D a Chiara Ferragni a Kim Kardashian, le influencer sono fan della Giornata internazionale della pasta e celebrano i carboidrati su Instagram.

Un piatto di spaghetti fumanti oppure le mezze maniche col sugo di pomodoro: la Giornata internazionale della pasta è fra le feste preferite delle influencer. Il motivo? Tutte, ma proprio tutte, vanno pazze per i carboidrati. Conditi con le verdure oppure con un sugo corposo, sono loro i protagonisti di tantissimi scatti pubblicati su Instagram. Foto con gli hashtag #pastalover e #pasta, seguiti da milioni di follower. Il 25 ottobre si celebra il World pasta Day, un evento voluto fortemente dai pastai di Unione Italiana Food e IPO – International Pasta Organization, per raccontare al mondo un’eccellenza tutta italiana, un’icona della sana alimentazione e un pilastro della dieta mediterranea.

Da Kim Kardashian a Chiara Ferragni, sino a Paola Turani, le influencer adorano la pasta e non perdono occasione per raccontarlo sui loro profili, fra piatti colorati, spaghetti al sugo e lasagne che fanno venire l’acquolina in bocca.

Elena Santarelli

Bellissima, ma soprattutto fan sfegatata della pasta, Elena Santarelli adora i carboidrati e non lo nasconde. Su Instagram sono tante le foto che raccontano la sua passione. La showgirl si lascia immortalare in bikini mentre prepara gli spaghetti con il ragù oppure durante un pranzo a base di carboidrati con le amiche. “Non potrei rinunciare al carboidrato – ha raccontato sul suo profilo -, alla gioia di arrotolare gustosi spaghetti attorno alla forchetta. Amo la pasta”.

Chiara Ferragni

L’influencer più famosa al mondo ama la cucina italiana e si concede spesso un bel piatto di pasta. Durante i pranzi di lavoro o le uscite con il marito Fedez, Chiara Ferragni spesso sceglie di gustare degli spaghetti oppure maccheroni, senza dimenticarsi di postare una foto su Instagram.

Clizia Incorvaia

Influencer e compagna di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia è la regina delle foto glamour con la pasta. Per gustare la sua porzione giornaliera di carboidrati la fashion blogger sceglie occhialoni da diva e tacchi alti: so chic! Proprio come il suo motto: “Un piatto di pasta al giorno leva il medico di torno”.

Paola Turani

Diventata da poco mamma del piccolo Enea, Paola Turani va pazza per gli spaghetti al pomodoro, come ha raccontato più volte su Instagram. Secondo l’influencer sono perfetti “per dare la giusta carica alla giornata!”.

Lady Gaga

Di origini siciliane, Lady Gaga è una estimatrice della pasta, così tanto da averla preparata da sola, a mano, seguendo una ricetta di famiglia. “Amo pasta e pizza – ha raccontato -. Sono una ragazza italiana di New York”. E ogni volta che può si gusta un piatto di spaghetti nel ristorante dell’amato papà.

Irina Shayk

Il segreto di bellezza di Irina Shayk? La pasta! La super top model ne gusta un bel piatto prima di ogni evento importante. I carboidrati le danno la giusta energia e la aiutano a rilassarsi. Per scoprirlo basta vederla negli scatti postati su Instagram in cui, durante trucco e parrucco, mangia felice tagliatelle e fusilli al sugo.

Giulia De Lellis

Influencer e volto della tv, Giulia De Lellis è una fan della pasta. A raccontarlo è stata lei stessa nel libro in cui ha svelato l’addio all’ex compagno Andrea Damante dopo la scoperta dei tradimenti. "Ho preso tre chili – si legge -. Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta, invece delle verdure al vapore... Se scoprisse che non m'alleno da settimane. Mi biasimerebbe come se fossi un caso umano, uno scarto della civiltà. Invece sto da Dio, tiè". Sono stati (anche) i carboidrati a ridarle il sorriso dopo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale.

Alessia Marcuzzi

Cuoca provetta e appassionata di cucina, la frizzante Alessia Marcuzzi dispensa non solo consigli di moda su Instagram, ma parla anche di cibo. Il suo piatto preferito? La pasta con le zucchine, condite con tanto parmigiano. La conduttrice e influencer ha pubblicato sul suo profilo anche la ricetta, svelando i segreti di questa delizia.

Kim Kardashian

In Italia per lavoro, Kim Kardashian ne ha approfittato per regalarsi una serata a base di cacio e pepe in una trattoria romana, con tanto di foto su Instagram. L’influencer e star televisiva ha sempre amato i carboidrati tanto che anche quando è a casa, a Los Angeles, ne assapora un piatto ogni volta che può.

Laura Brioschi

Regina del body positive, Laura Brioschi lancia messaggi importanti dal suo profilo Instagram e ci spinge a non demonizzare la pasta, troppo spesso indicata come un alimento che fa ingrassare. In realtà è sana e ricca di fibre, in grado di regalare più a lungo una sensazione di sazietà. Favorisce dunque la linea e ha moltissimi benefici. “Simbolo di Italia, simbolo di famiglia, simbolo di dieta mediterranea – svela Laura sul suo profilo, mentre mangia la pasta con il cucchiaio (come piace a lei) - eppure tanto temuta, evitata perché “la pasta fa ingrassare e il grasso è il demonio” (baggianate)”.