È piccola ma fa la differenza. La sua utilità non si discute, ma è anche un accessorio glam. Chi si fregia con merito del titolo di fashionista, ne possiede come minimo due o tre. E cambia in base all’outfit. Hai indovinato? Sì, stiamo parlando della cover per iPhone. Un perfetto esempio del concetto “unire l’utile al dilettevole”. Dunque, se hai voglia di arricchire la tua collezione, oppure se ne hai una soltanto (ma come?) ed è decisamente vecchiotta, sei nel posto giusto: ecco una selezione di custodie per iPhone da comprare online. Quelle più gettonate, performanti e cool!

La cover trasparente

La custodia trasparente per iPhone è sempre richiestissima. Una scelta “purista” per chi ama il design del proprio cellulare e non vuole occultarlo in nessun modo. Però occhio: bisogna prestare grande attenzione ai particolari. Preferendo un modello ultra sottile ma antigraffio, che permetta di utilizzare facilmente tutti i comandi e presenti ritagli perfetti per microfoni e fotocamere. Questa è una cover per iPhone 13, ma naturalmente ci sono anche quelle compatibili con le altre versioni.

... E trasparente con disegni

Se stai cercando una cover iPhone fashion e chic, prendi nota: vanno fortissimo le custodie trasparenti con disegni. Minimaliste ma non troppo, insomma. Che non “nascondono” il design del dispositivo e allo stesso tempo permettono di aggiungere un tocco di personalizzazione. Le cover antiscivolo sono decisamente da prendere in considerazione!

Cover colorata in silicone liquido

Quali sono le cover migliori per iPhone? Le custodie in silicone liquido risultano sempre più gettonate; rappresentano un’alternativa a quelle in silicone o tpu, sono molto più morbide al tatto e si adattano meglio alla forma del cellulare. Le tinte unite, i colori pastello e polverosi stanno raggiungendo la vetta delle classifiche di gradimento.

100% Black

E poi c’è la custodia iPhone nera. Tutta nera. Essenziale e ultra raffinata. Noi consigliamo assolutamente una finitura opaca, e di nuovo il silicone liquido. Anche perché la polvere ed eventuali ditate si puliscono in un batter d’occhio, semplicemente passando un panno umido sulla superficie. Se all’interno c’è uno strato in microfibra, meglio ancora!

Cover glitterata

Fra le cover iPhone Amazon più richieste, ecco anche quelle glitterate. Ammettiamolo, le custodie con i brillantini sono girlish e… tentatrici! E mettono anche di buonumore, il che certamente non guasta. Noi abbiamo scelto un modello rosa, ma online sono disponibili molti altri colori. È trasparente, hai notato?

Cover con laccio

La “cover con cordino” è tra le nuove passioni delle fashioniste: una versione eyecatching della classica custodia, mettiamola così. Ma anche un modo per rendere questo accessorio parte integrante del look. Ma vogliamo parlare della comodità garantita? Non capiterà più di cercare freneticamente il cellulare nella borsa o tenerlo in mano, a rischio caduta!

