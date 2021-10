N ozze multimilionarie e romantiche per Geraldine Guyot e Alexandre Arnault, che si sono detti (di nuovo) sì in quel di Venezia. E anche questa volta la fondatrice del brand D'estrëe ha fatto sognare tutti a occhi aperti

Giovani, belli, ricchissimi: Geraldine Guyot e Alexandre Arnault sono una delle coppie più invidiate al mondo, senza che ne sia fatto mistero. Vicepresidente esecutivo di Tiffany & Co lui (oltre che rampollo della famiglia che ha fondato il Gruppo LVMH Bernard Arnault) e fondatrice del marchio D'Estrëe lei, hanno decisamente tutto ciò che si può desiderare.

Anzi, in realtà hanno anche di più: perché alla coppia (innamoratissima) non è bastato un solo matrimonio, già celebrato nel mese di giugno. Hanno voluto dirsi nuovamente di sì in uno dei luoghi più romantici del mondo, Venezia. E Geraldine ha scelto un abito a dir poco eccezionale.

Un abito, un tripudio di sentimenti

Via l'eccesso, via le balze, via l'esagerazione: per le sue seconde nozze a Venezia Geraldine Guyot ha deciso di esaltare la semplicità. Arrivata nella Chiesa dei Gesuiti a Cannaregio, ha estasiato i presenti con un wedding dress dal sapore vintage chic.

Non si conosce brand dell'abito (almeno, non ancora), anche se si vocifera che sia firmato Dior. Di fatto, era splendido: realizzato in seta, aveva una parte superiore finemente sagomata sulla quale è stato ricamato del pizzo luminoso e brillante che creava dei giochi quasi maiolicati intorno al collo a v.

La parte superiore, a maniche lunghe altrettanto finemente ricamate, è stata poi cinta da una fascia in seta bianca che introduceva la gonna ampia, morbida e semplice, per creare un contrasto estremamente chic.

Il bridal look è stato completato da uno chignon elegantissimo cui è stato attaccato un lungo velo in tulle e merletto. Menzione d'onore anche a damigelle e paggetti, che indossavano abiti abbinati bianchi e color cioccolato, con corone di fiori per le bimbe.

Ispirazione royal?

Ai più attenti non è sfuggita la somiglianza tra l'abito scelto da Geraldine Guyot e un abito nuziale che ha fatto la storia. Quello di Grace Kelly. In effetti, mettendo a fianco i due modelli non si possono non notare le somiglianze, davvero straordinarie.

L'abito disegnato da Helen Rose per la Principessa di Monaco, era volutamente elegante ma contenuto. Pur essendo nato da venticinque metri di taffettà, cento metri di rete di seta, peau de soie, tulle e pizzo punto rosa di Bruxelles, il risultato fu sorprendentemente semplice.

Non stupirebbe, dunque, che Geraldine Guyot abbia in qualche modo voluto omaggiare quel matrimonio che, pur dal finale tragico, è stato esemplare e dolce, elegante e incantevole.

Il primo abito di Geraldine Guyot

Abbiamo accennato che Geraldine Guyot e Alexandre Arnault si sono sposati per la seconda volta, dunque, curiosiamo: cosa ha indossato, la sposa, in occasione delle prime nozze?

In realtà, anche per la prima cerimonia (quella civile), Geraldine ha optato per un look semplice e romantico. Si è presentata in municipio a Parigi, nel mese di giugno, con un abito vintage di JW Anderson.

L'abito si caratterizzava per collo alto, maniche lunghe a sbuffo e delicati dettagli ricamati. Nessun velo per le prime nozze: ad attirare l'attenzione è stata una romantica coda raccolta da fiori misti.

La cerimonia e gli invitati a Venezia

Se la prima cerimonia a Parigi è stata ristretta e in presenza di pochi amici, la cerimonia veneziana è stata, invece, un abbagliante turbinare di mondanità e personalità che contano.

L'area antistante alla chiesa è stata a dir poco blindata. Sarà anche perché, in prima fila, c'erano nientemeno che Beyoncé e il marito Jay-Z, entrambi elegantissimi in completi Dolce e Gabbana.

Tra coloro che sono accorsi all'evento, poi, possiamo elencare John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo, Roger Federer, Pharrel William, Maria Grazia Chiuri e Kanye West.

In serata, gli sposi e i loro ospiti si sono spostati in un'opulenta tenuta nell'area della laguna, dove hanno cenato e ringraziato gli ospiti tra lustrini e danze.