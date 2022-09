Fucsia, che passione: Diletta Leotta risplende alla prima uscita con Giacomo Cavalli

S tupenda in look total fucsia Diletta Leotta è semplicemente perfetta con il suo look da testimone e cagnolino con smoking in braccio al matrimonio del fratello

A Taormina, il 18 Settembre Diletta Leotta ha partecipato al matrimonio del fratello, Mirko Manola, con un look davvero pazzesco in total fucsia, al braccio di Giacomo Cavalli.

La coppia ha da poco confermato la relazione sui social network dopo essere stati fotografati dai paparazzi e la partecipazione al matrimonio della Leotta è l'ultima conferma: Diletta e Giacomo stanno ufficialmente insieme! L'uscita conferma a tutti gli effetti la sua storia con il modello e imprenditore, figlio di Beppe Cavalli.

Il look total Fucsia e la conferma della relazione con Giacomo

Ma tornando al look che la presentatrice sportiva di DAZN ha postato sul suo canale Instagram, Diletta ha conquistato follower e invitati con un completo giacca e pantalone in fucsia acceso, con un top ton sur ton con fiocco che sarà sicuramente copiatissimo nei prossimi mesi per i look da cerimonia di tutta Italia. Interessante il taglio lungo della giacca, portata aperta con le maniche portate arrotolate e attorno al gomito. Chic, ma senza essere ingessata.

Anche trucco e capelli sono perfettamente in linea con il look; boccoli biondi portati sciolti e makeup luminoso, giocato con tocchi di highligther che mettono in risalto l'abbronzatura di Diletta. Gli occhi sottolineati da mascara e matita, bocca rigorosamente nude, solo con un velo di lucida labbra che per dare un po' di luce. Ultimo dettaglio, le sopracciglia perfette e mai fuori posto, che incorniciano il viso e rendono lo sguardo ancora più magnetico.

La prima uscita formale con Giacomo e l'immancabile volpino al braccio

Una scelta davvero azzeccata sotto ogni punto di vista: Diletta Leotta non passa certo inosservata al matrimonio del fratello - anche solo per essersi presentata con Giacomo alla loro prima occasione formale insieme - grazie al suo look colorato e luminoso; ma lo fa in modo discreto, con un completo dal taglio sobrio e chic che si fa notare senza rubare la scena alla moglie del fratello Mirko. E infatti lo scatto postato poco dopo è proprio con la coppia felice.

Ultimo accessorio irrinunciabile il cagnetto, il suo volpino di Pomerania Lillo, adottato la scorsa primavera dopo la fine della storia con l'attore Can Yaman. Ovviamente anche lui in perfetto look da matrimonio con un piccolo smoking su misura, in braccio alla sua padrona.

Insomma, anche questa volta Diletta Leotta si fa notare con stile ed eleganza, e sempre con quel tocco di simpatia e auto-ironia che contraddistingue la presentatrice. Speriamo che la sua storia con Giacomo Cavalli sia quella giusta e che possano partecipare insieme a tanti altri eventi felici come il matrimonio del fratello. Brava Diletta!