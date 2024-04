R ose, glicini, margherite e papaveri non sono solo i protagonisti dei bouquet ma anche dei flower dresses per la primavera. E che siano micro, 3D o stampati all-over, ti faranno sbocciare!

Una rondine non fa primavera ma… un flower dress sì! Sappiamo che la fashionista che è in te a questo punto citerà subito il Diavolo veste Prada: «Florals for spring? Groundbreaking!». Questa volta, però, dobbiamo essere noi a storcere il naso di fronte alla frase di Miranda Priestly, perché quest’anno il vestito a fiori è la tendenza bucolica che non può mancare nel guardaroba e il motivo è molto semplice. Ma scordati le noiose stampe! Questa volta il flower power viene interpretato in tutta la sua anima artistica: dalle applicazioni 3D alle fantasie iper realistiche. Insomma la natura si fa 2.0 e anche Anna Wintour approva!

Flower dress + combat boots

Ebbene sì, pure l’intoccabile e glamour direttrice di Vogue America sembra proprio non resistere al profumo dei fiori, dimostrando in effetti di essere una vera e propria fan del flower dress. Dubbiosa, ancora? Allora ti dimostriamo la nuova passione di Wintour (e il trend) portando altre prove. Su Instagram il profilo @wontourdrobe passa in rassegna parecchi look della giornalista e qui sicuramente ti salterà all’occhio un piccolo particolare. Quasi tutti gli abiti “spottizzati" hanno un elemento fiorito. Che sia coloratissimo o minimale, per Anna Wintour il vestito a fiori ora è una dichiarazione di stile. Uno statement indiscusso. Quindi possiamo dirlo? Cvd!

Ora però è il tuo turno di sbocciare, perciò scopriamo insieme i diversi flower dresses per vivere questa primavera con freshness. Abbiamo già anticipato che quest’anno la tendenza è più contemporanea e variopinta. Ti sembrerà di essere in un vero prato fiorito, perché difatti puoi puntare su svariati modelli e scegliere fra una moltitudine di petali. Il classicone senza tempo è senza dubbio l’abito lungo con stampa all-over e multicolore. Che però per questa stagione viene rivisto anche in chiave intima, giocando con le trasparenze. In questo caso i vestiti sono scivolati, un po’ più aderenti e che puntano su un unico fiore: la rosa (tranquilla è senza spine).

Flower dress extra long

Oltre all’impalpabile chiffon o ai giochi di asimmetrie e drappeggi, il flower dress per la primavera appena iniziata si ripensa anche nella sua versione mini. Qui tuttavia più che la fantasia, conta la texture. Pizzi, ricami e petali 3D o bling bling sono i dettagli cool che rendono wow anche un little white dress. La collezione estiva 2024 di Valentino insegna, dopotutto! Insomma ora devi solo avere il coraggio di fare m’ama o non m’ama. Ma siamo sicure: sarà sicuramente un amore groundbreaking!

Mini white flower dress + coat

Mentre pensi al tuo fiore preferito, ti lasciamo con alcuni (profumatissimi) flower dresses. Così artistici da sembrare dei quadri!

Flower dress 1/11 Abito floreale decostruito (ACNE STUDIOS) 2/11 Abito con stampa fiori (ZARA) 3/11 Flower dress monospalla (H&M) 4/11 Flower dress a palloncino (MARKARIAN) 5/11 Abito lungo asimmetrico (PATRIZIA PEPE) 6/11 Abito a fiori scollato (DESIGUAL) 7/11 Abito asimmetrico floreale (MANGO) 8/11 Abito lungo in raso con rosa (ALEXANDER MCQUEEN) 9/11 Abito midi floreale in organza (ZIMMERMANN) 10/11 Abito cappa floreale (RODARTE, via Mytheresa) 11/11 Mini dress con fiori 3D (VALENTINO GARAVANI) PREV NEXT