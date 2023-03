L a festa del papà si avvicina e non hai ancora trovato l'ispirazione giusta per festeggiare il tuo? Ecco una carrellata di proposte fashion!

19 marzo, festa del papà. Lui magari vuole far credere che la ricorrenza gli sia indifferente, ma non è mai così: un regalo, di qualsiasi entità, ha un valore enorme. Diventa uno scambio padre-figli* che prescinde di gran lunga dal dono materiale, diventando simbolo di un legame senza pari. E insomma sì, hai deciso di festeggiare il tuo papà con un pensierino. Inevitabilmente, stai rimuginando su quale possa essere l’acquisto giusto. Don’t worry, siamo qui per questo. Ecco una carrellata delle idee regalo più glam per la festa del papà 2023. Tira fuori la sua anima fashion, perché anche lui ce l’ha!

Pullover e cardigan

Un pullover leggero, per l’arrivo della bella stagione, è una scelta sicura. Le tendenze del momento coincidono con i modelli girocollo a tinta unita, ma la combo maglione a V + t-shirt che s'intravede di certo non perde colpi. In alternativa c’è il cardigan, perfetto elemento del layering. Che, a sua volta, è risolutivo quando le temperature iniziano ad alzarsi ma restano ballerine.

1/4 Zalando - Cardigan Polo Ralph Laurent

Courtesy of press office 2/4 Pullover girocollo - Falconeri

Courtesy of press office

3/4 Maglia a coste ricamata - Desigual

Courtesy of press office

4/4 Pullover girocollo - Altea

Courtesy of press office PREV NEXT

La camicia

Le camicie non sono mai abbastanza per i papà! Hai davanti due scelte opposte: da un lato la camicia classica, a righe o monocolore; dall’altro una versione sporty e casual. La camicia in denim è l'optimum per il papà rock, quella a maniche corte farà la gioia del papà che non si omologa e possiede uno spirito fashion. Perché è tra i trend targati 2023.

1/4 Camicia in denim - Bomboogie

Courtesy of press office 2/4 Camicia a maniche corte - Brooksfield

Courtesy of press office

3/4 Camicia a righe - Camicissima

Courtesy of press office

4/4 Camicia azzurra - Gutteridge

Courtesy of press office

PREV NEXT

La polo

Stai pensando di comprare una t-shirt per la festa del papà? Noi ti suggeriamo una polo: la maglia con colletto e 2-3 bottoni è un’icona del guardaroba maschile nonché un passepartout fuori discussione. Completa egregiamente sia gli outfit casual che i look classici-ma-non-troppo. Il monocolore è garanzia di successo, ma anche le polo a righe colorate e quelle con colletto a contrasto meritano piena approvazione (e regalano movimento).

1/5 Polo nera - Dan John

Courtesy of press office 2/5 Polo a righe maxi - Gant

Courtesy of press office

3/5 Polo con colletto a contrasto - Lacoste

Courtesy of press office

4/5 Polo blu con logo sulla manica - Colmar Originals

Courtesy of press office

5/5 Polo manica lunga - Primark

Courtesy of press office

PREV NEXT

La felpa

Per il papà che predilige lo stile sporty, scende in campo la felpa. Puoi scegliere un modello basic, a tinta unita e girocollo, con logo minimal o lettering più evidente. Se gli piace giocare con la moda, sorprendilo invece con una felpa hoodie (ovvero con cappuccio). Se presta grande attenzione ai dettagli e ha un debole per i capi più ricercati, la felpa a collo alto con zip e/o color block gli darà grandi soddisfazioni.

1/4 Felpa a tinta unita con logo lettering - Pence 1979

Courtesy of press office 2/4 Felpa con cappuccio e zip - Yamamay

Courtesy of press office

3/4 Felpa hoodie con tasca a marsupio - Ciesse Piumini

Courtesy of press office

4/4 Felpa bicolor - Guess

Courtesy of press office

PREV NEXT

Le sneakers

Le sneakers sono le scarpe predilette degli zoomers? Vero. Ma sono anche intergenerazionali. E gender neutral, chiaro pure questo. Ergo, rappresentano un perfetto regalo per la festa del papà 2023. A proposito di 2023, le tendenze conducono alle sneakers colorate ma al contempo sobrie. Il motivo è chiaro: esaltarne la versatilità e rendere possibili gli abbinamenti più diversi, dal punto di vista sia stilistico che cromatico.

1/4 Sneakers Amedeo Testoni

Courtesy of press office

2/4 Sneakers Burt - Momo Design

Courtesy of press office

3/4 Sneaker suede grey - Valleverde

Courtesy of press office

4/4 Sneakers con suola ecosostenibile - Frau

Courtesy of press office

PREV NEXT

Il pigiama

Dormi tranquillo, papà! E per rafforzare il rassicurante messaggio, ti regalo un bel pigiama. Non troppo classico e serioso, ma easy e comodo. Uno spezzato, per esempio. Oppure, per anticipare le giornate più calde, un pigiama corto. Molto probabilmente non se l’aspetta, meglio ancora!

1/3 Pigiama spezzato - Intimissimi

Courtesy of press office 2/3 Pigiama spezzato - Tommy Hilfiger

Credits: it.tommy.com 3/3 Pigiama corto - Tezenis

Credits: tezenis.com PREV NEXT

L'orologio

L’orologio è l’accessorio maschile per antonomasia. Un regalo sempre, sempre gradito. Si tratta solo di indovinare il modello. Per il papà tecnologico e/o sportivo, lo smartwatch diventa praticamente obbligatorio. D’altra parte, l’orologio in acciaio è un must. Ma puoi virare anche verso modelli ultra colorati ed estrosi. Tu conosci i suoi gusti!

1/5 Smartwatch ibrido Gen 6 Wellness edition - Fossil

Courtesy of press office 2/5 Smartwatch GS 3 Black - Honor

Courtesy of press office

3/5 Runway Reissue - Michael Kors

Courtesy of press office

4/5 Diesel Cliffhanger - Diesel

Courtesy of press office 5/5 B Rise - Breil

Courtesy of press office

PREV NEXT

Gli altri accessori

Non solo orologi: quello degli accessori è un universo ricco quanto variegato. Che diventa una prolifica fonte d’ispirazione per la festa del papà. Quando esce si porta dietro mille cose? Un borsello con tracolla lo salverà. Se non si separa mai dal suo portatile, invece, farai la sua gioia con una borsa porta computer. Se vuoi restare sul classico, vai con la cravatta. Oppure che ne dici delle bretelle, per un twist di originalità? Altre opzioni infallibili sono la cintura, il cappello e i calzini. A quest’ultimo proposito, scatenati!

1/7 Borsello in pelle con tracolla - Mandarina Duck

Courtesy of press office 2/7 Cartella porta computer - Piquadro

Courtesy of press office 3/7 Baseball cap - Muehlbauer

Courtesy of press office



4/7 Cravatta con righe diagonali - Canali

Courtesy of press office

5/7 Bretelle rosa e blu - Fumeo Carlo

Courtesy of press office

6/7 Calzini tartan - Fred Perry

Courtesy of press office

7/7 Cintura in pelle - Pal Zileri

Courtesy of press office

PREV NEXT