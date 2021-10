I travestimenti ispirati alla serie sudcoreana di Netflix sono in cima alle classifiche dei trend per la notte delle streghe. Ecco tutto quello che ti serve!

La febbre da Squid Game continua a salire. La serie tv sudcoreana non soltanto è la più vista di Netflix e ha quindi rubato lo scettro a Bridgerton, totalizzando 111 milioni di telespettatori nei primi 28 giorni di programmazione, per quanto ha conquistato la vetta nella classifica dei trend per i travestimenti di Halloween 2021. Sugli e-commerce più noti lievitano, in tutto il mondo, le ricerche sulle tute di Squid Game: c’è chi vuole i costumi già pronti, chi gli indumenti e gli accessori per procedere con un più creativo fai da te, ma è chiaro che nella notte fra il 31 ottobre e l’1 novembre saranno in molti, moltissimi a calarsi nei panni delle guardie e dei giocatori. La Squid Game mania ha contagiato anche te? Allora ecco qualche dritta per entrare in scena con effetti speciali.

Le tute

Ci sono due opzioni: le tute di Squid Game rosse delle guardie e le tute bianche e verdi dei giocatori, in entrambe l’ispirazione retrò è evidente. Per acquistare le “mise” complete online bisogna mettere in conto una spesa mediamente compresa fra i 30 e i 70 euro, dipende naturalmente dalla qualità. D’altra parte, ricreare da soli i costumi non è affatto difficile, perché sia i 456 concorrenti del gioco mortale per bambini, sia coloro che hanno il compito di controllare indossano semplici tute da lavoro. Nel primo caso, naturalmente, fondamentali sono i numeri cuciti sul petto: ti ricordiamo per esempio che il 67 è quello della protagonista - borseggiatrice - Kang Sae-byeok, interpretata da HoYeon Jung, mentre Gi-hun porta il 456, Sang-woo Cho il 218 e Il-nam Oh lo 001. Sempre per quanto riguarda i giocatori, non bisogna dimenticare la t-shirt bianca da indossare sotto. Vuoi alzare il tiro? Due le cose da fare, se te la senti: procedere con qualche strappo qua e là e sporcare il tessuto con sangue finto (o salsa di pomodoro, of course). Le tute rosse con cappuccio delle guardie sono invece molto simili a quelle viste ne La casa di carta, accessori indispensabili sono la cintura e i guanti neri.

Le Vans bianche slip-on

Chi decide di travestirsi da giocatore, non può non completare la mise con le iconiche Vans bianche slip-on. Che, Halloween a parte, proprio grazie a Squid Game sono diventate un oggetto del desiderio a livello globale: tutte le piattaforme di vendita online hanno registrato incredibili impennate delle vendite, in alcuni casi si parla addirittura del 145 per cento. Sono di tela, quindi non il massimo quando le temperature cominciano a scendere, ma a quanto pare questo non è affatto un problema per i fan della serie.

Le maschere delle guardie

Lo stavi pensando, giusto? Sì, per il costume delle guardie di Squid Game c’è un elemento di grande importanza, cioè la maschera nera a tutto viso. È forata, nella parte superiore ci sono delle figure geometriche tracciate con un tratto bianco: un triangolo, un cerchio oppure un quadrato. Servono a indicare il compito di ognuno, mantenendo al contempo l’anonimato. Il cerchio rappresenta il rango più basso, sono le guardie che scortano, uccidono i giocatori e ne raccolgono poi i cadaveri; il triangolo identifica i soldati, ovvero coloro che devono mantenere l’ordine, mentre il quadrato indica i superiori, che hanno il comando e sono gli unici con la facoltà di autorizzare gli altri a parlare. Anche in questo caso la ricerca online è facile e veloce, però puoi anche creare la tua maschera da sola: sia su Youtube che su TikTok si trovano svariati tutorial.

