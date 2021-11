Q uasi 50 anni di eleganza e raffinatezza. I suoi look casual chic sono impeccabili nella loro semplicità. Il must have di Alessia Marcuzzi? Un tacco vertiginoso, da sfoggiare in ogni stagione

Conduttrice, attrice ed imprenditrice italiana, Alessia Marcuzzi di anni ne ha 49. Sfoggia look bellissimi sia in TV che fuori dallo schermo, abiti sensuali e outfit più freschi che la rendono perfetta in ogni occasione. Riscopriamo i look più belli di Alessia Marcuzzi.

Indimenticabili le edizioni che ha condotto al Festivalbar portando la musica nelle piazze e nelle case degli italiani. Ha recitato in diverse fiction, tra le quali Carabinieri e Tequila & Bonetti, e ha condotto Mai Dire Gol prima di approdare a reality come il Grande Fratello e L'Isola Dei Famosi. Nella sua carriera televisiva l'abbiamo vista anche nei panni di Iena, conduttrice del programma Mediaset.

Party Bulgari Serpenti Metamorphosis, 2021

Alessia Marcuzzi sfoggia un elegante abito nero giocando con le trasparenze del bustino. Partecipa al Bulgari Serpenti Metamorphosis Party alla Terrazza 21 di Milano, il 6 ottobre 2021, optando per un capello sciolto mosso e un trucco leggero che focalizza l'attenzione sulle sue labbra.

Un look total black e vertiginosi tacchi a spillo: per la foto di rito, che vi mostriamo qui sotto, ha posato con la giacca appena adagiata sulle spalle.

Versace Fashion Show, 2020

Il 20 settembre 2020, Alessia Marcuzzi partecipa al Versace fashion show in occasione della Milano Fashion Week Primavera/Estate 2020. In un elegante abito Versace, la Marcuzzi osa abbinando décolleté rosso fuoco a calze arancioni e ad una pochette fucsia. Del resto ha scelto i colori presenti nell'inconfondibile fantasia, distintiva delle collezioni Versace.

Domenica In, 2019

Nel 2019 è ospite a Domenica In con il ballerino Raimondo Todaro. I due sono stati immortalati in una improbabile danza in diretta TV dagli studi Rai. In questa occasione, la Marcuzzi sceglie di indossare un comodo pantalone bianco al quale abbina una camicia morbida di una nuance carne. Immancabili, anche in questa occasione, i vertiginosi tacchi a spillo!

Albeta Ferretti fashion show, 2018

A Milano, nel 2018, Alessia Marcuzzi prende parte alla Fashion Week Primavera/Estate dove ha partecipato ad una sfilata di moda di Alberta Ferretti. Per l'occasione, rinuncia ai vertiginosi tacchi a spillo e ha raccolto i capelli per lasciare in evidenza gli orecchini prorompenti che impreziosiscono un outfit casual chic in T-shirt bianca, blue jeans e stivali verdi. Decisamente tra i look più belli di Alessia Marcuzzi.

IWC Schaffhausen, 2018

Nel 2018, Alessia Marcuzzi si trova a Ginevra, in Svizzera. Era stata invitata sul Red Carpet walks di IWC Schaffhausen in occasione di SIHH.

Siamo nel mese di gennaio ma, nonostante la temperatura non di certo mite, la Marcuzzi non rinuncia ad un elegante sandalo oro dal tacco altissimo che abbinato ad un abito con pantalone verde e nero in satin. Al Salone Internazionale dell'alta orologeria, anche Alessia Marcuzzi sfoggia un elegante orologio che segna lo scorrere del tempo, inesorabile nelle nostre vite.

IWC Schaffhausen, 2017

Completamente diverso l'outfit che aveva scelto l'anno precedente. Sul tappeto rosso del Salone Internazionale dell'alta orologeria di Ginevra, nel 2017 Alessia Marcuzzi indossava un abito da sera da nero con dettagli bianco e oro. E proprio l'oro evidenzia la pochette e i saldali altissimi che Alessia indossa in perfetto abbinamento con il suo orologio migliore.

Festival del cinema di Roma, 2016

Alessia Marcuzzi è sul Red Carpet del Festival del cinema di Roma per Storks - Cicogne In Missione nel 2016. All'Auditorium Parco della Musica presenta il film che la vede doppiatrice con Federico Russo e Vincenzo Salemme, tra gli altri. Per l'occasione, la Marcuzzi sceglie un casual chic con gonna lunga stampata, top azzurro e giacca di jeans al quale abbina tacchi altissimi color carne e una borsetta rossa.

Laureus F1 Charity Night, 2012

Nel 2011 Alessia Marcuzzi è ospite dell'evento benefico Laureus F1 Charity Night nella sede della Mercedes-Benz Spa, a Milano. La conduttrice opta ancora una volta per il colore nero scegliendo un abito dallo spacco pronunciato e particolarmente sensuale impreziosito da bottoni sul fianco sinistro e una cintura per evidenziare il punto vita.

Nera anche la pochette. Per un tocco di luminosità da conferire al suo outfit, la Marcuzzi ha scelto un sandalo dorato dal tacco a spillo altissimo, la sua passione, in perfetto abbinamento al suo celebre biondo.

IWC Boutique, 2016

Il 28 giugno 2016, Alessia Marcuzzi prende parte al Galà di apertura del IWC Boutique a Milano. Nonostante l'evento fosse in orario serale, ha stupido tutti evitando accuratamente il tradizionale abito da sera che ci saremmo aspettate.

Un tocco di coloro, a righe nere e rosse e una piccola cintura per il punto vita. L'abito si compone di una gonna al ginocchio e di una blusa a maniche corte con una scollatura non troppo generosa.

Mostra le unghie smaltate di rosso e ai piedi opta per un sandalo nero che lega all'altezza della caviglia.

L'Isola dei Famosi, 2016

Alessia Marcuzzi conduce L'Isola Dei Famosi nel 2016. Il 7 marzo incontra i giornalisti a Milano nella conferenza stampa di presentazione della nuova edizione. Per il timone del programma Mediaset, la Marcuzzi punta su un total black sobrio ma chic con pantalone lungo e giacca.

Ad impreziosire l'outfit, una elegante canotta nera dalla quale spunta il pizzo che coccola la scollatura.