È dotata di innovative prese d'aria alate che si aprono mentre il sudore si accumula sulla pelle, garantendo la massima traspirabilità. Un sistema di ventilazione all'avanguardia e personalizzato.

I runners lo sanno bene: mentre si corre, il caldo e il sudore diventano insidie che causano disagio e interferiscono negativamente sulla prestazione. Ed è partendo da questo dato di fatto che gli scienziati e i designer del Nike Explore Team (NXT) e del Nike Sport Research Lab (NSRL) hanno creato una nuova tecnologia di abbigliamento. Che debutta con la rivoluzionaria giacca Nike Run Division Aerogami.

Cos’è la tecnologia Nike Aerogami

Aerogami è una tecnologia all’avanguardia applicata all’abbigliamento che aumenta la traspirabilità quando gli atleti ne hanno più bisogno. Si tratta di un sistema di ventilazione capace di adattarsi autonomamente – e in tempo reale – alle esigenze individuali; in altre parole, interagisce con il corpo mentre ci si riscalda, si suda e si fa defaticamento.

Si ottiene così una risposta concreta alla classica esigenza dei runners e, più in generale, di chiunque pratichi sport all’aria aperta: regolare tempestivamente la temperatura corporea e la ventilazione.

Come funziona la giacca Nike Aerogami

La giacca Nike Run Division Aerogami - e così sarà per tutti i capi basati sull’utilizzo di questa nuova tecnologia – è realizzata con un materiale innovativo nonché dotata di piccole prese d'aria alate che si aprono mentre il sudore si accumula sulla pelle, consentendo un migliore flusso d'aria e la fuoriuscita del sudore.

Quando il corpo si raffredda e il sudore si asciuga, le prese d’aria si richiudono. Ciò è possibile grazie a una pellicola reattiva all’umidità applicata alle stesse prese d’aria, che si contrae e si espande autonomamente al rilevamento del sudore.

La nuova giacca da running presenta questo sistema di ventilazione sia davanti che sulla parte posteriore, in corrispondenza quindi delle due aree del corpo in cui gli atleti si riscaldano e sudano maggiormente. Mentre si muovono, così, il flusso d’aria circola senza intoppi.

Rilevato dai test nelle camere ambientali dell'NSRL e dalla visualizzazione dei dati dalle mappe del calore e del sudore, il posizionamento delle prese d'aria varia nella giacca da donna e in quella da uomo per soddisfare esigenze specifiche. Per quanto riguarda la giacca da donna, le prese d’aria sono presenti anche intorno all’area in cui si indossa il bra sportivo.

Maggiore traspirabilità e uno stile minimalista

“Aerogami – spiega Jahan Behbahany, senior apparel innovation product manager presso l'Advanced Innovation Collective di Nike - è l’ultimo esempio della cultura dell’innovazione di Nike, focalizzata sulla soluzione delle esigenze classiche dei runner. Sappiamo che sentire troppo caldo, provare disagio ed essere distratti mentre si indossa una giacca da running è una sfida comune che molti affrontano; quindi ci siamo concentrati sullo sviluppo di una soluzione innovativa che offra una maggiore traspirabilità senza compromettere lo stile e la protezione”. Perché sì: si tratta di una giacca non solo ultra performante ma anche glamour nel suo minimalismo.

È inoltre realizzata con lo Storm-FIT ADV, il materiale premium per l'abbigliamento tecnico Nike, che protegge dal vento e dalla pioggia. La versione da donna sarà disponibile da luglio 2023; quella da uomo uscirà entro la fine del prossimo autunno.