cool da sfoggiare in formule-look vincenti. Senza necessariamente bisogno di fare un pit-stop per “cambio calzature”!

Come scegliere i tuoi boots anti-rain? Le nuovissime collezioni ci propongono linee e colori davvero per tutti i gusti: dai modelli più classici sotto il ginocchio si va a quelli più bassi, dalle versioni combact si passa ai mood più ladylike e glam. Insomma, la scelta del tuo stivale in gomma spetta solo a te… sempre che tu riesca a selezionarne un paio solo!

Combact boots in gomma OFF-WHITE

Stivali antipioggia con borchie HUNTER

Stivaletti in gomma TWINSET

Stivale antipioggia GUCCI



Mantelle

Poco più su abbiamo parlato di giacche in tessuto impermeabile. Un capitolo a parte lo meritano invece le mantelle, insieme agli stivali altro grande classico dell’abbigliamento antipioggia, riscoperto e ampiamente rivisitato negli ultimi anni.

Rispetto ai capispalla tradizionali, le mantelle coprono spesso di più e meglio e sono l’ideale da tenere piegate in una maxi bag o nello zaino, pronte per essere sfoderate all’occorrenza (e indossate sopra a un cappotto classico, a un blazer o a un parka non impermeabile). Praticissime, sono caldamente consigliate a tutte le fedelissime delle due ruote alla lettura: lasciano la giusta libertà di movimento per girovagare in bicicletta o in motorino anche sotto la pioggia, fidati di noi!

Le versioni di mantella che ti consigliamo? Innanzitutto le giocose, colorate e frizzanti, per prendere le giornate di pioggia con un pizzico di ironia. Poi ci sono le versioni couture, mantelle deluxe proposte da grandi brand e ideali per fashion-girls incallite. Infine, per le più freddolose o per coloro che vogliono indossare la propria mantella all winter long, abbiamo adocchiato con interesse le imbottite. Tu quale preferisci?

Mantella FENDI

Mantella EMILIO PUCCI

Mantella imbottita DIESEL

Mantella MONCLER



Cappelli

Piove? Su il cappello!

Che tu sia “un’insofferente dell’ombrello” oppure no, un cappellino sarà l’ideale nelle giornate uggiose, in particolare per completare look per la pioggia che prevedono giacche senza cappuccio.

Avrà cura dei tuoi capelli e sarà un tocco di stile - spesso dall’effetto wow – fantastico per dare personalità a qualsiasi outfit. Insomma, a un cappello non si dice mai di no quando piove… te ne accorgerai al primo utilizzo!

Per questa stagione, poi, le cose sono particolarmente facili. I bucket hat - al secolo i cappelli a secchiello ideali per la pioggia - sono il vero trend in fatto di copricapo. Ecco quindi comparirne tantissime versioni – in nylon o tessuto spalmato – dedicate ai rainy-days e declinate in moltissimi colori. Una strategia antipioggia super-cool e super-facile, come non amarla?

Cappello antipioggia ARKET E TRETORN

Bucket hat antipioggia NANUSHKA

Bucket hat re-nylon PRADA

Bucket hat in tessuto spalmato UNITED COLORS OF BENETTON

