L a serie sudcoreana targata Netflix continua a macinare record, uno tra i tanti? La vetta nella classifica dei travestimenti Halloween 2021 più amati! Ecco alcune idee look “inspired by” Squid Game

Una volta erano zombie, vampiri e streghe a bussare alla nostra porta per un “trick or treat” a sorpresa nella notte di Halloween. Poi è stato il turno di maschere ispirate a The Suicide Squad, Harley Quinn in testa.

Oggi, per la sera più buia e spaventosa dell’anno, i riflettori sono tutti puntati sulla serie sudcoreana diventata ormai virale. Già, nel momento in cui Squid Game si prepara ad infrangere un primato dopo l’altro (uno su tutti l’aver spodestato dal trono delle “TV series più viste del reame Netflix” nientepopodimeno che il fenomeno Bridgerton), la notte più attesa dagli amanti del brivido si avvicina a grandi passi. (E noi non ci meraviglieremmo mica se in testa alle classifiche dei più ricercati costumi di Halloween ci fosse Squid Game). Ecco dunque che scatta la “calamaro-mania” anche tra i trend dei travestimenti Halloween 2021 più hot. Ed è subito boom di vendite!

Credits: Netflix

Bene se stai cercando qualche idea per replicare i look più creepy della serie, ma senza metter mano a costumi preconfezionati, sappi che nelle collezioni moda fall winter 2021/22 puoi trovare tutto quello che ti serve (e quindi magari anche nel tuo armadio!).

Non ci credi? Ecco ben 5 outfit ispirati a Squid Game che ti aiuteranno a calarti nei panni di Kang Sae-byeok e compagni per la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Non ti resta che fare la tua scelta! E scegliere di replicare uno tra i più gettonati costumi di Halloween: Squid Game!

I Players

Ti senti “giocatore”? Ebbene, se nella notte di Halloween vuoi vestire i panni di chi è disposto a tutto per una manciata di won (o forse di dolcetti!), ecco un’idea look facile-facile da replicare al volo.

Si parte da una semplice t-shirt bianca e da una tuta d’ispirazione vintage, ma attenzione: che sia del verde giusto e con la felpa con zip aperta sul davanti. Il fiore all’occhiello sarà un paio di sneakers slip-on bianche della Vans (oh sì proprio quelle che hanno infranto il record di vendite, l’ennesimo legato alla serie TV Squid Game). Capelli arruffati e volto accigliato: sarai perfetta!

Credits: Netflix

Credits: zara.com 3 di 5 - Joggers ZARA

Credits: zara.com 4 di 5 - Slip-on VANS

Credits: vans.it 5 di 5 - T-shirt UNIQLO

Credits: uniqlo.com

Le Guardie

Anche per interpretare una delle temute guardie del gioco basta davvero poco. E ancora una volta colore e linea di ciò che indossi faranno il grosso del lavoro!

Insomma, un look ad ispirazione Squid Game perfetto sarà composto da una tuta rossa – a patto che sia di un bel color cremisi e che la felpa sia provvista di un cappuccio molto ampio – e da un paio di anfibi neri, del modello più classico.

Completeranno l’opera i dettagli (quelli che fanno sempre la differenza!): una cintura in tessuto (nera of course) e la famigerata maschera.

Per quest’ultima, se non vuoi procurarti l’originale, le opzioni che hai a disposizioni sono diverse: dal seguire uno tra i diversi tutorial che impazzano su Tik-Tok al rimaneggiare un baseball-cap con retina… è solo questione di immaginazione. E se il tuo hobby è quello di tirare di fioretto la soluzione ce l’hai già in casa, touché! Qualunque sia la tua scelta, su il cappuccio insomma: la notte di Halloween sarà presto tua!

Credits: Netflix

Credits: adidas.it 3 di 6 - Pantaloni ADIDAS

Credits: adidas.it 4 di 6 - Cintura CARHARTT

Credits: carhartt-wip.com 5 di 6 - Anfibi COS

Credits: cosstores.com 6 di 6 - Maschera per fioretto DECATHLON

Credits: decathlon.it

La Bambola

Una delle figure più rappresentative e inquietanti di Squid Game è senza dubbio quella della Bambola, protagonista di una delle scene più celebri dell’intera serie.

È perfetta per un look da brividi per la notte di Halloween, non ti pare? Ed è anche piuttosto semplice da ricreare, con pezzi e accessori semplici da reperire! Un mini dress smanicato – arancione brillante per carità – e una camicetta gialla con colletto tondeggiante e maniche corte saranno i capi protagonisti di un outfit immediatamente riconoscibile. Chiuderanno il cerchio dei calzettoni bianchi al ginocchio, i capelli raccolti in due bei codini e un paio di Dolly Shoes (ça va sans dire!) che potrai riutilizzare per tutta la stagione a colpi di look di tendenza! Dolcetto o scherzetto?

Credits: Getty Images

Credits: yoox.com 3 di 6 - Camicetta con maniche corte PIECES

Credits: zalando.it 4 di 6 - Calzettoni bianchi H&M

Credits: hm.com 5 di 6 - Dolly Shoes NOIR KEI NINOMIYA X CHURCH'S

Credits: mytheresa.com 6 di 6 - Set di 2 elastici AMAZON

Credits: amazon.it

Il Front Man

Un look ad ispirazione Squid Game facilissimo e di grande impatto? Quello da Front Man, aka lo spietato capo del crudelissimo gioco.

Per ricrearlo ti serviranno pochi pezzi, uno più semplice dell’altro da reperire nel tuo armadio!

Un cappottino o un parka dalla linea dritta, con cappuccio ampio e dal colore grigio scuro sarà il protagonista dell’outfit. A seguire un paio di pantaloni a sigaretta, guanti in pelle e stivali dalla para grossa - tipo chelsea boots – saranno tanto facili da scovare quanto indispensabili per la riuscita della mise a tema. Ma occhio: che sia tutto black!

Per finire occorre una maschera nera: ne puoi trovare facilmente in rete, sia a tema che semplici ma di sicuro effetto, oppure – se hai manualità - potrai puntare su un makeup total black. Ancora una volta su il cappuccio… e che la notte di Halloween abbia inizio!

Credits: Netflix

Credits: oysho.com 3 di 6 - Pantaloni a sigaretta ARKET

Credits: arket.com 4 di 6 - Chelsea Boots & OTHER STORIES

Credits: stories.com 5 di 6 - Maschera CARNIVAL TOYS 78

Credits: amazon.it 6 di 6 - Guanti MAX MARA

Credits: mytheresa.com

I VIP

Se sei a caccia di un look ispirato alla serie sudcoreana, ma un po’ meno inflazionato, eccoti accontentata: buttati su uno dei VIP, ovvero i crudeli spettatori del gioco.

Ricreare la mise sarà davvero semplice. In primis procurati una maschera dorata (possibilmente a tema animalesco, vanno benissimo quelle in stile “Carnevale veneziano”): sarà il pezzo forte dell’insieme!

Dopodiché tira fuori dall’armadio il tailleur pantalone più mannish style che hai e una camicia dalla linea classica. Un paio di stringate o mocassini completeranno un look manlike al punto giusto.

Il nostro consiglio? Se il tuo “lui” porta la cravatta, prendigliene una in prestito per la serata: non ti mancherà davvero nulla!

Credits: Netflix

Credits: amazon.it 3 di 6 - Blazer MAX&CO.

Credits: maxandco.com 4 di 6 - Pantaloni MAX&CO.

Credits: maxandco.com 5 di 6 - Camicia bianca MARELLA

Credits: marella.com 6 di 6 - Scarpe stringate PRADA

Credits: mytheresa.com

Gli intrattenitori dei VIP

Chiudiamo questa serie di look ispirati a Squid Game con una chicca per soli esperti sul tema. Si tratta di un outfit dedicato a dei personaggi piuttosto inquietanti, che a un certo punto appaiono sulla scena in uno dei salotti dedicati ai VIP. Non dicono né fanno nulla e si presuppone siano lì - quasi come degli oggetti decorativi vestiti di tappezzeria - per intrattenere e soddisfare i crudeli spettatori dei giochi. I più attenti li avranno notati!

Ebbene, hanno un look talmente particolare e affascinante che non abbiamo potuto fare a meno di replicarlo, sempre pescando dalle collezioni moda correnti of course!

Ricreare questi personaggi non sarà semplice come per gli altri, diciamolo subito: occorre innanzitutto un coordinato leggins-maglia molto attillato e con stampa all-over, ma se trovi questa combo sei a cavallo!

Ti basterà chiudere il look con un copricapo (tipo passamontagna in tessuto tecnico), con dei guanti e con un paio di slip-on a calza. Il tuo sarà l’outfit più WOW di tutti, ovunque tu decida di andare per la festa di Halloween, garantito!

Credits: Netflix

Credits: marineserre.com 3 di 6 - Leggins MARINE SERRE

Credits: marineserre.com 4 di 6 - Sneakers a calza BALENCIAGA

Credits: mytheresa.com 5 di 6 - Guanti KARL LAGERFELD

Credits: yoox.com 6 di 6 - Copricapo NIKE

Credits: zalando.it