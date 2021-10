U n amore romantico, fatto di passioni condivise e tenerezze, quello tra Jennifer Gates e Nayel Nassar. Che non poteva non tradursi in due abiti da favola, firmati Vera Wang

Parlami dell'amore vero mescolando tulle, merletto e macramé: deve aver chiesto questo Jennifer Gates a Vera Wang, spiegandole che, com'è ormai consuetudine, avrebbe voluto uno splendido abito nuziale e un altrettanto straordinario vestito per il ricevimento.

E, se c'è qualcosa che ormai abbiamo imparato nel corso dell'attività della stilista, è che la Wang ama cogliere le sfide e tradurre non solo le emozioni, ma anche le storie e le singole personalità in veri e propri capolavori di haute couture.

Così, per il matrimonio della figlia di Bill Gates, la stilista è riuscita a dare vita a due modelli che, a colpo d'occhio, raccontano l'amore di Jennifer e Nayel, i loro sogni e il loro futuro, radioso e ricco di complicità.

Jennifer Gates, il suo Nayel e l'abito nuziale

Non ci sono ostacoli che possono dividerli, nel vero senso della parola. Jennifer Gates e il campione di equitazione Nayel Nassar condividono la passione per i salti a cavallo e hanno dimostrato di poter andare ovunque insieme.

Musulmano ed erede di una famiglia egiziana di multimilionari lui, prima figlia d'educazione cattolica di Bill e Melinda Gates lei, i due si sono incontrati nei maneggi più in voga d'America. E la loro storia, come la stessa Jennifer ha rivelato, è stata "campestre".

Romantica, nata tra gli animali e lo sport, sbocciata in un contesto rurale: la love story tra Jennifer e Nayel doveva letteralmente avere un abito che richiamasse quasi un'atmosfera campagnola e bucolica.

D'altronde, persino la proposta di nozze è stata proprio in mezzo alla natura, quindi occorreva qualcosa che fosse innovativo pur guardando con tenerezza a un passato di merletti e avorio.

Ed è così che è nato l'abito nuziale a trapezio, con maniche lunghe in tulle finissimo cucite punto per punto a un corpetto personalizzato, scolpito sul corpo di Jennifer, fatto di pizzo macramé francese applicato a mano.

Lo stesso pizzo di fattura lussuosissima è stato applicato su una gonna lunga e morbida. Una nuvola quasi impalpabile, realizzata con due tipi di tulle italiano di color avorio e champagne.

A completare il capolavoro della Wang un lungo velo, sempre realizzato in tulle italiano di color avorio chiaro, rifinito con il pizzo macramé e ideato per completare idealmente lo strascico con piccoli motivi floreali. Un vero incanto.

Il reception dress tra lusso e luce

Ma non c'è, ormai, matrimonio che si rispetti senza un cambio d'abito per il ricevimento! Così, mentre Nayel è rimasto fedele al suo completo (uno straordinario Armani), anche per il suo reception dress Jennifer Gates si è affidata a Vera Wang. E, diciamolo, non avrebbe potuto fare di meglio.

Se infatti l'abito nuziale ha raccontato la parte più romantica della storia con Nayel, l'abito del ricevimento ha mostrato tutto il lato più glamour della coppia: i viaggi insieme nei luoghi più patinati del mondo, i fine settimana in California, la vita mondana che entrambi, nonostante il gusto per la natura, hanno sempre fatto.

Così, Jennifer ha indossato un abito svasato in pizzo macramè francese avorio chiaro, studiato per esaltare il suo fisico longilineo.

La Wang ha personalizzato il reception dress con alcuni punti luce e con una fodera color carne, impreziosendo il tutto con tulle color avorio. Allo scollo quadrato, alla gonna e alle spalline sono stati aggiunti, ancora, pizzo macramé e cristalli.

La cerimonia nuziale

Gli abiti di Vera Wang hanno, ovviamente, tenuto anche conto del contesto in cui Jennifer Gates e il suo Nayel si sono sposati: l'enorme maneggio (circa 51000 metri quadrati) nella contea di Westchester, a New York.

Per l'occasione, la famiglia Gates ha fatto realizzare enormi padiglioni rialzati con grandi finestre di vetro che si elevavano dal pavimento al soffitto.

L'area all'aperto dove gli sposi si sono detti sì è stata finemente decorata con fiori di campo e rampicanti (delphinium olandesi fatti arrivare per l'occasione), mentre il bouquet di Jennifer è stato realizzato con gigli della valle.

Pare che l'intera cerimonia sia costata intorno ai due milioni di dollari e che siano state, inoltre, prese accurate misure di sicurezza anti-covid: oltre a far accedere solo amici e parenti vaccinati, sono state messe a disposizione (lussuose) mascherine e sono state mantenute tutte le distanze del caso.

Infine, piccola curiosità: la cerimonia nuziale che si è svolta in pubblico è stata civile, mentre il giorno prima Jennifer e Nayel si sono sposati con il rito musulmano, in forma ristrettissima, alla presenza dei soli parenti più prossimi.