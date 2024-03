Camo look: fai strike con la giacca in suede

S iamo vicine al momento del cambio dell’armadio e ti diciamo che la giacca in suede deve essere il tuo prossimo must-have. Perché? Con un capo fai più outfit!

Sarà stata (ancora una volta) la retromania portata in passerella da Miu Miu o lo stile un po’ bohémienne del nuovo Chloè che abbiamo visto alla Paris fashion week ma ci ri-siamo innamorate della giacca in suede. Si lo sappiamo, in fin dei conti non è nulla di nuovo visto che già negli anni ‘70 era un capo must-have. Questo però dovrebbe convincerti ancora di più della sua coolness. Perché non vogliamo esagerare, ma è proprio grazie alla sua texture e alle sue nuances naturali che è in grado di rendere unico il tuo daywear. In che modo? Semplicemente indossandola!

Blazer in suede + mini + maglioncino grigio

Spoiler: questa primavera la giacca in suede sarà super hot dentro e fuori dai social. Quindi fossi in te farei un po’ di ricerca prima di vederla sold out ovunque. In generale infatti la jacket in camoscio ha il “peso” perfetto per i cambi di stagione. E soprattutto è un vero jolly che si adatta a qualsiasi look tu decida di portare. La versatilità di questo pezzo cult è data anche dai suoi svariati modelli. Puoi trovarla nella linea di un blouson maschile (wow!), a blazer, con le frange un po’ cowgirl, a camicia, lunga fino a metà coscia o corta che sfiora la vita.

Bomber in suede + midi skirt + black boots

Insomma, se stai cercando un capo easy chic per la mezza stagione in arrivo la giacca in suede porterà sicuramente una ventata d’aria fresca al tuo guardaroba e svolterà i tuoi outfit in men che non si dica. Puoi indossarla con un paio di jeans Capri, una hoodie blu e slingback burgundy. Oppure con una mini a palloncino, polo e trainers vecchio stile Tod’s. Già così il fattore camo lover è assicurato ma se la tua preoccupazione è di non riuscire a trovarla ti consigliamo di fare un passo nei negozietti vintage. Lì potrai sicuramente scovarne una di qualità e con un prezzo giusto. In alternativa butta un occhio nel guardaroba di famiglia… il tesoro è quasi assicurato!

Suede jacket + mocassini + bauletto bag

Intanto noi ti lasciamo dare una sbirciatina alla piccola selezione di giacche in suede che abbiamo fatto per te! (P.s non ringraziarci)

Giacche in suede 1/10 Blazer taglio maschile scamosciato (ZARA) 2/10 Giacca in suede con frange (URBAN OUTFITTERS) 3/10 Suede jacket vintage (STUDIO, via Etsy) 4/10 Giacca con cerniera effetto camoscio (STRADIVARIUS) 5/10 Giacca in pelle scamosciata (PRADA) 6/10 Biker jacket in suede (MAX MARA) 7/10 Giacca con tasche (MIU MIU) 8/10 Suede bomber (MANGO) 9/10 Coat in suede (LORO PIANA) 10/10 Giacca monopetto in suede (FERRARI) PREV NEXT