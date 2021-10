D a Sabrina alla bambola di Squid Game, i look di Halloween si ispirano alle serie tv per una notte delle streghe da brividi!

A caccia di look per Halloween da brivido? Nella notte delle streghe tutto è concesso…anche emulare gli eroi (e gli anti-eroi) delle serie tv! Da Netflix ad Amazon Prime Video, gli episodi e i protagonisti a cui ispirarsi sono davvero tanti. Si va dai look di Vis a Vis, all’iconico Breaking Bad, sino al recentissimo Squid Game che ha dato vita a una vera e propria mania! Scopriamo i look da brivido imperdibili e originali, facili da realizzare e di sicuro effetto.

Squid Game

La serie tv coreana di Netflix ha conquistato milioni di telespettatori ed è senza ombra di dubbio una fra le soluzioni migliori per un look da brivido in occasione di Halloween. Fra personaggi iconici e outfit che stanno andando a ruba, c’è solo l’imbarazzo della scelta e poi attingere fra i vari episodi per trovare numerosi travestimenti. Ad esempio potresti trasformarti in uno dei concorrenti del perfido gioco di Squid Game. Come? Ti basterà indossare delle scarpe slip-on e una tuta verde.

Una scena della serie tv "Squid Game"

Per completare il tutto aggiungi sopra un numero, ovviamente 456 oppure 067, scegliendo fra i protagonisti. Se invece hai voglia di stare dalla parte dei cattivi punta su una tuta rosa con cappuccio, diventando una delle guardie. Infine, se oltre a terrorizzare hai anche voglia di stupire, il vestito di Halloween giusto è quello della bambola robotica dello show. Riproduci il look con calzettoni bianchi sino al ginocchio, abitino arancione e maglietta gialla a mezze maniche.

La Casa di Carta

Quando si parla di travestimenti è impossibile non pensare a La Casa di Carta. La serie tv Netflix ha battuto ogni record e ora che è ormai giunta alla fine è arrivato il momento di omaggiarla con un costume per Halloween ad hoc.

Una scena della serie tv "La Casa di Carta"

Per crearlo ti basterà una tuta rossa, abbinata a un paio di anfibi neri. Completa il tutto con un tocco di classe: la maschera di Salvador Dalì che Il Professore e la sua squadra indossano negli episodi.

Orange is the new black

Hai seguito la storia di Piper in un carcere femminile? Allora il look di Halloween giusto per te è quello ispirato a Orange is the new black, rivoluzionaria serie tv.

L’arancione, come si capisce bene dal titolo, è il colore dominante di questo outfit tanto semplice quanto d’impatto. Non dimenticarti di indossare sotto la tuta una t-shirt bianca e il gioco è fatto!

Scream - La serie

Se dici Halloween pensi subito a Scream, l’horror cult che ha stregato generazioni. In occasione di questo 31 ottobre trasformati in un famigerato serial killer, prendendo spunto dalla serie Netflix tratta dal film.

Una scena dalla serie tv "Scream - La serie"

Il look comprende la maschera iconica, con un abito mantella black con cappuccio: inquietante e d’effetto!

Le terrificanti avventure di Sabrina

Horror, ma bon ton. Le terrificanti avventure di Sabrina ti offrono l’ispirazione per un look di Halloween femminile e chic. Per diventare la mitica Sabrina procurati un abito rosso porpora con colletto in pizzo, un cerchietto in velluto e un rossetto red.

Una scena dalla serie tv "Le terrificanti avventure di Sabrina"

Il tocco in più? Un peluches nero forma di gatto, per avere il tuo Salem da accarezzare durante il party del 31 ottobre.

Game of Thrones

Fra i personaggi più inquietanti di Game of Thrones, Septa Unella è l’idea per un travestimento di Halloween originale e tutt’altro che banale.

Per riprodurre questa maschera dovrai vestirti con un abito grigio scuro, da abbinare a un telo di un grigio più chiaro, per coprire la testa, e una cintura di corda. Non dimenticare lo sguardo severo quando incontrerai gli altri!

The Handmaid’s Tale

Fra le serie tv più interessanti e di successo di sempre, The Handmaid’s Tale è d’ispirazione per un vestito di Halloween alternativo.

Trasformati in June usando una mantella rossa e creandoti un corpricapo simile a quello della protagonista dello show. Puoi usare un cartoncino oppure un vecchio paralume.

Carnival Row

Abiti vittoriani, sfarzi e cappelli a cilindro: Carnival Row, la serie Amazon Prime Video con Orlando Bloom e Cara Delevigne, ti offre tante ispirazioni per Halloween.

Attingi allo show fantasy-noir per diventare una splendida fata oppure un investigatore a caccia del colpevole di numerosi omicidi.

Vis a Vis

Sei hai l’animo ribelle oppure ad Halloween vuoi stupire tutti, puoi diventare per una sera Macarena Ferreiro.

La donna che, per amore del capo, finisce in un carcere femminile di massima sicurezza, non è solo la protagonista di Vis a Vis, ma anche un’ottima maschera per la notte delle streghe.

Breaking Bad

Che Breaking Bad sia un cult è indubbio, ma questa serie tv è anche di tendenza ad Halloween. Usa dei guanti blu e una tuta gialla, poi aggiungi calzettoni di lana e un po’ di banconote per diventare Walter White.