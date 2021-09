Fendace: ecco la collaborazione tra Fendi e Versace!

D onatella Versace e il direttore creativo della maison romana, Kim Jones si sono letteralmente scambiati i ruoli e hanno realizzato ben due collezioni. Ed ecco a voi tanti capi ed accessori esclusivi!

Una vera sorpresa in passerella! Nasce la collaborazione delle collaborazioni alla Milano Fashion Week. Ecco a voi: Fendace, nientemeno che l'unione tra le due maison Fendi e Versace. Entrambe, infatti, hanno realizzato alcuni capi e accessori giocando proprio con i loro tratti distintivi, partendo dal logo (la F di Fendi, per intenderci!) che viene mescolata e abbinata allo stile di Versace, la celebre stampa barocca ad esempio. E non è solo una limited edition.

Sì, perché le due case di moda hanno creato una liaison esclusiva. Anzi, uno swap creativo che ha fatto subito il giro su Instagram con l'hashtag #VersaceFendiSwap ed è diventato il più trendy delle ultime ore. I direttori creativi delle due maison hanno avuto carta bianca e si sono scambiati i ruoli. Così Donatella Versace ha disegnato Fendi e Kim Jones ha messo a disposizione il suo talento per Versace.

Il risultato? Ben due collezioni esclusive per la Prefall 2022 ovvero Versace by Fendi e Fendi by Versace che sono state presentate in una sfilata segreta con pochi ospiti e online su Instagram. Dai mini dress ai completi top e minigonna, dai pantaloni alle felpe e giubbotti, ma finanche costumi da bagno, stivali con il tacco, borse, cappellini e foulard con uno stile esclusivo. Un mix & match, insomma, la donna si veste casual ma è finanche seducente.

Gli abiti total black sinonimo di femminilità e seduzione, i punti di forza di Versace insomma, hanno nuova vita grazie alla doppia F di Fendi sui gioielli che danno quel tocco in più al look. La scritta "Fendace" compare sulle cinture, le borse modello shopper e sugli altri accessori che ci conducono nei favolosi e pop anni Novanta. Gli stessi in cui impera la femminilità e la seduzione della maison della Medusa.

La palette cromatica spazia dal nero ai colori fluo che dipingono i capi come le pellicce e i cappotti intarsiati dalla doppia F o le felpe che sono abbinate alle minigonne. Esclusive perché riportano la stampa Versace e il logo di Fendi. Di questa nuova collaborazione non manca proprio nulla, c'è persino il celebre slip dress rosa pastello indossato nientemeno che da Naomi Campbell che per l'occasione torna in passerella. Ci sono persino Kate Moss e Kristen McMenamy che indossano due abiti a tubino, nero e bianco con i cappotti logati.

Ed è questo un altro punto di forza del sodalizio tra le due maison: ci fanno rivivere gli anni d'oro delle supermodelle, unendo il passato con la generazione delle Millennial con super top come Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Irina Shayk, Emily Ratajkowski, Stella Maxwell, Mariacarla Boscono - solo per citarne alcune. Ed ecco come il passato si unisce al presente, guardando al futuro.

